Po įvykio Marijampolėje R. Popovienė žada stiprinti emocinę pagalbą moksleiviams

„Šio ryto incidentas Marijampolėje skaudžiai sukrečia – smurtas palietė vaikus, kurie mokykloje turi jaustis saugūs“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė R. Popovienė.
Švietimo ministrės teigimu, šiuo metu mokyklos moksleiviams ir personalui teikiama visa reikalinga pagalba, ministerija palaiko ryšį su gimnazija.
Kartu ji atkreipia dėmesį, kad šis įvykis rodo, jog būtina stiprinti mokinių emocinę savijautą bei mokyklose užtikrinti saugumą.
„Mokykla turi būti saugi erdvė kiekvienam vaikui ir mokytojui. Nors nekasdienėms situacijoms spręsti kiekviena mokykla turi pasitvirtinusi tvarkas, kaip reaguojama į konfliktus ir kaip jie sprendžiami, matau kelias kryptis, kuriose turime stiprinti savo veiksmus“, – pažymėjo ministrė.
Kaip pagrindines kryptis ji įvardijo emocinės ir psichologinės pagalbos prieinamumo didinimą mokyklose, glaudesnį mokyklų, šeimų, savivaldybių bei specialistų bendradarbiavimą, taip pat aiškesnes mokyklų prevencijos ir reagavimo procedūras.
„Šiuos klausimus būtina spręsti ne pavieniui. Juos keliu ir toliau kelsiu susitikimuose su savivaldybėmis, mokyklų vadovais, pasitarimuose su kolegomis ministrais ir kitomis atsakingomis institucijomis – ieškant sprendimų, kurie realiai stiprintų pagalbos vaikui sistemą“, – tvirtino R. Popovienė.
Nukentėjo trys jaunuoliai
Policijos duomenimis, antradienį 7.50 val. pranešta, kad Sūduvos gimnazijoje nepilnametis moksleivis (gim. 2009 m.) peiliu sužalojo dvi merginas (gim. 2010 ir 2007 m.).
Vėliau gimnazija socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė, jog jaunuolis mokykloje sužeidė dar vieną vaikiną.
Sužalotos merginos išvežtos į gydymo įstaigą. Jos galimai patyrė durtinius sužalojimus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Gimnazijoje po incidento mokiniai evakuoti į stadioną lauke, vėliau sukviesti į sporto salę. Mokyklos auklėtojai apie situaciją informavo tėvus.
Ugdymo procesas gimnazijoje antradienį nutrauktas.
