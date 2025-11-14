Prabilo kruiziniame laive mirusios 18-metės tėvas: kartu keliavusi šeima išgyvena baisų skausmą

Anna Kepner su šeima išplaukė į šešių dienų kruizą laivu iš Floridos į Meksiką, bet penktadienio rytą buvo paslaptingai paskelbta mirusia.
Kitą dieną, kai laivas priplaukė į Majamį, jį apsupo FTB agentai, o merginos šeima vis dar tvirtina neturinti jokio supratimo, kas jai nutiko.
„Mes buvome ten visa šeima. Visi buvo apklausti, – „Daily Mail“ sakė Annos tėvas Christopheris Kepneris (41 m.) – Visi išlipo iš laivo. Nežinau, ką jie tiria ir ko ieško.“
Agentai apklausė visą Ch.Kepnerio kelionės grupę, kurioje taip pat buvo jo žmona, du jaunesni vaikai ir Annos įbroliai bei įseserės.
„FTB man dar nieko nepasakė, – pridūrė vyras. – Manau, kad jie su manimi susisieks šiuo klausimu, bet aš žinau tiek pat, kiek ir visi kiti.
Aš neturiu jokio supratimo, kas dabar vyksta. Mes tiesiog bandome ramiai laukti atsakymų.“
Didžiulis kruizinis laivas „Carnival Horizon“ incidento metu buvo tarptautiniuose vandenyse, pusiaukelėje tarp Kozumelio ir Majamio. Dėl atstumo nuo kranto ir 3700 vietų talpos mega laive buvusių žmonių skaičiaus, šis atvejis buvo už vietos teisėsaugos institucijų kompetencijos ribų, todėl jis buvo perduotas FTB jurisdikcijai.
Annos mirtis, pasak tėvo, apvertė šeimos gyvenimą aukštyn kojomis. Jis pridūrė, kad socialiniuose tinkluose plintančios spekuliacijos apie jo dukters mirtį privertė jį visiškai atsisakyti interneto.
„Turėjau atsiriboti nuo pasaulio. Nežiūriu televizijos. Turėjome tiesiog nustoti daryti viską, kas susiję su internetu, – sakė Ch.Kepneris, kuris dirba krano operatoriumi Kanaveralo kyšulyje. – Esame labai uždara šeima. Mūsų gyvenimas buvo apverstas aukštyn kojomis.“
Anna, kurią šeima švelniai vadino „Anna Banana“, gegužę turėjo baigti vidurinę mokyklą ir ką tik buvo išlaikiusi pirmąjį egzaminą, kad galėtų stoti į kariuomenę, sakė jos tėvai.
Ch.Kepneris sakė, kad jo dukra buvo 18-metė graži mergina, kuriai visas gyvenimas buvo prieš akis.
„Gegužę ji turėjo baigti mokyklą, tada ketino stoti į kariuomenę, kad taptų ginklų meistre, o po kelerių metų grįžti į savo mažą miestelį ir dirbti Titusvilio policijos departamento kinologų padalinyje.
Ji buvo pilna gyvenimo ir mylima visų šioje bendruomenėje, – pridūrė jis. – Visa šeima neteko žodžių. Mes jos ilgėsimės ir mylime ją labiau nei bet ką kitą.“
Parengta pagal thedailybeast.com