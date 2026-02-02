Gyvenimo būdasŠeima

Didžiulis gaisras Jakuose: spiginant šalčiui šeima liko be namų ir visko, ką turėjo

2026 m. vasario 2 d. 12:28
Lrytas.lt
Klaipėdos rajone, Jakuose šeštadienio rytą ugnis prarijo gyvenamąjį namą. Laimei, žmonės nenukentėjo, bet šeima per didžiausius šalčius liko be namų ir viso turto.
Šaltis apsunkino gaisro gesinimą – arčiausiai esantis hidrantas buvo užšalęs, laimei, kitas veikė.
Jakų bendruomenė feisbuke išplatino prašymą padėti nelaimės ištiktai šeimai.
„Vakar anksti ryte Jakuose įvyko nelaimė, degė gyvenamasis namas. Laimei, gyventojai nenukentėjo. Į įvykio vietą atvyko nemažos ugniagesių pajėgos, tačiau gaisro gesinimą apsunkino didelis šaltis, ryte temperatūra siekė apie –18 °C.
Vienas hidrantas prie mokyklos buvo užšalęs, todėl buvo nurodytas kitas hidrantas Jakų g., kuris, laimei, veikė.
Raginame visus gyventojus atidžiai apžiūrėti savo namus, įvertinti galimas gaisro rizikas, patikrinti elektros instaliaciją ir peržiūrėti dūmų detektorių būklę.
Nuoširdžiai dėkojame ugniagesiams už labai atsakingą, profesionalų ir visuomenei itin svarbų darbą.
Kviečiame padėti šeimai, kurios namas visiškai sudegė gaisro metu. Žmonės neteko pastogės ir viso turto – labai reikalinga bet kokia parama“, – rašoma „Gargždai United“ feisbuko puslapyje.
Informaciją, kaip padėti nuo gaisro nukentėjusiai šeimai, rasite čia.
