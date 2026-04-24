Įtariamąjį paramediko nužudymo byloje pažinojęs Paįstrio seniūnas: „Tas vyras tikrai net skruzdės nenuspirs“

Portalui Delfi V. Šležas apibūdino I. Solkaną kaip itin nuolankų žmogų.
„Tas vyras tikrai net skruzdės nenuspirs, jei jų keliai susikirs. Įsivaizduokite, o dabar jo sūnus į tokį baisų dalyką įlindo.
Iš tikrųjų, tėvą šiek tiek pažinojau. Tai buvo labai ramus, tylus, darbštus ir nagingas žmogus. Per kažkurią krizę net jam darbą padėjau susirasti vienoje įmonėje. Ta įmonė labai juo džiaugėsi. Tik tiek, kad paskui gero darbininko nebetenkino atlyginimas, jis išėjo kažkur kitur“, – Delfi aiškino V. Šležas.
Pasak jo, vyras buvo „net ne mandagus, o nuolankus“, nepamirštantis padėkoti už nugreideriuotą kelią.
Jo sūnaus V. Solkano seniūnas sakė nepažinojęs, nors jis lankė Paįstrio J. Zikaro gimnaziją.
„To Viliaus tikrai nebuvo tarp mūsų linksniuojamų chuliganų“, – sakė V. Šležas.
Trys įtariamieji
Ketvirtadienį nuo pat ryto į Panevėžio apylinkės teismą pradėti vežti visi trys paramediko M. Sadausko nužudymo byloje figūruojantys įtariamieji. Pirmasis į teismą apie 10 valandą ryto atvesdintas 1992 metais gimęs Vilius Solkanas.
Prieš 12 valandą pareigūnai į teismo posėdį atvežė ir jo tėvą – Ilja Solkaną. Nei tėvas, nei sūnus jokių komentarų nepateikė, slėpė savo veidus.
Galiausiai kiek po 13 valandos į teismo rūmus atvesta ir buvusi M. Sadausko žmona ir dviejų jo vaikų motina Justina Gaigalaitė. Skyrybų procesas vyko iki šiol, moteris vis dar nešioja ir Sadauskienės pavardę. Nė žodžio krūvai susirinkusių žurnalistų nepratarė ir ji.
Moteriai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
V. Solkaną bei J. Gaigalaitę teismas leido suimti 2 mėnesiams, nors prokuroras prašė maksimalaus galimo termino – 3 mėnesių. O I. Solkanas už 5000 eurų užstatą paleistas į laisvę.
Vyriškiui buvo pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Pareigūnams kūną teko atkasti
Paramediku dirbusio M. Sadausko kūnas rastas antradienio vakarą, praėjus daugiau nei parai po to, kai jo, darbo reikalais išvykusio į vieną Panevėžio rajone esančią sodybą, pasigedo artimieji.
Kūnas rastas būtent šios sodybos teritorijoje – jis buvo suvyniotas į batutą ir užkastas. Batuto liekanas bandyta deginti. Įvykio vietoje taip pat rastas ginklas – ar juo ir buvo įvykdytas kraupus nusikaltimas, ekspertai turėtų išsiaiškinti kiek vėliau.
Dar antradienį miške buvo aptiktas ir, kaip manoma, nužudytam paramedikui priklausęs automobilis.
