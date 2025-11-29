Patėvis nubaudė 8-metį vaiką ir įmetęs laikė jį verdančio vandens prileistoje vonioje

Ši siaubinga istorija įvyko 2024 m. gruodžio 31 d. Berniuko motina tą dieną buvo darbe, o vaiku rūpinosi jos partneris Mateusz K.
Vyras buvo nekantrus dėl aštuonmečio elgesio, todėl nusprendė jį „nubausti“. Jis įpylė verdančio vandens į vonią ir privertė berniuką įlipti.
Išsigandęs dėl savo veiksmų pasekmių, Mateusz K. paskambino vaiko motinai ir liepė jai vaistinėje nusipirkti vaistų nuo nudegimų. Grįžusi namo ir pamačiusi sūnaus būklę, moteris nedelsdama nuvežė vaiką į ligoninę.
Medikai išgelbėjo berniuko gyvybę
Vaikas buvo paguldytas į ligoninę dėl 30 procentų kūno nudegimų. Nudegintos rankos, kojos, veidas ir apatinė pilvo dalis. Tik ligoninės palatoje berniukas papasakojo gydytojams, kas nutiko. Jie nedelsdami pranešė policijai. Tai buvo tyrimo, kuris atskleidė tikrąjį košmarą, vykusį berniuko namuose, pradžią.
Mateusz K. iš pradžių bandė atremti kaltinimą. Jis teigė, kad berniukas pats išsimaudė ir sureagavo tik išgirdęs riksmą. Tačiau bylos nagrinėjimo metu jis prisipažino, kad panardino vaiką į karštą vandenį „kaip bausmę“.
Košmaras truko mėnesius
Prokuratūros atliktas tyrimas atskleidė, kad verdančio vandens vonia nebuvo vienintelis smurto aktas, kurį Mateusz K. galimai įvykdė prieš savo posūnį. Nuo 2024 m. rugsėjo iki gruodžio pabaigos vyras, kaip įtariama, sistemingai ir žiauriai išnaudojo, kankino berniuką.
Kaltinamasis liko abejingas. Prokuroras Mateuszui K. pateikė kaltinimus dėl vaiko tvirkinimo, pasikėsinimo nužudyti ir sunkaus kūno sužalojimo, dėl kurio kilo pavojus berniuko gyvybei. Jam gresia laisvės atėmimas nuo 15 metų iki gyvos galvos.
Teismo procesas prasidėjo Košalino apylinkės teisme. Mateuszą K. į teismo salę surakintą antrankiais atvedė trys policijos pareigūnai. 34 metų vyras nerodė jokių emocijų, net nepažvelgė į salėje esančius.
Dėl vaiko gerovės, teisėja paskelbė teismo posėdį uždarą nuo visuomenės.
Jis elgėsi ypač žiauriai
Prokuratūra neabejoja Mateusz K. kalte. „2024 m. gruodžio 31 d., elgdamasis itin žiauriai, jis įkėlė berniuką į vonią, pripildytą vandens, kurio temperatūra siekė 100 laipsnių Celsijaus, siekdamas vaiką nužudyti. Jis sukėlė vaikui sunkius nudegimus, dėl kurių prireikė transplantacijos“, – pabrėžė prokuroras.
Kai byla iškilo į viešumą, Krosino gyventojai buvo sukrėsti vaiko patirto košmaro masto.