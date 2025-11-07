Trijų vaikų mama mirė po kelis metus trukusių kančių: išėjusi į pasimatymą nenutuokė, kas laukia

30 metų Holly Hill buvo mylima trečiokų klasės mokytoja, žmona ir trijų vaikų mama. Nelaimės prasidėjo, kai 2023 metais moteris su savo vyru išėjo į romantišką Valentino dienos pasimatymą meksikiečių restorane Elgino (Oklahoma, JAV – red.) mieste. Tą kartą moteris užsisakė „Margaritos“ kokteilį.
Tačiau vakaras greitai virto košmaru, kai paaiškėjo, kad jos kokteilis, kaip įtariama, buvo pagamintas naudojant pramoninį riebalų tirpiklį.
Jos motina Kelly Hunter televizijai „News on 6“ pasakojo, kad po lemtingo gurkšnio H.Hill „degė burna“.
„Ji iš karto suprato, kad kažkas ne taip. Tuoj pat pašoko, nubėgo į tualetą, pradėjo vemti, skalauti burną vandeniu“, sakė K.Hunter.
Vėlesniais metais H.Hill ne kartą teko vykti į ligoninę dėl stiprių cheminio nudegimo pažeidimų stemplėje.
Restoranas paskelbė atsiprašymą
Nors restoranas viešai incidento nekomentavo, 2023 m. gegužę jų paskyroje pasirodė miglotas įrašas su atsiprašymu, kuris, regis, buvo skirtas H.Hill ir jos šeimai.
„Laba diena, Elgino bendruomene. Atsiprašome, kad užtrukome, kol sureagavome į situaciją, su kuria susidūrėme prieš kelis mėnesius. Labai apgailestaujame dėl to, kas įvyko, ir nuo pat pirmos akimirkos jaučiame didelį liūdesį, nes per šiuos dešimt veiklos metų niekada nebuvome susidūrę su niekuo panašiu. Tai situacija, kuri neturėjo įvykti.
Tuo metu už restoraną atsakingas vadovas Miguelis Esparza visada stengėsi palaikyti ryšį su ja ir jos šeima. Mes niekada nebandėme išvengti atsakomybės ir toliau remsime juos visais įmanomais būdais, kol draudimo bendrovė nagrinėja bylą.
Visada siekėme prisidėti prie bendruomenės gerovės ir tai darysime toliau. Dar kartą atsiprašome jos, jos šeimos ir visos Elgino bendruomenės. Mūsų maldos tebelydi ją ir artimuosius. Esame labai dėkingi už jūsų palaikymą per visus šiuos metus ir visada esame pasiruošę padėti. Ačiū“, – rašė restoranas savo „Facebook“ paskyroje.
Po incidento H.Hill teko patirti dešimtis operacijų. Vėliau ji pateikė ieškinį restoranui ir pasiekė konfidencialų susitarimą.
„Pastaruosius dvejus su puse metų, toliau dirbdama mokytoja ir rūpindamasi šeima, Holly išgyveno ilgą ir sudėtingą gydymo kelią. Kovodama dėl gyvybės, per daugybę operacijų, ligoninės dienų ir nežinomybės akimirkų, ji kiekvieną iššūkį priėmė su drąsa, tikėjimu ir tyliu stiprumu, įkvepiančiu visus aplinkinius. Jos ištvermė ir meilė buvo tiesiog nepaprasta“, – rašoma jos nekrologe.
Sustojo širdis
H.Hill spalio 1-ąją socialiniuose tinkluose paskelbė savo nuotrauką, kurioje ruošiasi 30-ajai operacijai.
„Praėjo metai ir septyni su puse mėnesio nuo tada, kai išgėriau vieną gurkšnį to, ką maniau esant mano „Margarita“. Sakyti, kad tai pakeitė mano gyvenimą, per švelnu. Ir toliau meldžiuosi bei tikiu savo gydytoju, kuris mane veda šiuo niekada nesibaigiančiu keliu, kurį dabar vadinu gyvenimu“, – rašė H.Hill „Facebook“ paskyroje.
Pasak jos motinos, paskutinė H.Hill operacija buvo atlikta spalio 17-ąją – likus vos kelioms dienoms iki moters mirties.
„Skylė jos stemplėje dar nebuvo visiškai sugijusi, bet jau buvo šiek tiek geriau. Gydytojai iškvietė pulmonologą, kad padėtų ją susiūti. Holly dar kurį laiką turės maitintis per vamzdelį“, – rašė K.Hunter „Facebook“.
Moters mama pridūrė, kad po kelių savaičių dukrai būtų tekę grįžti į ligoninę pakartotiniam rijimo tyrimui, kad būtų galima įvertinti gijimo eigą.
„Ne visai tokios naujienos, kokių tikėjomės, bet vis tiek geros“, – tuo metu rašė motina.
Tačiau, kaip „News on 6“ pasakojo K.Hunter, kai ligoninė ruošėsi perkelti H.Hill, jos širdis sustojo. Moteris mirė spalio 23 d.
K.Hunter teigė, kad vienas svarbiausių šeimos tikslų dabar – pasiekti teisingumą.
„Šiuo metu mums svarbiausia, kad žmonės sužinotų, kas nutiko tame restorane, ir nustotų jį remti. Norime, kad jie atsakytų už tai, jog atėmė mano dukros gyvybę, nes taip ir buvo. Kova buvo ilga, bet galiausiai būtent jie dėl to kalti“, – sakė velionės mama.
Pradėtas oficialus tyrimas
Elgino policijos departamentas savo „Facebook“ paskyroje pranešė, kad Oklahomos valstijos tyrimų biuras pradėjo oficialų tyrimą.
H.Hill nuo 2019 metų dirbo Elgino pagrindinėje mokykloje. Kaip sakė Elgino mokyklų vadovas Nate’as Merazas, ji buvo „Elgino bendruomenės narė, save atidavusi mokytojavimui, mylima mama ir žmona“.
Kaip rašoma jos nekrologe, H.Hill aistringai mylėjo mokytojos darbą ir tai atsispindėjo visame, ką darė. Po H.Holly mirties skaudančia širdimi liko jos vyras Brandonas, su kuriuo ji buvo susituokusi septynerius metus, ir trys vaikai – Paisley, Finnas ir Brady.
„Jos vaikai buvo visas jos pasaulis, didžiausias džiaugsmas ir kiekvienos šypsenos priežastis. Ar tai būtų jų palaikymas, vakaro pasakos skaitymas ar tiesiog švelnus apkabinimas – Holly visą širdį atidavė motinystei.
Ji bus prisimenama dėl savo gerumo, spindinčios šypsenos ir gebėjimo kiekvienam vaikui suteikti jausmą, kad jis yra svarbus ir mylimas“, – rašoma nekrologe.
Parengta pagal newson6.com, dailymail.co.uk
