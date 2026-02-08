Milžinišką kūdikį pagimdžiusi 18-metė išgarsėjo visoje Lenkijoje: sveikinimai plūsta iš visos šalies

„Tai gimdymas, kuris ilgam išliks mūsų atmintyje. Tiksliau – aštuoniolikmetė Julija, atvykusi pas mus su aiškiu noru gimdyti natūraliai, ir būtent taip viskas ir įvyko“, – taip prasideda „Leszczyńska Porodówka“ „Facebook“ paskyroje paskelbtas įrašas.
18-metės Julijos gimdymas Lešne sužavėjo internautus
Per mažiau nei parą įrašas išplito žaibiškai – sulaukė beveik 5 tūkst. reakcijų ir apie 600 komentarų. Visa tai – dėl drąsios jaunos mamos.
„Gimdymas nebuvo lengvas. Sąrėmiai buvo stiprūs, pastangos – milžiniškos, nes sūnelis nuo pat pradžių parodė, koks jis didelis – svėrė net 4570 gramų. Tačiau merggin nė karto nesiskundė. Susikaupusi, rami, nepaprastai drąsi, ji gimdė su didžiuliu ryžtu. Tarp sąrėmių gebėjo nusišypsoti, o jos akyse buvo matomas šimtaprocentinis pasitikėjimas akušerėmis, kurios darė viską, kad padėtų pereiti šį sunkų, bet gražų procesą“, – rašoma Lešno gimdymo namų įraše.
Akušerės pabrėžė, kad nepaisant jauno amžiaus, Julija pasirodė esanti itin stipri – tiek fiziškai, tiek emociškai.
Iš aplinkinių - pasididžiavimas ir susijaudinimas
„Kai pasaulį išvydo jos sūnus – sveikas ir gražus – gimdymo palatoje tvyrojo pasididžiavimas ir susijaudinimas.
Pasididžiavimas ja, jauna moterimi, kuri su tykia jėga ir ramybe įveikė didžiulį iššūkį.
Tai buvo gimdymas, primenantis, kokią didelę galią turi pasitikėjimas, bendradarbiavimas ir moteriška stiprybė – nepriklausomai nuo amžiaus“, – pabrėžė medikai.
Į šiuos žodžius sureagavo ir pati naujai iškepta mama. „Iš visos širdies dėkoju už nuostabų palaikymą gimdymo metu, kupiną ramybės ir profesionalumo“, – parašė ji.
Komentaruose internautai neskubėjo slėpti emocijų ir siuntė sveikinimus: „Šaunuolė, mergaite!“, „Didžiulė pagarba ir sveikinimai“, „Natūraliai pagimdyti tokį didelį kūdikį – tai neįtikėtina drąsa ir jėga“, – rašo jie.
Parengta pagal fakt.pl