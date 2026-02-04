Dukra nepakvietė motinos į vestuves: šeimos reakcija šokiravo

Konflikto šaknys siekia merginos paauglystę. Po brandos egzaminų motina aiškiai pareiškė: Iga privalo arba susirasti darbą ir finansiškai prisidėti prie namų ūkio išlaikymo, arba išsikraustyti. Merginai padėjo tėvas, palikęs šeimą, kai jai buvo 12 metų, tačiau paramos nepakako, todėl studijų metais ji buvo priversta nuolat dirbti.
Iga prisimena, kad motina nesugebėjo atleisti buvusiam vyrui už skyrybas ir pyktį dažnai išliedavo ant dukros. Pasak merginos, jos motina yra sunkaus būdo asmenybė: savimyla, valdinga ir nuolat viską kritikuojanti.
„Ji visada sakydavo: „Kodėl žiūri į mane jo akimis? Akivaizdu, kad esi jo vaikas.“ Ji nuolat mane kritikavo ir buvo viskuo nepatenkinta“, – pasakoja Iga. Gyvenimas su tokia motina merginą užaugino pilną kompleksų, tačiau ji gerai mokėsi ir įstojo į aukštąją mokyklą.
Studijuodama Iga nuomojosi kambarį, o savaitgaliais bei vakarais dirbo aukle. Kai vaikai užmigdavo, ji mokydavosi. Universitete ji sutiko savo būsimą vyrą, su kuriuo draugavo ketverius metus. Galiausiai pora nusprendė susituokti.
„Į vestuves pakviečiau tėvą su nauja žmona ir vaikais, bet nusprendžiau nekvieisti motinos. Ji nesidomėjo mano ateitimi, nenorėjo padėti mokytis, tad nusprendžiau, kad ji neverta ten būti. Uošviai nesikišo – tai mano reikalas“, – teigia Iga.
Nors motinos šventėje nebuvo, Iga pakvietė kitus giminaičius: motinos seserį, dėdes, tetas. Ji jautė pareigą tai padaryti dėl bendro kraujo. Vestuvės praėjo puikiai, tačiau po jų prasidėjo košmaras. Motinos šeima nutraukė ryšius su Iga, laikydama ją bloga dukra. Merginą tai šokiravo, nes visi žinojo apie jų toksiškus santykius.
„Tetos tvirtino, kad motina yra motina, todėl neturėjau teisės taip pasielgti. Jos nepriėmė jokių paaiškinimų. Ar tikrai gimdymo faktas nubraukia visą skausmą? Ar ji turėjo spindėti kaip nuotakos motina, nors mane įžeidinėjo? Man atrodo, kad ji turi susidurti su savo elgesio pasekmėmis“, – skundžiasi Iga.
Nepaisant to, giminaičiai liko prie savo nuomonės – nuotakos poelgis jiems pasirodė neatleistinas, tarsi motinystė pateisintų bet kokį elgesį. Iga jaučiasi giliai įžeista, nes šeima visiškai neatsižvelgė į jos jausmus, o motinos skausmą iškėlė aukščiau už dukros patirtas traumas.