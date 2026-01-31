Stipendijas išleidžia savitai – vieni graibsto knygas, kiti – gardėsius

„Man patinka grožinė literatūra, bet dar labiau filosofija ir psichologija. Pastaruoju metu skaičiau Fiodoro Dostojevskio bei Franco Kafkos knygas.
Pati sugalvoju, kokių knygų norėčiau įsigyti, bet svarbu ir tai, kurias iš jų randu „Maximos“ parduotuvių knygų skyriuje. Nes už stipendiją visa tai, ko reikia, galima įsigyti būtent šiose parduotuvėse“, – sakė Daniela Zabitytė ir pridūrė, kad šiuo metu dar turi neišleistų maždaug 120 eurų.
Daniela – Skuodo Varduvos progimnazijos septintokė. Ji visus dalykus mokosi puikiai, bet labiausiai laukia literatūros ir istorijos pamokų.
„Mokytis man patinka – nėra sunku. Be to, norisi pasistengti, kad vasarą dar kartą galėčiau išvažiuoti į stovyklą. Viliuosi, kad pavyks.
Praėjusią vasarą mes, „Maximalistai“ – „Maximos“ darbuotojų vaikai, šešias dienas stovyklavome Trakuose. Stovykloje buvo kuo įvairiausios veiklos, – buvo skaitomos paskaitos apie dirbtinį intelekto, bepiločių skraidyklių panaudojimo galimybes, eidavome į žygius, vykdavo sporto varžybos.
Daug dėmesio stovykloje buvo skiriama ir mokslui, pavyzdžiui, buvome susiskirstę į „Tomo Edisono“, „Leonardo da Vinčio“ ir kitokias mokslininkams skirtas grupes“, – pasakojo Daniela.
Atrankos kriterijus – pažangumas
Daniela yra viena iš nemenko būrio – maždaug šimto bendrovės „Maxima LT“ darbuotojų vaikų bei vaikaičių, kurie mokosi labai gerai – semestrus arba trimestrus baigia devintukais – dešimtukais ir kurie gauna specialią skatinamąją paramą.
Be tiesioginių mėnesinių stipendijų ypač gerai besimokantys vaikai sulaukia ir svarbios paskatos – kvietimų į specialiai jiems organizuojamas ir įmonės „Maxima“ pilnai finansuojamas vasaros stovyklas.
Būtent tokioje stovykloje pernai dalyvavo D.Zabitytė, o galimybė į ją patekti, kaip ir skatinamoji stipendija, atsirado jos močiutės Violetos Zabitienės rūpesčiu. Ji „Maxima“ parduotuvės direktorei pateikė Danielos mokslo rezultatus, įrodančius puikų pažangumą.
„Pas mus pirkėjų srautai niekada neatlėgsta“, – patikino V.Zabitienė. Ji Skuode, Mosėdžio gatvėje esančioje „Maximoje“ dirba nuo pat šios parduotuvės atidarymo, tad kone penkiolika metų.
„Iš pradžių dirbau sveriamų maisto produktų skyriuje, o kai parduotuvė buvo renovuota, ėmiausi kitokių darbų. Mano užduotys dabar – tai ir bandelių kepimas, ir lentynų užpildymas duona bei kitokiais kepiniais, taip pat ir bakalėjos prekėmis“, – paklausta apie darbo patirtį atsakė V.Zabitienė.
Moteris pasidžiaugė, kad jos vaikaitė Daniela yra puiki mokinė, o apie galimybę gauti skatinamąją paramą jai papasakojo parduotuvės direktorė, „Maximalistų“ stovyklą Trakuose – taip pat.
„Skatinamoji stipendija Danielai yra pervedama į jos „Maximos“ kortelę.
Kadangi pas mus, Skuode, knygų skyriaus „Maximos“ parduotuvėje nėra, jų pirkti su Daniela specialiai važiuojame į didžiąsias „Maximos“ parduotuves arba Mažeikiuose, arba Klaipėdoje, – užsiminė V.Zabitienė. – Mus tai kartu ir pramoga.
Kiek žinau, jeigu anūkė ir toliau gerai mokysis, vasarą ją turėtų pasiekti 300 eurų stipendija.“
Ypatinga stovyklų trauka
„ Laikas labai greitai eina. Atrodytų, kad taip neseniai įsidarbinau mūsų miesto „Maxima XX“ parduotuvėje, o jau praėjo kone 14 metų, – į praeitį grįžtelėjo Radviliškyje gyvenanti Vitalija Motuzaitė. – Pirmuosius metus darbavausi prekybos salėje pavaduodama vieną iš darbuotojų.
Tuomet, kai ji grįžo, sėdau į kasą, ir visą tą laiką nuo 2013-ųjų iki šiol dirbu kasininke. Kadangi turiu patirties, prireikus grįžtu į prekybos salę pavaduoti arba susirgusių, arba atostogauti išeinančių kolegų.“
V.Motuzaitės dukra Deimantė šiuo metu mokosi Radviliškio Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos trečioje klasėje. Ji – puiki mokinė, tad „Maximos“ skatinamąją stipendiją ji gauna jau septintus mokslo metus – nuo 5-osios klasės.
