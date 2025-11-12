Sergančių vaikų mamos turi išmokti džiaugtis akimirkomis

Grėsmė – panirti į depresiją
Atžalai susirgus onkologine liga, mama mokosi gyventi tarp ligoninės sienų, šypsotis ir tyliai nešti skausmą, kurio dažnai niekas nepastebi. Psichologė Irina Tomkė teigia, kad vėžiu sergančius vaikus slaugančioms mamoms būtina atsikvėpti ir bent trumpam atsiriboti nuo slegiančių rūpesčių, rasti laiko sau.
„Šios moterys yra daug labiau pažeidžiamos, joms kur kas sunkiau išlikti emociškai stabilioms, – pabrėžia specialistė. – Sudėtingą gyvenimo laikotarpį išgyvenanti moteris ilgainiui ima jaustis prislėgta, visiškai praranda gyvenimo džiaugsmą, jai gresia depresija.
Todėl tik radusios laiko pailsėti, atsikvėpti, atgauti jėgas ir pabūti tarp bendraminčių jos gali tęsti šią sunkią, bet nepaprastai svarbią kelionę kartu su savo vaiku. O tada ir sergančiam vaikui bus lengviau, gerės jo gydymo rezultatai.“
Įsiklausyti į kūno poreikus
„Mamų unijos“ globojamos mamos į Šeimos namuose organizuojamą renginį „Savaitgalis moterims“ susibūrė ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai pailsėti.
Į renginį atvykusi kūno biomechanikos tyrinėtoja Ieva Ginkevičiūtė teigė, kad pirmas žingsnis, norint įveikti susikaupusią įtampą – įsiklausyti į savo kūno poreikius bei atliepti jo siunčiamus signalus. „Dažnai geriau pasijusti padeda judesio praktikos.
Jei nėra galimybių atsitraukti nuo sergančio vaiko, jei liga smarkiai neriboja mažylio judesių, galima drauge žaidimo forma atlikti judesių praktikas, pavyzdžiui, basomis pasivaikščioti nelygiais paviršiais – tai teigiamai veikia ir kūną, ir psichiką“, – patarė kūno biomechanikos specialistė.
Atsipalaiduoti padeda intuityvaus daigstymo terapija
Nusiraminti ir atsipalaiduoti sunkiu gyvenimo periodu padeda ir meno terapijos. Aprangos dizainerė, tekstilės menininkė Olesė Kekienė sergančius vaikus globojančioms mamoms patarė išbandyti intuityvaus daigstymo terapiją.
„Kiekvienai, ne tik sergantį vaiką globojančiai mamai naudinga savo rankomis pasisiūti teigiamas emocijas žadinantį siuvinį, kad ir apyrankę ar nedidelę pagalvėlę, į ją sudėti daug meilės ir teigiamų emocijų. Toks asmeninis talismanas padėtų nusiraminti sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis.
Svarbi savidisciplina
Kosmetikos fabriko bendrasavininkė, Lietuvos kosmetikos asociacijos prezidentė Justė Pinkevičienė įsitikinusi, kad net sunkiausiu gyvenimo etapu moteris negali savęs apleisti ir privalo rasti trumpų akimirkų pasilepinti grožio procedūromis namuose.
„Pati esu patyrusi sunkų etapą, kai reikėjo rūpintis verslu ir sergančiu tėčiu. Nelengvą etapą padėjo išgyventi griežta disciplina bei tikėjimas, kad po tamsos visada ateina šviesa. Net kai buvo labai sunku, žinojau, kad privalau savo laiką planuoti kone minučių tikslumu ir dalį jo skirti grožio procedūroms.
Rūpinimasis savimi man teikė jėgų bei pasitikėjimo. Moterų savivertė labai sumenksta, kai jos nustoja rūpintis savimi ir nebeskiria laiko sau“, – sakė į „Mamų unijos“ organizuojamą renginį atvykusi verslininkė.
Pauzė – būtina
Sergantį vaiką kiaurą parą prižiūrinti moteris dažnai neleidžia sau net ramiai prisėsti ir pavalgyti. Nuomonės formuotoja, desertų kultūros ambasadorė Liucina Rimgailė teigė, kad įsisukus į kasdienę rutiną be sąžinės graužaties prisėsti su kavos puodeliu ar mėgstamu desertu tokioms moterims turėtų būti tiesiog privaloma.
„Kartais užtenka tik keliolikos minučių pauzės, kad į gyvenimą imtum žvelgti šviesesnėmis akimis. „Lėtai suvalgytas mėgstamas desertas moteriai gali suteikti virtinę teigiamų emocijų, kurios stebuklingai gali sugrąžinti prarastas jėgas“, – sakė L. Rimgailė.
Trys perdegimo požymiai
Psichologės I. Tomkės pasiteiravus, kokie signalai išduoda, kad jau būtina bent trumpam stabtelėti ir atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių, specialistė atsakė, kad svarbiausi perdegimo požymiai yra keli.
„Pirmas – prarandamas gyvenimo džiaugsmas. Antras – žmogus nuo visų atsiriboja ir nebenori bendrauti net su tais, su kuriais anksčiau mielai bendraudavo. Trečias svarbus požymis, išduodantis artėjančią ar jau užklupusią depresiją – atsiradęs potraukis išorės dirgikliams, pavyzdžiui, alkoholiui ar antidepresantams“, – vardija psichologė.
I. Tomkė sako, kad kartais klaidingai galvojama, jog kritinėje situacijoje atsidūrusiai moteriai padėti gali savaitės pabėgimas į kitą miestą ar šalį. „Atostogos užsienyje, jei moteris išvyksta viena, gali net pabloginti situaciją, nes visas problemas ji dažniausiai išsiveža su savimi.
Tokios atostogos neretai tampa saviapgaule, moteris gali imti dar stipriau jausti kaltę ir gėdą. Ir visiškai priešingai gali veikti trumpas prasiblaškymas palaikančių žmonių bendruomenėje.
„Moterims organizuojami specialūs savaitgaliai, kuriuose nestinga juoko, bendrystės, naujų patyrimų, dažnai padeda atsigauti, susigrąžinti jėgas bei pasitikėjimą savimi“, – teigia psichologė.
Mamų unija sergantys vėžiu vaikai pervargimas
