Kapčiamiestyje ugnis prarijo keturių asmenų šeimos namus: pačius išgelbėjo atsitiktinumas

Nukentėjusiai šeimai bendruomenė renka paramą.
„Šiandien vakare, Č. Sasnausko g. Kapčiamiestyje esančiame name, kilo gaisras. Be namų liko 4 asmenys. Tėtis, mama ir du mažamečiai vaikai. Tik laimingo atsitiktinumo dėka šalia gyvenantys kaimynai pastebėjo ir išgelbėjo name buvusius žmones.
Šiuo metu šeima glaudžiasi pas artimuosius, bet jiems reikalinga mūsų visų pagalba. Prašome prisidėti ir paremti šeimą ištikus nelaimei“, – rašoma feisbuko grupėje „Mano Kapčiamiestis“.
Tuo tarpu Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė pranešė, kad jau ieško šeimai naujų namų.
„Kapčiamiestyje skaudi nelaimė palietė keturių asmenų šeimą, kurioje auga mažamečiai vaikai. Šeimai tenka išgyventi labai sudėtingą etapą. Gaisras per akimirką atėmė namus, tačiau, laimei, visi gyvenę sudegusiame name yra sveiki ir saugūs.
Šiuo metu šeimai pagalbos ranką ištiesė artimi giminaičiai, bet pasiūlyti visapusišką pagalbą sunkiu metu yra savivaldybės pareiga ir mes tikrai neliksime nuošalyje.
Šį rytą kartu su Kapčiamiesčio seniūnu Virginijumi Goliku, savivaldybės administracijos direktore Šarūne Dumbliauskiene, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukiene bei Apskaitos, finansų ir turto skyriaus patarėja Inga Šukyte jau aptarėme esamą situaciją, pagalbos galimybes, susisiekėme su šeima, kol kas stresas stipresnis už viską, bet mes būsime kantrūs.
Skaudžią nelaimę išgyvenusi šeima tikrai neliks be stogo virš galvos. Jei tik jie sutiks, bus skirta finansinė parama, teikiamos sveikatos, socialinės ir kitos paslaugos pasiūlyti ne mažiau kaip du galimi gyvenamosios vietos pasirinkimai, bus skirtas ypatingas dėmesys mažamečių vaikų gerovei ir poreikiams. Parama bus teikiama tiek, kiek jos reikės.
Suprantame, kad šeimos lūkestį likti gyventi Kapčiamiesčio seniūnijoje, ten kur viskas artima ir sava. Šiandien šeimai gyventi pritaikytų namų savivaldybė Kapčiamiesčio seniūnijoje neturi, tačiau seniūnas Virginijus Golikas įsipareigojo nedelsdamas sužinoti ir informuoti, kokie būstai šiuo metu yra minėtoje seniūnijoje parduodami. Tarybai pritarus sprendimo projektui būstą šeimai galėtume nupirkti.
Nuoširdžiai dar kartą dėkoju ugniagesiams, budriems ir rūpestingiems kaimynams ir visiems kapčiamiestiečiams. Jie pirmieji suskubo į pagalbą tiek gelbėjant šeimą, tiek profesionaliai gesinant gaisrą labai sudėtingomis sąlygomis.
Tokiose skaudžiose situacijose svarbu ne tik suteikti stogą virš galvos ir būtiniausią pagalbą, bet ir parodyti žmogišką palaikymą. Lazdijų krašte žmonės niekada nepalieka nelaimėje vienų, todėl ir šiandien bendruomenės iniciatyva jau telkiama papildoma parama šeimai, žmonės domisi, klausia, siūlo pagalbą, ieško būdų, kaip prisidėti. Ačiū labai visiems.
Esame stiprūs tada, kai esame kartu.
Susaugokime vieni kitus“, – rašė Lazdijų rajono merė.
GaisrasKapčiamiestisLazdijų rajonas
Rodyti daugiau žymių