Tragiška baigtis: besilaukianti moteris rasta negyva plyšyje

Apie sukrečiantį radinį skubios pagalbos tarnyboms 2022 m. pranešė aukos Megan Gardiner mama.
Teisme konstatuota, kad nėščioji mirė patyrusi epilepsijos priepuolį ir įkritusi į tarpą tarp lovos ir sienos.
Megan mama Alison Woolcock apibūdino dukrą kaip gražią ir turinčią nuostabiai sarkastišką humoro jausmą.
„Megan buvo ambicinga. Jos didžiausias tikslas buvo vieną dieną turėti savo verslą ir dirbti grožio srityje, – tvirtino mama. – Ji mokėsi žiūrėdama daugybę makiažo vaizdo įrašų bei laidą „RuPaul’s Drag Race“.
Megan turėjo nuostabiai sarkastišką humoro jausmą. Jei ji pati sugalvodavo juokelį arba jai patikdavo kieno nors pokštas, ji iš to juokdavosi dar labai ilgai.
Susiję straipsniai
Labai lengvai galėjai tapti jos pokštų taikiniu, – su šypsena prisimena Alison. – Mes labai gerai sutarėme ir turėjome daug bendrų pomėgių – tokių, kuriais ji mane pati sudomino.
Dukra visada mane palaikė, ypač labdaros renginių metu, ir visada būdavo šalia, kai man jos reikėdavo.“
Greitosios pagalbos medikai buvo iškviesti į šeimos namus Barry mieste, Pietų Velse, tačiau moteris buvo pripažinta mirusia įvykio vietoje.
Medicininė mirties priežastis buvo įvardyta kaip staigi netikėta mirtis dėl epilepsijos.
Megan tuo metu buvo 17 savaičių nėščia, o epilepsija sirgo nuo 13 metų.
Alison teisme pasakojo, kad jos dukra nuo balandžio mėnesio nebuvo patyrusi priepuolio ir prieš tragediją atrodė puikiai.
Posėdyje pranešta, kad medikai anksčiau svarstė Megan skirti naują vaistą – natrio valproatą, tačiau ji nusprendė jo nevartoti, nors gydytojai rekomendavo.
Teisme paaiškėjo, jog šis vaistas yra laikomas labai stipriu epilepsijos ir bipolinio sutrikimo gydymo preparatu, tačiau itin pavojingas kūdikiams.
Megan galimai minėto vaisto atsisakė būtent dėl šios priežasties ir nežinojo, kad gydymas skirtas tik trumpalaikiam vartojimui priepuolių metu, nepakenkiant vaisiui.
Alison teigė, kad nei Megan, nei ji pati nebuvo tiesiogiai informuotos apie staigios mirties riziką.
Ji taip pat sakė, kad šeimai nebuvo pasakyta ir apie galimybę patirti priepuolius miegant.
Motina tikino, kad būtų miegojusi kartu su dukra ir nepalikusi jos naktį vienos, jei būtų žinojusi apie šias rizikas.
Byla iki šiol yra tiriama.
Parengta pagal „The Sun“