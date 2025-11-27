M. Bilius apie sportą vaikams, turintiems negalią: „Tėvų abejonės – vis dar dažnas barjeras“

„Per pastarąjį dešimtmetį matome teigiamų pokyčių. Kai 2011-aisiais pats pradėjau sportuoti, Šiauliuose manieže buvau vienintelis žmogus, turintis negalią. Šiandien vis daugiau sporto mokyklų kviečia sportininkus su negalia, o treneriai drąsiai imasi darbo su įvairių poreikių turinčiais vaikais ir suaugusiaisiais. Tačiau būtent artimiausia aplinka – šeima, mokytojai bei treneriai nulemia, ar vaikas apskritai turės progą išbandyti sportą“, – sako M. Bilius.
Vaiko sporto kelias prasideda nuo suaugusiųjų sprendimo
Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas pabrėžia, kad pagrindinė priežastis, kodėl vis dar per mažai vaikų su negalia sportuoja, slypi ne galimybių trūkume, o informacijos ir palaikančios aplinkos stokoje. Tėvai dažnai nežino, kad jų vaikas gali lankyti sporto klubą ar sporto mokyklą kartu su kitais, o jei ir žino – baiminasi, kad vaikui bus per sunku, jis susižeis ar bus nesuprastas.
„Lietuvoje veikia nemažai sporto klubų ir mokyklų, kur treneriai turi patirties ir noro dirbti su vaikais. Per pastarąjį dešimtmetį treneriai tapo kur kas atviresni darbui su skirtingus poreikius turinčiais vaikais, jie aktyviau domisi, kaip pritaikyti treniruotes, bendradarbiauja su federacijomis ir mato, kad įtrauktis profesiškai augina ir juos pačius. Tačiau tėvų abejonės vis dar dažnas barjeras“, – sako M. Bilius.
Net ir tada, kai galimybės egzistuoja, be artimųjų paskatinimo vaikas jų gali taip ir nepasiekti. Palaikantys tėvai, drąsinantys mokytojai ir atviri treneriai neretai tampa tais žmonėmis, kurie padeda vaikui žengti pirmą žingsnį į sporto salę.
„Reikia tik leisti vaikui pabandyti. Sportas vaikui suteikia galimybę augti ne tik fiziškai, bet ir emociškai – atrasti pasitikėjimą savimi, draugus, tikslus, moko atkaklumo, bendravimo, gebėjimo nepasiduoti. Tai įgūdžiai, kurie svarbūs visam gyvenimui“, – pabrėžia jis.
Dar vienas svarbus aspektas, anot M. Biliaus, yra įtraukusis fizinis ugdymas mokyklose.
„Norėtųsi, kad nė vienas vaikas nebūtų atleidžiamas nuo kūno kultūros pamokų. Įtrauktis ugdyme reiškia, kad visi mokiniai, nepaisant savo fizinių galimybių, dalyvauja kartu. Tai skatina pagarbą, supratimą, komandiškumą ir empatiją nuo pat mažens“, – teigia jis.
Kelionė į sporto treniruotes gali tapti iššūkiu, kuriam įveikti reikia artimųjų
Nors palaikanti aplinka padeda vaikui išdrįsti pradėti sportuoti, realybėje šeimos dažnai susiduria ir su labai praktiškais iššūkiais. Didžiuosiuose miestuose pasirinkimų daugiau, tačiau mažesniuose miesteliuose sporto infrastruktūra pasiekiama ne visada lengvai.
„Jei žmogus su negalia gyvena atokiau nuo didmiesčio, jam tenka įveikti dešimtis kilometrų iki artimiausios sporto mokyklos ar klubo. Norint sportuoti, reikia ir transporto, ir laiko, o tai ne visada įmanoma. Kai kuriems tai tampa ir finansiniu iššūkiu“, – sako jis.
Anot M. Biliaus, tokiose situacijose artimųjų vaidmuo tampa dar svarbesnis. Norint, kad vaikas sportuotų, šeimai reikia surasti galimybių nuvežti į treniruotes, kartais palaukti vietoje, o prireikus – pabūti šalia treniruočių metu.
„Tam, kad šeimos, auginančios atžalas su negalia, lengviau rastų sportui pritaikytas vietas, savo iniciatyva sukūrėme interaktyvų šalies sporto objektų žemėlapį. Tereikia įsijungti žemėlapį mūsų internetinio puslapio „sportuok“. Ten taip pat galima rasti žmonių su negalia sporto klubų kontaktinę informaciją, suskirstytą pagal regionus bei sporto šakas“, – sako M. Bilius.
Pasak M. Biliaus, tokios iniciatyvos didina visuomenės informuotumą, tačiau visiškai problemos neišsprendžia. Kad sportas taptų prieinamas visiems, būtinas ir valstybės bei savivaldybių indėlis, kuris užtikrintų transporto prieinamumą bei naujų sporto erdvių regionuose įrengimą. Infrastruktūros plėtra tiesiogiai priklauso nuo biudžetų ir visuomenės požiūrio, todėl būtina, kad visos institucijos veiktų išvien. Tik taip sportas taps prieinamas visiems.
Nuo ko pradėti?
Pasak M. Biliaus, pirmasis žingsnis norint pradėti sportuoti – tiesiog išdrįsti pasiteirauti. Žmonės, turintys negalią, vis dažniau ieško būdų įsitraukti į aktyvų gyvenimo būdą, o informacijos apie tai šiandien jau yra daugiau nei bet kada anksčiau.
„Jei žmogus nori sportuoti, bet nežino, nuo ko pradėti, jis pats arba jo artimieji gali kreiptis į Lietuvos paralimpinį komitetą, Aklųjų sporto federaciją ar Neįgaliųjų sporto federaciją. Užtenka parašyti ar paskambinti – visada patarsime ir nukreipsime tinkama linkme. Mūsų kartu su vaistinių tinklu „Camelia“ vykdomi projektai padeda žmonėms su negalia aiškiau matyti kelią į sportą ir gauti visą reikalingą informaciją“, – sako jis.
Jis pabrėžia, kad Lietuvoje jau yra nemažai sporto šakų, iš kurių galima rinktis tiek negalią turintiems vaikams, tiek suaugusiesiems.
„Populiariausios sporto šakos tarp žmonių su negalia yra lengvoji atletika, plaukimas, tinklinis sėdint, šaškės, stalo tenisas, karatė ir vežimėlių krepšinis ir kitos. Džiugu, kad vis labiau populiarėja ir tenisas – visai neseniai mūsų sportininkas Karolis Verbliugevičius tapo Europos aklųjų teniso čempionu. Norisi pasidžiaugti ir tuo, kad laipiojimas įtrauktas į 2028 m. Los Andželo paralimpinių žaidynių programą. Tikimės, kad vis daugiau žmonių su negalia norės išbandyti ir šią sporto šaką“, – pasakoja M. Bilius.
