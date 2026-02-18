Nesitikėjo net policija: apsimetusi kitu asmeniu motina internete tyčiojosi iš savo paauglės dukters

Kendra daugiau nei metus tyčiojosi iš dviejų Mičigane (JAV) gyvenančių paauglių, tuo pačiu metu padėdama jų mokykloms ir vietos valdžios institucijoms ieškoti skriaudiko.
43 m. moteris 2023 m. balandį buvo nuteista kalėti nuo 19 mėnesių iki penkerių metų dėl dviejų nepilnamečių persekiojimo.
Ši neįprasta istorija įkvėpė scenaristus ir jau 2024 metais buvo išleistas filmas „Mommy Meanest“.
Mamai skundėsi dėl patyčių
2021 m. pradžioje Kendros paauglė dukra gavo pirmąsias patyčių žinutes iš nepažįstamo asmens, kuris prisistatė esantis panašaus amžiaus.
Merginos vaikinas taip pat tapo patyčių auka. Abu paaugliai socialiniuose tinkluose gaudavo po maždaug 12 žeminančio turinio žinučių kasdien.
Mount Pleasant vidurinės mokyklos moksleivė pasiguodė savo motinai dėl žinučių, o ši nedelsdama kreipėsi į valdžios institucijas dėl patyčių.
Ji bendradarbiavo ir su dukters vaikino motina, ragindama kartu surasti „kaltininką“.
Klastojo savo tapatybę
Motina klastojo savo tapatybę, kad tyčiotųsi iš savo dukters ir jos vaikino. Įprasta manyti, jog patyčioms skleisti yra kuriami netikri profiliai, tačiau Kendra veikė kur kas sudėtingiau.
Bil Sičio mokykla tyrimą pradėjo 2021 m. gruodį, kai mergaitė ir jos motina pranešė apie žinutes.
Po mėnesį trukusių nesėkmingų skriaudiko paieškų, rajono atstovai kreipėsi į vietos teisėsaugos instuticijas.
Netgi vietos institucijoms nepavyko surasti patyčių šaltinio, tadėl dar po poros mėnesių teko kreiptis į FTB.
Kendra visą šį laiką tęsė patyčias naudama virtualųjį privatų tinklą (VPN), kad paslėptų savo buvimo vietą. Visgi 2022 m. balandį FTB pareigūnams ėmė kilti abejonės.
Jiems pavyko užblokuoti žinučių siuntėjo IP adresus ir nustatyti, kad žeminančias žinutes siuntė mergaitės motina.
Griebdamasi paskutinio šiaudo Kendra bandė kaltinti pačius paauglius, jog vienas iš jų siuntinėjo tokias žinutes. Tačiau neapasant to, jau 2022 m. gruodį Kendrai teko sėstis į teisiamųjų suolą.
Žinučių turinys apstulbino
Tyrėjų teigimu, paaugliams buvo išsiųsta keli šimtai žinučių, o surinktų ir teismui pateiktų įrodymų apimtis siekė net 349 pusapius.
Pranešimų turinys yra konfidencialus, tačiau žinutės apibūdinamos kaip „trikdančios“ ir „kupinos neapykantos“. Prokurorai teigė, kad kai kuriuose pranešimuose netgi buvo siunčiamos suklastotos nuotraukos.
„Neįtikėtina, kaip tėvai gali sakyti tokius baisius dalykus savo dukrai“, – 2023 m. balandžio mėn. teisme sakė teisėjas Markas Duthie.
Motyvai lieka nežinomi
Iki šiol motinos motyvai, kodėl ji tyčiojosi iš savo dukters internete, lieka nežinomi.
Kendra jau pirmos apklausos metu visiškai pripažino kaltinimus.
Izabelės apygardos prokuroras Davidas Barberi teigė manantis, kad motina, skatindama patyčias, norėjo jaustis svarbia ir reikalinga dukrai.
„Kažkas yra sugalvojęs kibernetinio Miunhauzeno sindromo terminą. Jis pasireiškia kai dėl savo elgesio priverčiate kitą žmogų jaustis blogai arba ieškoti jūsų pagalbos“, – Davidas Barberi pasakojo Local 12 News.
Motina teismo posėdyje teisėjui sakė, kad jei galėtų atsukti laiką atgal, nebūtų tyčiojusis iš savo dukters ir jos vaikino.
43-ejų moteris atliko bausmę Mičigano specialioje alternatyvioje moterų įkalinimo įstaigoje ir į laisvę išėjo 2024 m. rugpjūčio 8 d.
Istorija tapo filmais
Dramatizuotoje istorijos versijoje, kuri pasirodė 2024 m. gegužę, yra keletas nedidelių pakeitimų, tačiau ji atspindi realius įvykius. Filme netrūksta improvizacijų, užpildančių tikrosios istorijos spragas.
Aktorė Lisa Rinna „Mommy Meanest“ vaidina išsiskyrusią mamą Madelyną. Šioje istorijoje neaiškus tikrasis motyvas yra pakeičiamas motinos pavydu, nes ji mano, kad dukrai Miai svarbesnis yra vaikinas, o ne mama.
Kai dukra ruošiasi išvykti į koledžą, motina bando „sunaikinti“ jos naują nepriklausomybę siųsdama žiaurias žinutes.
Šios žinutės skirtos priversti dukrą grįžti namo, nes motina siūlo padėti surasti patyčių kaltininką.
Negana to, 2025 metais tikroji Kendros istorija tapo Netflix dokumentinių filmu „Unknown Number: The High School Catfish“, prie kurio prisidėjo ir pati į laisvę išėjusi motina. Ji sutiko atsisėsti prieš kameras ir duoti interviu. Nors savo motyvo nepaaiškino, moteris papasakojo apie savo traumines patirtis būnant panašaus amžiaus kaip ir jos dukra tuo metu, kai patyrė internetines patyčias. Dokumentinio filmo kūrėjai mano, kad Kendra iš tiesų pati nesuvokia savo nusikaltimo rimtumo ir vis dar tikisi atkurti ryšį su dukra.
