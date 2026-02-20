Alytaus rajono šeimoms – gera žinia: gimus kūdikiui gaus dvigubai didesnę išmoką

„Gimęs kūdikis – didžiulis džiaugsmas kiekvienai šeimai. Tačiau kartu su džiaugsmu atsiranda ir papildomų finansinių iššūkių.
Didindami išmoką norime realiai padėti jaunoms šeimoms, kad jos jaustųsi saugios ir drąsiai kurtų savo ateitį čia, Alytaus rajone“, – sako merė Rasa Vitkauskienė.
Išmoka priklauso toms šeimoms, kuriose abu tėvai arba vienintelis turimas iš tėvų bent vienerius metus yra deklaravę gyvenamąją vietą Alytaus rajone arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Alytaus rajono savivaldybėje, o kūdikio gyvenamoji vieta taip pat registruojama Alytaus rajone.
Diegia sprendimą Lietuvoje mažėjančiam gimstamumui: šeimoms – solidžios sumos
Praėjusiais metais 500 eurų išmoka buvo skirta 58 šeimoms. Tam iš savivaldybės biudžeto panaudota 29 tūkst. eurų.
Sprendimą didinti vienkartinę išmoką gimus vaikui priėmė savivaldybės taryba, patvirtinusi 2026–2028 metų strateginį veiklos planą. 2026 metų biudžete šiai paramai jau numatyta daugiau lėšų.
Be šitos paskatos, taip pat didinamas finansavimas ir kitose šeimai svarbiose srityse.