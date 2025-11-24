Klaipėdoje pirmą kartą palaidoti negimusių kūdikių palaikai: jautri ceremonija suvienijo bendruomenę

Atsisveikinimo apeigos prasidėjo laidojimo namuose „Aterna“, iš kurių urnos buvo palydėtos į kapines, rašoma pranešime žiniasklaidai. Vėliau Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje aukotos šv. Mišios už neišgyvenusius vaikus, jų artimuosius, taip pat šeimas, patyrusias netektį ar išgyvenusias abortą. Ceremonijoje dalyvavo dvasininkai, medikai ir bendruomenės nariai.
„Kiekvienas kūdikis, nesvarbu kada nutrūko jo gyvybė, vertas pagarbos ir ramybės vietos. Gerai, kad ir Klaipėdoje pagaliau atsirado galimybė šiuos mažus gyvenimus oriai palydėti amžinybėn,“ – po ceremonijos sakė laidojimo namų „Aterna“ direktorius Vidas Valauskas.
Pasak jo, tokia praktika svarbi ne tik medikams, kurie kasdien susiduria su jautriomis situacijomis, bet ir bendruomenei: „Netektis dažnai lieka nebyli. Todėl pagarbus atsisveikinimo ritualas padeda šeimoms nesijausti vienoms, o visuomenei – geriau suprasti šių šeimų skausmą.“
Bažnyčios atstovai pabrėžė, kad šios laidotuvės turi ir dvasinę reikšmę. „Su malda palydime šiuos vaikelius, primindami, kad kiekviena gyvybė yra dovana ir vertybė nuo pat pradžios. Šios laidotuvės – tai vilties ir pagarbos ženklas šeimoms, patyrusioms šią netektį,“ – sakė Marijos Taikos Karalienės parapijos kunigai, dalyvavę apeigose.
Klaipėdos universiteto ligoninės atstovai pažymi, kad su labai anksti nutrūkusiais nėštumais susiduria kasmet.
„Tokiais atvejais mūsų pareiga – suteikti visą reikalingą medicininę pagalbą ir pasirūpinti, kad su embrionų ir vaisių palaikais būtų elgiamasi pagarbiai. Kadangi Klaipėdoje ilgą laiką neturėjome galimybės organizuoti centralizuotų, orių embrionų ir vaisių laidotuvių, ligoninė buvo viena iš iniciatorių, siekusių, kad tokia praktika mieste atsirastų.
Teisiniai pokyčiai leido ją įgyvendinti ir nuo šiol ši ceremonija vyks kasmet. Mums svarbu, kad tėvai žinotų – net ir labai anksti nutrūkusi gyvybė nėra paliekama be deramos pagarbos“, – tvirtino Klaipėdos universiteto ligoninės direktorė slaugai Aida Smagurienė.
Negimusių kūdikių laidojimas pastaraisiais metais vis labiau įsitvirtina Lietuvoje. Tam skirtos vietos jau yra Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Šiluvoje, Ukmergėje ir kituose miestuose. Klaipėdoje ši praktika nuo šiol taps nuolatine pagal bendradarbiavimo sutartį tarp Klaipėdos universiteto ligoninės, Marijos Taikos Karalienės parapijos ir laidojimo namų „Aterna“, kurie suteikė galimybę neatlygintinai naudotis jų kolumbariumu.
Embrionų ir negimusių kūdikių laidotuvės Lietuvoje tapo įmanomos po pastaraisiais metais įsigaliojusių teisinių pakeitimų. Tėvai dabar gali palaidoti net ir iki 22 nėštumo savaitės nutrūkusią gyvybę. Jei tėvai nusprendžia palaikų nepasiimti, ligoninė juos kremuoja ir palaidoja bendrame negimusių kūdikių kape, užtikrinant deramą pagarbą.
kolumbariumasnegimę kūdikiaiKlaipėda
Rodyti daugiau žymių