Patyčios internete auga neįtikėtinu greičiu – paaiškino, kodėl jas vis sunkiau suvaldyti

Palyginti su 2024 metais, pranešimų skaičius išaugo 62 procentais. Daugiausia nerimo kelia itin sparčiai augantis kibernetinių patyčių mastas – per metus jų skaičius padidėjo daugiau nei tris kartus, o per trejus metus – net penkis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
RRT atstovai pabrėžia, kad patyčių daugėja ne vien dėl išaugusio vaikų laiko internete – vis sudėtingesnė tampa ir pati skaitmeninė aplinka.
„Patyčios vis dažniau vyksta uždarose grupėse, nišinėse platformose, kur turinys nėra viešas ir jį sunku pasiekti. Tai reiškia, kad tokius atvejus nagrinėti tampa gerokai sudėtingiau ir reikia daugiau laiko. Be to, veiksmų galime imtis tik tada, kai patys galime pamatyti ir įvertinti originalų turinį“, – sako RRT Skaitmeninės erdvės priežiūros grupės vadovė Justina Paulauskaitė.
Pernai RRT gavo 186 su patyčiomis susijusius pranešimus, iš kurių pasitvirtino net 143 pranešimai. Palyginimui: 2024 metais pasitvirtinusių pranešimų apie patyčias buvo 47, o 2023-iaisiais – vos 27.
RRT atstovas pažymi, kad žmonės vis geriau atpažįsta nepilnamečiams neigiamą poveikį darantį turinį – pernai iš visų gautų pranešimų pasitvirtino 64 procentai.
„Kai kyla įtarimas dėl netinkamo turinio internete, visada geriau pranešti nei likti abejingam. Matome akivaizdų pokytį – žmonės tampa sąmoningesni, tai liudija ne tik augantis pranešimų skaičius, bet ir gebėjimas atskirti draudžiamą bei žalingą turinį. Prieš kelerius metus pasitvirtindavo vos trečdalis“, – pastebi J. Paulauskaitė.
Praėjusiais metais padaugėjo pranešimų ir dėl vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų internete. Didžioji dalis tokio turinio buvo publikuota užsienio šalių tarnybinėse stotyse, todėl šie pranešimai buvo persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms – tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms. Iš viso 2025 metais tokių pranešimų buvo 280, 2024-aisiais – 237.
„Vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga yra draudžiama visame pasaulyje, todėl dėl tokio turinio reaguojama labai greitai. Jei jis publikuojamas Lietuvoje, visą informaciją perduodame policijai ir pranešame prieglobos paslaugų teikėjui, kad turinys būtų kuo greičiau pašalintas“, – aiškina RRT atstovė.
120 gautų pranešimų buvo persiųsti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, įtarus kibernetinį incidentą ar internetinio sukčiavimo atvejį. 1 265 pranešimai buvo persiųsti įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį draudžiamą skleisti interneto turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.
512 gautų pranešimų, kuriais buvo pranešta apie draudžiamą turinį, buvo pasikartojantys, t. y. apie tą patį turinį, dėl kurio buvo imtasi veiksmų.
Per 2025 metus RRT specialistai suteikė 254 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose. Palyginti su 2024 metais, tokių konsultacijų poreikis sumažėjo 17 procentų.
Į RRT galima kreiptis aptikus pornografinį, vaikų seksualinio išnaudojimo, patyčias, smurtą, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį internete.