Naujausios žinios apie Bankoke sunkios ligos įkalintą lietuvį: mamai – naujas rūpestis

Tuomet jo mama Renata Šarkauskienė meldė tautiečių pagalbos, kad sūnus išgyventų, nes kiekviena jo diena ligoninėje kainavo milžiniškas sumas.
Nors kartais atrodė, kad padėtis beviltiška, Deividą medikams pavyko pastatyti ant kojų.
R. Šarkauskienė dalijosi vaizdo įrašais, kaip, padedamas personalo, sūnus žengia žingsnius koridoriuje su vaikštyne.
Šiandien didžiausias mamos rūpestis – kaip parsigabenti Deividą į Lietuvą, kur jo gydymą pasiruošę tęsti Santaros klinikų medikai.
„Yra akimirkų, kai širdis lūžta į tylą…
Ir lieka tik viltis, kad kažkas ją išgirs… Išgirs mano, kaip mamos, prašymą šiandien…
Per šiuos keturis mėnesius išgyvenau tiek, kiek, rodos, telpa ne viename gyvenime…
Tiek ašarų… tiek baimės… buvo dienų, kai nuo sutinusių akių nemačiau net kelio…
Buvo akimirkų, kai gydytojai ruošė blogiausiam… Kai norėjosi tiesiog palūžti… nukristi… nebeturėti jėgų…
Bet aš negalėjau sustoti... Negalėjau nustoti tikėti.. Aš kovojau už mus abu..
Ir šiandien… tuo, kuo gyvename dabar, mums prilygsta stebuklui…
Mano sūnus išgyveno. Jis stiprėja.
Ir mes jau galime pradėti galvoti apie vieną svarbiausią dalyką – grįžimą namo… Į Lietuvą, kur laukia šeima, artimieji… Kur laukia namai… Ir gydytojai Santarų ligoninėje, pasiruošę tęsti jo gydymą.
Deividas labai stengiasi. Kiekviena diena – tai mažas, sunkus, bet labai svarbus žingsnis pirmyn…
Ir aš matau – jis nori grįžti… Labai nori grįžti namo…Mes abu norime…
Bet kelias namo nėra paprastas…
Reikalingas specialus medicininis pervežimas, kurio kaina mums vieniems yra nepakeliama…
Apie 40 000 € ar net daugiau..
Aš, kaip mama, šiandien labai nuoširdžiai prašau… Padėkite man parvežti mano vaiką namo.
Kiekvienas euras – tai dar vienas žingsnis Lietuvos link..
Kiekvienas pasidalinimas – dar viena viltis..
Kiekvienas jūsų geras žodis – stiprybė mums abiems…
Kartais stebuklai įvyksta tada, kai susivienija žmonių gerumas..
Ačiū jums… iš visos mamos širdies“, – feisbuke rašė R. Šarkauskienė.
Jei galite prisidėti prie Deivido grįžimo į gimtinę, informaciją rasite čia.