Pasak Deimantės, už stipendijos lėšas ji gali įsigyti įvairių pirkinių bet kurioje iš „Maximos“ parduotuvių, bet dažniausiai pinigų prireikia įvairiems užkandžiams ir tarp pamokų, ir po jų.
„Norint gauti stipendiją reikia pasistengti – semestrą baigti devintukais bei dešimtukais. Mažesnis nei 9 balų vidurkis pastotų link jos kelią“, – užsiminė Deimantė.
Per septynerius mokslo metus ji ne kartą vasarą stovyklaudavo kartu su kitais „Maximalistais“.
„Esu į stovyklas važiavusi trejus metus iš eilės, bet pastaruosius porą kartų nebegalėjau to daryti, nes stovyklų laikas sutapo su kitomis veiklomis.
Stovyklos vyksta įvairiose vietose – esu jose buvusi ir Trakuose, ir ties Kaunu. Kiekvienąkart toji stovyklos savaitė būna ypatinga. Į jas atvažiuoja įdomių lektorių, o ir veiklos jose būna yra kuo įvairiausios.
Ne kartą esame atlikę įvairių eksperimentų, dalyvaudavome sporto varžybos. Vienoje iš stovyklų vyko net juoko joga, o man tai buvo visiškai neregėtas dalykas“, – kalbėjo Deimantė.
Gimnazistei arčiausiai širdies yra tikslieji mokslai, ypač matematika bei fizika. Kitąmet jos laukia abitūros egzaminai, o po jos mergina norėtų studijuoti statybos inžineriją arba architektūrą.
Atsakomybė ir parama
Bendrovės „Maxima LT“ ištakos siekia 1992-uosius metus – ši daugiau nei tris dešimtmečius veikianti lietuviško kapitalo mažmeninės prekybos bendrovė yra ir viena didžiausių darbdavių šalyje.
Įmonė skiria išskirtinį dėmesį savo darbuotojų vaikams – jų švietimui bei sveikatai. Kodėl tai svarbu?
Pasak „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorės Snieguolės Valiaugaitės, bendrovėje „Maxima LT“ laikomasi nuostatos, kad gerų sąlygų sudarymas jaunajai kartai augti bei tobulėti – tai atsakomybė, tenkanti ne tik šeimoms ir švietimo įstaigoms, bet ir verslo bendruomenei.
Viena ilgiausiai veikiančių vidinių bendrovės iniciatyvų ir yra „Maximalistų“ – gerai besimokantiems darbuotojų vaikams paskatinti skirta programa.
Tuo pačiu įmonė kasmet tęsia nacionalinę stipendijų programą „Lietuvos Maximalistai“, skirtą gabiausiems šalies moksleiviams. Tai mūsų įmonės investicija į neformaliąją veiklą: stipendijos skiriamos už puikius mokymosi rezultatus – laimėjimus olimpiadose, už sportinius pasiekimus, už kūrybinę veiklą bei visuomeniškumą, pavyzdžiui, savanorystę.
Taip pat globojame vaikais besirūpinančias nevyriausybines organizacijas, tad iš viso per metus socialinei krypčiai skiriame kone pusę milijono eurų“, – sakė S.Valiaugaitė.
Pasak jos, bendrovei „Maxima LT“ rūpi, kaip atrodys mūsų šalies ir joje veikiančių verslo įmonių ateitis, tad nuolat ieškoma būdų, kaip įkvėpti dabartinį jaunimą ir padėti jam finansiškai – paskatinti jaunus žmones, besimokančius mokykloje, pasitikėti savo jėgomis, drąsiai svajoti bei realizuoti savo kūrybinius sumanymus.
Ugdo būsimus darbuotojus
„Regime, kad finansinė paskata, teikiama mūsų prekybos tinkle dirbančių žmonių atžaloms – tai papildoma nauda, kurią mūsų darbuotojai ypač palankiai vertina. Ji – antra pagal prioritetą po papildomo sveikatos draudimo.
Gerai besimokantiems darbuotojų vaikams ne tik skiriamos stipendijos, organizuojamos vasaros ar dienos stovyklos.
Turime įvairių mūsų ateities kartai ugdyti skirtų vidinių iniciatyvų, apie visa tai savo darbuotojams pranešame vidiniais įmonės komunikacijos kanalais“, – sakė S.Valiaugaitė.
Neabejojama, kad visi šie projektai formuoja ne tik kolegų, bet tuo pačiu ir jų atžalų suvokimą apie „Maximą“ kaip atsakingą darbdavį. Kartu tai ugdo jaunus žmones – didina jų žingeidumą, smalsumą.
„Maždaug per 33 veiklos metus „Maxima“ padėjo užaugti daugybei talentingų jaunų žmonių. Nemažai jų vėliau įsidarbino įmonėje.
Apskritai gana dažnai „Maxima“ tampa pirmąja mūsų darbuotojų vaikų darbo vieta.
Tai yra didžiulis mūsų veiklos ir visų šių iniciatyvų rezultatas – įvertinimas.
Galbūt įtakos renkantis darbovietę turi ir tikslingos dovanos, ir stovyklos. Galbūt – ir kiekvieną pavasarį organizuojamos „Vaikų dienos“, per kurias darbuotojų vaikai supažindinami su pagrindinėmis bendrovės veiklos sritimis“, – svarstė S.Valiaugaitė.
