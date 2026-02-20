14-metė pastojo nuo 12-mečio: „Tai buvo jo idėja“

Praėjusių metų kovo mėnesį pora susilaukė sūnaus Weslay. Naujai iškepta paauglių šeima pasirodė laidoje „Unexpected“, kurioje pasakojama apie paauglių nėštumus.
Dar nepasirodžius laidai, socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito naujojo sezono anonsas, kuriame savo tėvystės istorijomis dalijasi paaugliai nuo 13 iki 18 metų amžiaus.
Dabar jau 13-metis Hunteris tapo vienu jauniausių tėčių visos laidos istorijoje.
Prisistatydamas ji papsakojo „Man buvo 12 metų kai sužinojau, kad tapsiu tėčiu. Dabar man 13 metų.
Niekad nemaniau, kad baigdamas aštuntą klasę tapsiu tėvu… bet taip jau nutiko.“
Tuo metu jo mergina Bella juokdamasi paantrino: „O aš niekad nemaniau, kad būdama 15-os lauksiuosi vaiko. Tuo labiau su 13-mečiu.“
Bellos mama Falena, buvusi kartu su ja interviu metu, neatrodė tokia linksma. Ji tikino, jog labai „stengėsi apsaugoti juos nuo paauglių nėštumo“.
Tačiau Bella atsakydama mamai juokėsi: „Prezervatyvas suplyšo... ups.“
Kalbėdama apie savo nėštumą, paauglė paaiškino: „Sužinojau, kad esu nėščia, kai man dingo mėnesinės. Rytą neprasidėjus mėnesinėms pasakiau mamai, kad man reikia nėštumo testo. Akivaizdu, jis buvo teigiamas.“
Prisimindama naujieną, kad taps močiute, Falena prisipažino: „Tą dieną man tiesiog širdis sustojo.“
Dabar jau 15-os metų mama Bella nepabijojo papasakoti apie savo intymų gyvenimą: „Gal ir galėjome palaukti šiek tiek ilgiau, bet tai buvo jo idėja... mylėtis.
Viskas, ko jis nori, tai seksas.“
Be to, kaip pranešė US Weekly, Bella paneigė gandus, kad jos ir Hunterio seksualiniai santykiai nebuvo abipusė iniciatyva.
„Suprantu, kad jis buvo seksualiai subrendo anksčiau nei aš, ir tai normalu, bet aš irgi buvau pasirengusi, kai mes mylėjomės.
Nustokite sakyti, kad tai neteisėta ir aš jį išprievartavau, nes to nepadariau. Mylėjomės bendru sutikimu, tą patį sakėme ir pareigūnams.“
Bella taip pat pridėjo: „Aš nesugrioviau Hunterio gyvenimo. Kai sužinojau, kad esu nėščia, leidau jam rinktis.“
Jaunoji mama pasakė Hunteriui, kad ji gali auginti vaiką viena arba su juo, ir pasak jos, Hunteris pats priėmė sprendimą.
„Jis nusprendė pasilikti su manimi ir rūpintis mūsų kūdikiu“, – sakė ji.
Bellos teigimu, ji su Hunteriu, pasirodydami populiariame televizijos šou, nesiekia reklamuoti paauglių nėštumo.
„Nieko nešloviname. Jei žiūrėsite mano mamos „TikTok“ vaizdo įrašus, pamatysite, kad mes pasakojame, kaip tai sunku ir tikrai niekam to nerekomenduojame.“
Bella taip pat papasakojo, jog neapaisant neigiamų žmonių reakcijų, tėvai ją besąlygiškai palaiko. Mergina vadino savo mamą ir tėtį „nuostabiais“, sakė, kad jie yra „geresni už kitus tėvus“.
