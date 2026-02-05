Vaikystėje išpildyta svajonė pakeitė Monikos gyvenimą – šiandien pildo kitų svajones

Vaikystėje ši patirtis Monikai tapo viena pirmųjų, parodžiusių, kokią reikšmę gali turėti nuoširdus kito žmogaus dėmesys. Tuo metu tai atrodė kaip paprasta dovana jai pačiai, tačiau ilgainiui ji tapo svarbiu lūžio tašku. Šiandien Monika pati prisideda prie svajonių pildymo – telkia kolegas, organizuoja iniciatyvas ir skatina kitus įsitraukti.
Gerumo akcija – pakeitė gyvenimą
„Vaikystėje dalyvavimas šiame projekte man atrodė savaime suprantamas – ne tik gavau norimą dovaną, bet ir užmezgiau ryšį su moterimi, kuri man ją padovanojo. Tik suaugusi supratau, kaip ši draugystė pakeitė mano gyvenimą“, – pasakoja Monika.
Bendravimas su moterimi prasidėjo nuo laiškų ir susirašinėjimų, kol galiausiai mergina gavo kvietimą aplankyti savo geradarę Norvegijoje.
„Ši kelionė tapo itin reikšmingu mano gyvenimo įvykiu – keliavau pas beveik nepažįstamus ir nematytus žmones, tai pareikalavo drąsos. Patirtis atvėrė man visiškai naują pasaulį, atradau norą keliauti, pažinti gamtą ir kalnus, peržengti kalbos barjerus ir labiau pasitikėti savimi“, – dalinasi mergina.
Projektas įžiebė ilgametę draugystę, kuri vis dar tęsiasi ir dabar. O patirtis paskatino Moniką pačią tapti „Vaikų svajonių“ dalimi jau kitoje pusėje. Vos pradėjusi dirbti, ji prisijungė prie svajonių pildymo, o vėliau organizavo ir kolektyvines iniciatyvas savo darbovietėje. Šiandien ji skleidžia žinią apie projektą, prisimindama, kad net mažas svajonės išpildymas gali tapti lemtingu gyvenimo posūkiu.
Šimtai tūkstančių įgyvendintų svajonių
Monikos patirtis – asmeniška, bet ne vienintelė. Nuo projekto pradžios Lietuvoje jau išpildyta daugiau nei 165 tūkst. vaikų svajonių. Iniciatyva peržengė vienkartinių gerumo akcijų ribas ir tapo nuolat veikiančia sistema, kuri kasmet pasiekia vaikus visoje šalyje, ir ne tik šventiniu laikotarpiu.
Daugiau nei 15 metų vykstantis projektas kasmet sulaukia stabilaus lietuvių įsitraukimo. Iniciatyvos vadovė Ramunė Baltaduonienė pastebi pozityvias tendencijas – vis aktyviau į akciją įsitraukia ne tik privatūs asmenys, bet ir įmonės bei organizacijos.
„Pastaraisiais metais įsitikinome, kad net ir sudėtingame, nuolat kintančiame pasaulio kontekste žmonių noras daryti gera neblėsta. Šiemet kalėdiniu laikotarpiu buvo išpildyta beveik 10 tūkst. vaikų svajonių – nuo būtiniausių daiktų iki mažų, bet vaikams itin reikšmingų troškimų“, – pasakoja R. Baltaduonienė.
Tam, kad tokio masto projektas veiktų nuosekliai, neužtenka vien geranoriškumo. Kiekvienais metais tūkstančiai individualių norų turi būti surinkti, paruošti ir laiku pristatyti vaikams skirtinguose Lietuvos regionuose. Būtent patikimas veikimo mechanizmas leidžia Vaikų svajonių iniciatyvai tęstis metų metus.
Prie to prisideda ir ilgametė logistikos partnerystė su „DPD Lietuva“, kuri užtikrina, kad dovanos pasiektų vaikus visoje Lietuvoje. Logistikos sprendimai leidžia iniciatyvos organizatoriams susitelkti į pagrindinį tikslą – vaikų svajones, o ne į sudėtingus pristatymo procesus.
Šio modelio veiksmingumą dar kartą patvirtino ir praėjęs kalėdinis laikotarpis, kai buvo išpildyta beveik 10 tūkst. vaikų svajonių. Tačiau projekto organizatoriai pabrėžia, kad vaikų poreikiai neišnyksta pasibaigus šventėms – todėl svarbiausia yra tęstinumas.
Pasak iniciatyvos atstovų, būtent nuoseklus darbas, stabilios partnerystės ir galimybė veikti nacionaliniu mastu leidžia pasiekti ilgalaikį poveikį. Monikos istorija tai puikiai atspindi: viena vaikystėje išpildyta svajonė po daugelio metų sugrįžo kaip noras padėti kitiems.
Tai priminimas, kad nors kiekviena svajonė yra individuali, tik ilgalaikės iniciatyvos gali užtikrinti, jog tokios istorijos kartotųsi ne vieną sezoną, o daugelį metų.