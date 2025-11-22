Dėl lemtingos darželio klaidos mirus kūdikiui – tėvų kova už teisybę: gavo šešiaženklę kompensaciją

Užspringęs ir sąmonės netekęs vaikas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, o vėliau perkeltas į intensyviosios terapijos skyrių. Gydytojai nustatė, kad Oliverio plaučiuose buvo įstrigęs maistas, ir dėl deguonies trūkumo smegenims buvo padaryta katastrofiška žala.
Deja, kūdikio išgelbėti nepavyko ir 2021 m. rugsėjį, praėjus šešioms dienoms po incidento jis mirė.
Oliverio tėvai Zoe ir Lewis Steeperiai sakė, kad jie dar nebuvo pradėję jo pratinti prie kieto maisto ir kad jis nebuvo tam pasirengęs. Atstovaujami advokatų kontoros, jie dabar susitarė su vaikų darželiu dėl neatskleistos šešiaženklės sumos.
Kaip skelbia „The Sun“, dabar jau uždarytas darželis susitarė dėl kompensacijos nepripažindamas savo atsakomybės. Tėvų teigimu, jų teisiniai veiksmai niekada nebuvo susiję su pinigais, o su atsakomybe.
Nuo Oliverio mirties Zoe ir Lewis kovojo už naujus pirmosios pagalbos mokymo standartus vaikų priežiūros specialistams ir įkūrė labdaros organizaciją, kuri visoje Jungtinėje Karalystėje darželiams teikia priemones, padedančias išvengti užspringimo.
Tyrimas dėl kūdikio mirties parodė, kad „darželio darbuotojų suteikta pirmoji pagalba buvo apskritai prastos kokybės“.
Nuo to laiko valdžia įvedė reformas, pagal kurias reikalaujama, kad kol vaikai valgo, patalpoje visada būtų darbuotojas, turintis galiojantį pediatrinės pirmosios pagalbos sertifikatą.
Mirusio vaiko motina teigia, kad šios reformos jai atrodo „siurrealistinės“ ir „kartokos“ – nes tam, kad jos atsirastų, „Oli turėjo mirti“. „Manau, kad jei tai nebūtų buvęs Oli, tai būtų buvęs kitas vaikas. Girdime istorijas apie vaikus, kurie vis dar miršta užspringę vaikų priežiūros įstaigose, todėl manau, kad dar yra daug ką nuveikti, bet kai apie tai girdime, mus guodžia žinojimas, kad už viso to stovi Oli“, – sakė ji.
Ji apibūdino savo sūnų kaip labai išdykusį, linksmą berniuką, kuris visada buvo laimingas, ir sakė, kad prisiminimai apie tą dieną, kai jis užspringo, dabar yra vienas didelis miglotas vaizdas.
Oliverio tėtis Lewis prisiminė, kaip ta siaubinga diena buvo „kaip scena iš filmo „Matrica“, kur tu sustingsti laike, o visi gydytojai aplink tave skuba 200 mylių per valandą greičiu“.
„Tada viena moteris išėjo iš žmonių minios ir pasakė: turite pasiruošti, jis neišgyvens – ir tuo momentu mūsų pasaulis tiesiog sugriuvo, nes iki tol mes visą laiką turėjome vilties, – prisiminė jis. – Mes net neturėjome galimybės priimti sprendimo, nes žala buvo labai didelė dėl to, kad jis ilgą laiką buvo be deguonies.“
Poros labdaros fondas „Oliver Steeper Foundation“ dabar renka lėšas prietaiso „LifeVac“ platinimui. Šis prietaisas gali išsiurbti daiktus iš vaiko ar suaugusiojo gerklės, jei kažkas įstrigo. Pora sako, kad jau panaudojo jį savo antrajam vaikui, kai jis pradėjo dusti nuo kūdikiams skirto vaistinio sirupo.
„Mes esame sužavėti tuo, kiek žmonių atėjo ir mus parėmė, ypač atsižvelgiant į dabartinę padėtį su pragyvenimo išlaidomis, – teigia Z. Steeper. – Tai yra didžiausias dalykas, kuris iš viso to išėjo, visas procesas pakeitė mus kaip žmones“.