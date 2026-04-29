Ne tik gėlės: „Pigu.lt“ pristato 10 dovanų idėjų mamai

Tiek mėgstančiai rūpintis savimi, tiek puoselėjančiai namus ar sodą, tiek vertinančiai ramų poilsį, tiek aktyvų laisvalaikį ar praktiškus sprendimus kasdienai.
Išmanusis laikrodis – aktyviai
Jei mama daug juda, keliauja pėsčiomis ar tiesiog mėgsta stebėti savo dienos ritmą, verta pagalvoti apie išmanųjį laikrodį.
Tokia dovana jungia praktiškumą ir rūpestį – ji padeda sekti aktyvumą, primena apie judėjimą ir patogiai papildo kasdienybę.
Ir judėjimui, ir poilsiui
Virtualių sporto, laisvalaikio ir turizmo lentynų dovanos tiks mamai, kuri mėgsta aktyvų poilsį, pasivaikščiojimus, keliones ar laiką gamtoje.
Tai gali būti patogus termosas, žygio kuprinė, mankštos kilimėlis ar kita priemonė, kuri paskatina dažniau išeiti į lauką ir pasirūpinti savo savijauta.
Knyga ramiam vakarui
Mama vertina ramius vakarus? Knyga iš grožinės literatūros, asmeninio tobulėjimo ar pomėgių kategorijos – puiki dovana mamai, kuri moka sustoti.
Ji tinka tada, kai norisi padovanoti ne daiktą dėl daikto, o laiką sau, tylą ir galimybę trumpam atsitraukti nuo kasdienybės rūpesčių.
Dovana sodui ar balkonui
Pavasarį ypač aktualios dovanos iš sodo prekių skyriaus – nuo žaismingų vazonų ir laistymo priemonių iki sodo įrankių, augalų priežiūros reikmenų ar lauko dekoracijų.
Tai – gera dovana mamai, kuri laukia šiltesnių dienų, mėgsta auginti gėles, puoselėja balkoną ar sodą ir džiaugiasi praktiškai daiktais, kurie praverčia iškart.
Kvepalai – asmeniškas gestas
Kvepalai – ne tik klasikinė, tačiau ir viena asmeniškiausių dovanų, kurią verta rinktis ne pagal populiarumą, o pagal mamos charakterį ir įpročius.
Gaivesni aromatai tiks kasdienai, šiltesni ir sodresni – vakarui ar ypatingoms progoms, o gerai parinktas kvapas dažnai tampa dovana, kurią norisi naudoti kasdien.
Kasdieniam ritualui
Mamą, kuri mėgsta rūpintis savimi, pradžiugintų įvairūs grožio prietaisai. Tai gali būti plaukų formavimo įrankis, elektrinis veido valymo šepetėlis ar kita priemonė, kuri įprastą rytą paverčia malonesniu ritualu.
Kosmetikos rinkinys laikui sau
Kosmetika gali būti praktiška, bet kartu ir maloni dovana, jei ji skatina mamą skirti laiko sau. Veido priežiūros priemonės, kūno kremai ar dekoratyvinės kosmetikos rinkinys tiks mamai, kuri vertina kokybišką kasdienę rutiną, bet ne visada pati sau leidžia ją atnaujinti.
Kvapas namų atmosferai
Iš dovanų, dekoracijų ir gėlių kategorijos verta rinktis namų kvapą, žvakę ar subtilią interjero detalę. Tokia dovana neįpareigoja, bet dažnai pataiko tiksliai – ypač jei mama vertina tvarką, jaukumą ir estetiką namuose.
Mažas virtuvės pagalbininkas
Buitinės technikos kategorijoje galima nesunkiai išrinkti dovaną mamai, kuri mėgsta gaminti arba tiesiog vertina praktiškus sprendimus. Naujas smulkus virtuvės prietaisas, kokybiška keptuvė ar indas gali būti ta dovana, kuri bus naudojama ne vieną kartą per metus.
Jaukus aksesuaras garderobui
Aprangos, avalynės ir aksesuarų kategorijoje galima ieškoti dovanos mamai, kuriai svarbios detalės. Skoningas šalikas, rankinė, piniginė ar papuošalas gali tapti saugiu pasirinkimu, jei gerai pažįstate jos stilių ir mėgstamas spalvas.
Dovana mamai nebūtinai turi būti brangi ar įspūdinga. Svarbiausia, kad ji atlieptų mamos kasdienybę – jos pomėgius, ritmą, namus ir mažus dalykus, kuriems ji pati dažnai neskiria pakankamai dėmesio.