Neapsakomos trimečio kančios: tėvai plikė vandeniu, laikė užrakintą stalčiuje. Priežastis – daugiau nei sukrečianti

Austrų pora Kevinas ir Nathalie buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos už tyčinį savo sūnaus Eliaso kankinimą ir nužudymą „pačiais žiauriausias būdais“, nes manė, jog vaiką buvo apsėdęs demonas.
Abu 25-erių metų sutuoktiniai vasario 9 d. Insbruko (Austrija) teisme buvo pripažinti kaltais dėl nužudymo, kankinimo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Teisme teigiama, kad Eliasas penkis mėnesius kentė kankinimus, kol galiausiai 2024 m. gegužę mirė dėl išsekimo ir dehidratacijos.
Pasak tyrėjų, jis buvo mušamas mediniu šaukštu, 22 val. per parą kasdien laikomas užrakintas stalčiuje, marinamas badu ir troškuliu.
Eliaso tėvai jį laikė užrakintą visiškoje tamsoje, pririšę vonioje prie kriauklės apipildavo verdančiu arba lediniu vandeniu ir versdavo miegoti ant lovos be čiužinio, t.y tiesiai ant grotelių. Dėl patirtų kankinimų berniukas apako.
Baigiamojoje kalboje prokurorė Verena Pezzei teigė, jog šis atvejis neturi precedento ne tik rajono, bet ir visos Austrijos teismų istorijoje.
Prokurorų nuomone, Kevinas ir Nathalie norėjo, kad berniukas mirtų kuo didesnėse kančiose.
Ankstesniame pareiškime Insbruko prokuratūros atstovas spaudai Hansjorgas Mayras sakė: „Šokiruojantys tyrimo rezultatai parodė, jog tėvai psichologiškai ir fiziškai smurtavo prieš savo vaiką pačiais žiauriausiais būdais.
Jie atskyrė berniuką nuo likusios šeimos, elgėsi su juo nežmoniškai, žemino ir gąsdino“, – teigė jis. – Mušdavo jį mediniu šaukštu, surišdavo rankas ir kojas tvirtinimo dirželiais, kartais užrišdavo akis.
Taip pat vonios kambaryje pririšdavo prie kriauklės ir valandų valandas palikdavo vieną tamsoje.“
Trejų metų berniukas, turėjęs tris seseris (viena iš jų yra jo dvynė), buvo atskirtas nuo likusios šeimos.
Minėtosios seserys šiuo metu gyvena globėjų šeimose.
Pasak tyrėjų, seserys buvo prižiūrėtos, gerai maitinamos, o Eliasas marinamas badu net kai verkdavo iš alkio.
Policijos teigimu, berniukas mirė 2024 m. gegužės 19 d., sekmadienį.
Jo tėvai apie mirtį policijai pranešė tik kitą dieną.
Šokiruojantys skrodimo rezultatai parodė, kad Eliasas svėrė vos septynis kilogramus – t.y perpus mažiau nei vidutinis tokio amžiaus vaikas.
H. Mayras kalbėjo, jog berniuko tėvai gyveno „fantazijų pasaulyje, kuriame už visas jų bėdas buvo atsakingas demonas, apsėdęs mažąjį Eliasą“.
Pasak Vokietijos naujienų portalo „Bild.de“, medicinos ekspertas teismui pateikė diagozę: abu tėvai esą kenčiantys nuo gana reto sadistinio asmenybės sutrikimo.
Tėvai Eliasą kankino būtent tuo laikotarpu, kuomet šeima turėjo finansinių sunkumų.
Sadistų porelė apie sūnaus kankinimus rašė pokalbių programėlėje „WhatsApp“. Negana to, fotografavo ir filmavo berniuko kančias.
H. Mayras tikino, jog tėvai tokiais būdais „išliejo savo sadistinius polinkius.
Jie taip pat filmavo dalį kankinimų, žiūrėjo tiesioginius stebėjimo kameros vaizdus“, – teigė jis.
Nathalie prisipažino kankinusi berniuką, tačiau kaltę vertė tariamam demonui. Tuo tarpu Kevinas jau anksčiau pripažino kaltę ir sakė besigailintis savo veiksmų.
Vasario 9 d. jis kreipėsi į teismą trumpai sakydamas: „Neturiu paaiškinimo tam, ką padariau.“
Nathalie taip pat teigė, kad jos sūnus paskutinėmis savaitėmis sirgo, neturėjo apetito, todėl „greitu metu“ turėjo suplanuotą vizitą pas gydytoją.
Prokurorai atskleidė, jog dvi dienos prieš Eliaso mirtį, penktadienį, visa šeima be jo buvo išvykusi į „McDonalds“ restoraną švęsti vyriausios dukters gimtadienio.
Trejų metų berniukas tuo metu buvo paliktas namuose vienas.
Taip pat pranešama, jog šeima be jo lankėsi viduramžių festivalyje Kufšteine, esančiame 68 km atstumu nuo Insbruko.
Insbruko regioninio teismo duomenimis, pora buvo suimta „turint rimtą įtarimą dėl nužudymo kankinant ir nepriežiūros“.
H. Mayras teigė, jog jie „mažiausiai kelias savaites nesuteikė [Eliasui] pakankamai maisto ir skysčių“
Jie taip pat „nesikreipė į gydytojus, nors matė akivaizdžius jo sveikatos pakitimus, svorio pokyčius, dėl to berniukas mirė negavęs pakankamai maisto“
Šešių asmenų šeima 2021 metų rugsėjį, likus trejiems metams iki Eliaso mirties, atsikraustė į butą Ebse, Kušteine.
Anksčiau teisme liudijusi 55 m. berniuko močiutė gynė savo sūnų ir marčią, tikindama, jog Jie nėra žudikai.
„Mes to nesitikėjime, – sakė ji. – Visus savo vaikus auklėjau tinkamai, niekada nebuvo jokių problemų.
Eliasas dažnai pas mane pabūdavo, jis buvo silpnos sveikatos, – pridūrė ji. – Bet ką aš galėjau padaryti? Jo tėvai – suaugę žmonės.“
Parengta pagal The U.S Sun