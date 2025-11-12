Mokytojas mokinei neleido per pamoką naudotis telefonu – atbėgęs tėvas sukėlė muštynes

Šokiruojantis išpuolis, kuris buvo ir nufilmuotas, įvyko Brazilijoje, Guaros mieste.
Įraše matyti, kaip vyras, identifikuotas kaip Thiago Leninas Sousa, įsiveržė į mokytojų kambarį ir pradėjo žiaurų puolimą.
Mokytojui, kuris prieš tai paprašė mokinės nustoti naudotis telefonu ir perrašyti tai, kas užrašyta ant lentos, buvo kelis kartus smogta į galvą, jis bandė gintis.
Vaizdo įraše matyti, kaip kilus chaosui kiti mokyklos darbuotojai skubėjo sulaikyti užpuoliką.
Šokiruojantis posūkis – vaizdo įraše taip pat matyti, kaip T.L.Sousos dukra taip pat bando sustabdyti užpuolimą.
Ji apkabino tėvą už kaklo, bandydama desperatiškai atitraukti jį nuo kraujuojančio mokytojo.
Trys kiti mokiniai stebėjo šią siaubingą sceną.
Sukrėstas mokytojas žurnalistams sakė: „Aš jai pasakiau, neliesk telefono ir perrašyk turinį.
Ji turbūt paskambino tėvui, ir jis atėjo į mokyklą, kad priverstų mane paaiškinti.“
Su mėlyne po akimi ir mėlynėmis ant nugaros mokytojas sakė, kad jaučiasi pernelyg traumuotas, kad galėtų grįžti į klasę.
„Šiuo metu nesu tinkamos būklės, kad galėčiau grįžti į klasę“, – sakė jis.
T.L.Sousa buvo nuvežtas į vietos policijos nuovadą ir jam pareikšti kaltinimai dėl kūno sužalojimo, įžeidimo ir nepagarbaus elgesio.
