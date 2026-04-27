Kraupiai nužudytos paauglės metinių ceremonijoje – keistas radinys: policija nutraukė apeigas

Tragedijos metinių dieną artimieji norėjo pagerbti merginos atminimą, tačiau ceremoniją teko nutraukti – įvykio vietoje dar kartą pasirodė policija.
Žiaurus 16-metės nužudymas
2025 metų balandžio 23 dieną Lenkiją sukrėtė skaudi nelaimė – Mlavos mieste nužudyta jauna mergina.
16-metė Maja lemtingą vakarą išėjo iš namų susitikti su draugu, bet taip ir nesugrįžo. Šeima nedelstdama pranešė apie jos dingimą, paieškos truko savaitę laiko, kol, galiausiai, 2025 gegužės 1 d. kūnas buvo rastas krūmuose netoli įmonės, priklausančios įtariamojo Bartošo šeimai. Mergina, pasak šaltinių, buvo „suluošinta“.
Tyrėjai Graikijoje sulaikė 17-metį, kuris tuo metu buvo mokyklinėje išvykoje. Į užsienį jis išskrido praėjus trims dienoms po šiurpaus įvykio Mlavoje.
Teismas sutiko su paauglio ekstradicija, tačiau paaiškėjo, kad vaikinas užsienyje bandė nusižudyti, todėl grįžus į Lenkiją jis buvo paguldytas psichiatriniam stebėjimui, kuris truko mėnesį.
Iki šiol tyrėjai laukia ekspertų išvados, nuo kurios priklausys, ar Bartošas bus pripažintas pakaltinamu ir galės atlikti bausmę už šiurpų nusikaltimą. 16-metę jis nužudė pats būdamas nepilnamečiu, 17-os metų, todėl gresia iki 30 metų kalėjimo.
Keistas radinys metinių ceremonijoje
Vietoje, kur buvo rastas merginos kūnas, įrengtas simbolinis altorėlis, todėl tragedijos metinių dieną šeima ir Majos draugai ten atėjo pagerbti jos atminimo. Vis dėlto suplanuotą ceremoniją nutraukė keistas radinys.
„Toje vietoje buvo kasinėta žemė, iš jos kyšojo skudurėlis, įsmeigti keli pagaliukai ir pastatyta maža žvakė. Po žeme užkasta kažkokia dėžutė. Iškvietėme policiją, nes nežinojome, kas ten yra.
Atvažiavo kriminalistai iš Mlavos. Policininkai liepė atsitraukti saugiu atstumu“, – portalui „Fakt“ pasakojo nužudytos Majos mama Sylvia Kovalska.
Žemėse buvo rastas paslaptingas ryšulys, policijos pareigūnai pusantros valandos saugojo teritoriją. Dėžutė buvo paimta ir kruopščiai ištirta, tačiau pareigūnai kol kas neatskleidžia, kas joje buvo ir atsisako komentuoti situaciją.
„Tai turėjo būti rami ceremonija, kur tyloje prisimintume mūsų Majutę. Mes neturėtume stovėti šioje vietoje, mūsų čia net neturėtų būti. Ši tragedija neturėjo įvykti. Užauginau Majutei gėlių ir noriu jas čia palikti. Mes tik norėjome pagerbti savo dukros atminimą“, – neslėpė emocijų nužudytos 16-metės mama.
Ceremonija dėl keisto paketo nutraukta
„Ši žmogžudystė sukrėtė mūsų bendruomenę, visa Lenkija skaudžiai išgyveno. Majai visas gyvenimas buvo priešakyje. Nenuostabu, kad ir šiandien čia nutiko kažkas panašaus.
Atsižvelgiant į tai, ką išdarinėja šiuo nusikaltimu įtariamo vaikino mama, buvo galima nuspėti, kad kažkas įvyks. Mes tikėjomės konfliktų ar agresijos iš jos pusės, tačiau nesitikėjome, kad bus trukdoma uždegti žvakes vietoje, kur rastas Majos kūnas“, – pokalbyje su „Fakt“ pabrėžė šeimos pažįstama Magdalena.
Artimiesies buvo leista tęsti ceremoniją tik po pusantros valandos.
Parengta pagal Fakt.pl