Dvimetė mirė, kol tėvas žiūrėjo pornografiją: iškilus naujiems faktams – dar viena mirtis

38 m. Christopheris Scholtesas iš JAV, Arizonos buvo rastas negyvas automobilyje, kuris buvo pastatytas uždarytame garaže, pranešė policijos atstovas.
Vyras nusižudė po to, kai buvo nuteistas už savo 2-metės dukrelės Parker Scholtes mirtį įkaitusiame automobilyje.
Ch.Scholtesas mirė tą pačią dieną, kai turėjo prisistatyti į kalėjimą prieš nuosprendžio paskelbimą.
Pareigūnai rado vyro kūną, kai atvyko 5:22 val. ryto gavę pranešimą – likus vos kelioms valandoms iki to, kai jis turėjo pasirodyti Pimos apygardos teisme.
Vos prieš kelias savaites, likus kelioms dienoms iki baudžiamojo proceso pradžios, Ch.Scholtesas prisipažino kaltu dėl savo dukters antrojo laipsnio nužudymo.
Jis prisipažino kaltu po to, kai susitarė su prokurorais, kad jam bus skirta 20–30 metų laisvės atėmimo bausmė. Jei jis būtų buvęs stojęs prieš teismą, galėjo būti nubaustas kalėti iki gyvos galvos arba jam galėjo būti skirta mirties bausmė.
Ch.Scholtesas iki teismo buvo išleistas už užstatą, prieš atvykdamas į kalėjimą turėjo galimybę praleisti dar dvi savaites namuose su savo žmona gydytoja ir likusiomis dukromis.
Jo mirtis šeimai tapo dar viena tragedija po to, kai teko išgyventi mažylės Parker netektį, kuri mirė 2024 m. liepos 9 d., tėvui ją palikus automobilyje prie šeimos namų.
Tą rytą Ch.Scholtesas su Parker tvarkė įvairius reikalus ir apsipirko, o grįžęs namo įnešė maisto produktus ir nusprendė pažaisti vaizdo žaidimus, vienu metu ir ieškojo pornografijos.
Tuo tarpu temperatūra lauke pakilo iki 43 laipsnių, o Parker sėdėjo automobilyje daugiau nei tris valandas, iki mažylę aptiko jos motina, grįžusi iš darbo.
Vėliau paaiškėjo, kad Ch.Scholtesas ir anksčiau palikinėdavo savo vaikus automobilyje.
Šitą paminėjo policijos apklausiamos abi gyvos likusios jo dukros, taip pat patvirtino žinutės, rašytos žmonai, kai ji Parker mirties dieną vyko į ligoninę.
Įrašuose užfiksuota, kaip Ch.Scholtesas pareigūnams prisipažino palikęs dukrą automobilyje.
Ch.Scholtesas pareigūnams sakė, kad paliko dukrą automobilyje su įjungtu oro kondicionieriumi, nes ji miegojo savo automobilio kėdutėje. Tada, esą, pamiršo apie dukrą, nes buvo išsiblaškęs.
Netrukus po arešto jis sumokėjo užstatą, o teisėjas netikėtai patenkino jo prašymą išvykti iš valstijos atostogų su šeima į Havajus.
Ch.Scholtesas mirė netrukus po to, kai jo 17-metė dukra iš ankstesnės santuokos pateikė ieškinį, kaltindama jį nepriežiūra ir smurtu.
Arizonos vaikų saugumo departamento ataskaita rodo, kad nuo 2014 iki 2020 m. Ch.Scholteso dukra pateikė devynis skundus, kuriuose teigė, kad prieš ją buvo fiziškai ir emociškai smurtaujama ir ji buvo neprižiūrima.
Tačiau departamentas niekada nesugebėjo pagrįsti nė vieno iš šių kaltinimų. Po tolesnio tyrimo – ir po devintojo pranešimo 2020 m. – Ch.Scholteso dukra „perėjo į motinos globą“.
2025 m. liepos mėn. Ch.Scholtesui taip pat buvo pateiktas kaltinimas dėl seksualinio smurto, kuriuo jį kaltino jo dukra, teigdama, kad įtariamas incidentas įvyko 2020 m.
„Tyrimo rezultatas – vienas vaikas buvo paimtas iš tėvo namų, tačiau pripažinta, kad kitiems broliams ir seserims pavojaus nėra, ir jie liko namuose, – rašė agentūra. – Byla tebėra atidaryta, o departamentas teikia paslaugas vaikui.“
Po tėvo mirties Ch.Scholteso dukra atsiėmė savo ieškinį.
Jos buvusi globėja Lindsay Eisenberg sakė: „Ji paprašė manęs atsiimti ieškinį ir pasakė, kad nori tiesiog gyventi toliau ir rasti ramybę. Visuomenės dėmesys jos gyvenimui yra per didelis, kad ji galėtų tai psichologiškai iškęsti, ji tiesiog nori pasitraukti iš viešumos ir gyventi toliau.“
