Košmaras šeimoje: „Panaudojau diržą, nes atsikando daugiau nei vieną kąsnį“

Ši šeimos tragedija paaiškėjo vasarą, kai apie ją buvo pranešta skubios pagalbos tarnyboms. Nuo tada tyrėjai surinko daugybę įrodymų. Kaltinimai buvo pareikšti mergaitės tėvui, jo žmonai (mergaitės pamotei), paauglės pusseserei ir jos sesers partnerei. Prokuratūra teismui pateikė 41 puslapio kaltinamąjį aktą, teismo procesas jau prasidėjo. Lapkričio 13 d. viena iš kaltinamųjų moterų pasirodė teisme. Kitų kaltinamųjų preliminarūs teismo posėdžiai numatyti 2026 m. sausį.
Atrodė kaip skeletas
2025 m. rugpjūčio 21 d. 47-erių metų mergaitės tėvas Walteris Goodmanas pats paskambino pagalbos numeriu. Jis pranešė, kad jo dukra po kelių dienų be maisto yra komos būsenoje. Jis teigė, kad paauglė yra autistė ir „atsisako valgyti“. Kai greitosios pagalbos tarnybos atvyko į Oneidos miestelyje pastatytą mobilųjį namelį, jos rado labai išsekusią mergaitę ant mirties ribos. Mergaitės būklė buvo tokia bloga, kad iš pradžių manyta, jog jai yra šešeri metai. Jos tapatybė nebuvo atskleista, bet remiantis JAV žiniasklaidos pranešimais, jai apie 14 metų.
Ligoninėje jai buvo diagnozuotos daugybė komplikacijų: ekstremalus svorio trūkumas, daugelio organų nepakankamumas, pankreatitas, hepatitas ir nepakankama mityba. „Ji atrodė kaip skeletas. Tikrai tik oda ir kaulai“, – sakė Outagamie apygardos prokurorė Julie DuQuaine.
Žiaurios sąlygos
Prokuratūra atskleidė keletą šokiruojančių įrodymų: tekstinius pranešimus ir liudytojų parodymus, rodančius, kad mergaitės šeima naudojo žiaurius „drausminimo“ metodus. Tėvas, įtariama, pasakojo draugams, kad „laikė dukrą užrakintą kambaryje, stebėdamas ją kameromis“, ir kad „jei ji elgėsi netinkamai, negaudavo maisto“.
Iš šeimos narių tarpusavio žinučių matyti, kad vaiko marinimas badu ir mušimas buvo priimtina norma.„Tiesiog kad žinotumėte, [mergaitė] atsikando daugiau nei vieną kąsnį, o kai Savanna ją sudraudė, ji toliau su ja ginčijosi, todėl aš panaudojau diržą“ – savo anytai rašė W. Goodmano žmonos dukters partnerė Kayla Stemler. Atsakymas buvo: „Tai gerai“.
Šeima nekentė vaiko
Pasak „Fox News“ ir „New York Post“, tyrėjų surinkti tekstiniai pranešimai atskleidžia kraupų šeimos neapykantos mergaitei vaizdą. Mobiliajame namelyje gyvenančios moterys – 51-erių Melissa, jos dukra Savanna (29) ir dukters partnerė Kayla (28) – nuolat reiškė panieką ir agresiją vaiko atžvilgiu. „Norėčiau, kad ji tiesiog išnyktų“, „Norėčiau jai įspirti į galvą“, – rašė jos viena kitai. Tėvas pridėjo savo komentarą: „Jei galėčiau ją palikti miške, tai padaryčiau.“
Mergaitė neturėjo galimybės gyventi normalaus gyvenimo. Ji buvo laikoma kambaryje be čiužinio, be kontakto su bendraamžiais, be galimybės būti lauke. Ji buvo marinama badu, mušama ir psichiškai kankinama žmonių, kurie tuo pačiu metu patys nesivaržydami valgė.
Ekstremali nepriežiūra ir galimybė naujam gyvenimui
Prokuratūra visus keturis suaugusiuosius apkaltino nuolatiniu vaikų kankinimu. Visi jie yra suimti, o užstatas už jų paleidimą nustatytas ne mažesnis kaip 100 000 dolerių.
Pati mergaitė buvo nuvežta į ligoninę, kur, personalo nuostabai, ji be jokių jokių problemų ėmė valgyti. Ji pasakė slaugytojoms, kad bijojo valgyti, nes jos tėvas supykdavo, kai ji suvalgydavo per daug.
Šiuo metu ji yra globojama giminaičių. Gydytojai sako, kad nepaisant sunkios nepriežiūros, jos būklė sparčiai gerėja.
Po arešto paskelbtos policijos nuotraukos aiškiai rodo, kad visi šioje byloje kaltinami suaugusieji yra labai nutukę – ir tai tik sustiprina šio pasakojimo žiaurų paradoksą, rašo fakt.pl.
