Avėti batai vaikams – galimybė sutaupyti ar spąstai tėvams?

Mat avėti batai gali atnešti daugiau žalos nei naudos ir mokėti gali tekti keliskart – ne tik įsigyjant naują avalynę, bet ir sprendžiant pėdų problemas. Ortopedai įspėja, kad ypač atsargiai tėvai vaikams turėtų rinkti žieminius batus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Beveik trečdalis – 28 proc. – perkančiųjų avalynę vaikams per pastaruosius metus nurodo pirkę jau avėtus batus, rodo reprezentatyvaus tyrimo rezultatai. Dar beveik penktadalis (19 proc.) – sako, jog vaikai avi vyresnių giminaičių ar draugų avalynę.
Lietuvos gyventojai, per pastaruosius metus pirkę nešiotą avalynę vaikams, nurodo, jog dažniausiai tokį sprendimą lemia tai, kad vaikai greitai išauga batus, todėl naujų pirkti neapsimoka (59 proc.). 41 proc. respondentų sako, kad naujos avalynės nesirenka dėl kainos, o dar 35 proc. – norėdami prisidėti prie tvarumo, ekologijos.
„Iki 6–7 metų pėda – kaulai, raiščiai – formuojasi, todėl svarbu, kad avalynė būtų nedeformuota – geriausia, jei prieš tai ji neavėta nei giminaičių, nei nepažįstamųjų. Nešiojami batai prisitaiko prie pirmojo savininko pėdos išlinkimų, kulno, kaupia mikroorganizmus, todėl net ir, atrodo, nenunešiota avalynė kitam ją avinčiam gali padaryti žalos. Pavyzdžiui, keisti atramos taškus, taip skatindama netaisyklingą pėdos padėtį.
Patys savaime batai pėdos neformuoja — pėdos formą lemia genetika ir natūralus vystymasis. Tačiau tinkama, kokybiška ir higieniška avalynė vaikui padeda užtikrinti didesnį komfortą, atramą ir judėjimo kokybę. Todėl, ypač mažesniems vaikams, nauji, neavėti batai yra geresnis pasirinkimas.
Kita svarbi detalė – avalynės higiena. Nešiotuose batuose gali likti bakterijų, ypač, jei avalynė buvo avima be kojinių. Mikroorganizmų liekanos gali sukelti rimtas odos infekcijas, nemalonų kvapą ar odos sudirgimus“, – sako vaikų ortopedas-traumatologas Giedrius Bernotavičius, dirbantis „Affidea Lietuva“ klinikoje.
Anot jo, tinkami, nauji batai yra svarbūs komfortui, tolygiai atramai, eisenos stabilumui bei higienai.
Dar didesnis dėmesys renkant batus žiemai
Šaltajam metų sezonui įsibėgėjant, šiltesnių batų žiemai tėvai ieško vaikams kone kasmet. Mat vaikų pėda greit keičiasi, todėl reikia naujų.
Visgi ortopedas-traumatologas pažymi, kad nešiota žieminė avalynė gali kelti didesnę riziką pėdos diskomfortui nei kitų avėti sportbačiai ar basutės.
„Žieminė avalynė dažnai būna kietesnė, standesnė. Todėl, jei ji nešiota, yra pavojingesnė naujo savininko pėdai, – sako G. Bernotavičius. – Prie kitos pėdos ir čiurnos jau prisitaikę batai gali labiau pakeisti naujo avalynės savininko pėdos padėtį, eiseną, ypač, kai pėda dar formuojasi. Be to, žieminiai batai geriau išlaiko šilumą. Viena vertus tai – pliusas, tačiau taip pat ši funkcija gali didinti infekcijų riziką, ypač, kai avalynė ne nauja.“
Vaikams iki maždaug 6–7 metų, rekomenduojama ieškoti tik naujos, gerai priglundančios ir kokybiškos avalynės.
Lietuviams svarbiausia – patogumas ir kaina
Keturi iš dešimties lietuvių perka avalynę vaikams, rodo reprezentatyvios apklausos duomenys. Didžioji dalis patogumą įvardija kaip svarbiausią kriterijų – jį nurodė 65 proc. respondentų. Toliau rikiuojasi
kainos ir kokybės santykis (58 proc.), kaina (42 proc.), kokybė ir ilgaamžiškumas (38 proc.), lengvumas ir lankstumas (36 proc.), avalynės dizainas, spalva, stilius (29 proc.), medžiagos (27 proc.), ortopediniai kriterijai (24 proc.). Mažiausiai svarbus kriterijus perkant avalynę vaikams – prekės ženklas. Jo svarbą nurodė tik 7 proc. šalies gyventojų.
Renkant žieminius batus vaikams ortopedas-traumatologas pataria atkreipti dėmesį į keletą svarbių detalių:
„Pirmiausia – padas. Jis turi būti lankstus prie pirštų – lenktis toje vietoje, kur lenkiasi pėda, o ne tik per vidurį. Taip pat svarbu, kad kulnas būtų tvirtas ir laikytų čiurną. Tai padeda išvengti pėdos iškrypimų. Galiausiai – vidpadis. Jis gali turėti lengvą skliauto atramą – nedidelį pakilimą, „pagalvėlę“ vidpadžio vidinėje pusėje. Visgi reikėtų patikrinti, kad atrama nebūtų kieta – tokia padeda pėdai judėti stabiliai.“
Reprezentatyvų gyventojų nuomonės tyrimą apie dėvėtos avalynės pirkimo įpročius bei svarbiausius kriterijus perkant batus vaikams, „Deichmann“ užsakymu atliko bendrovė „Spinter tyrimai“ 2025 metų spalį apklaususi 1015 Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 75 metų.
