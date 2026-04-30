Tyrinėdama savo šaknis moteris sužinojo naujieną, nuo kurios net pasidarė negera

Laimingai ištekėjusios moters iš JAV Kolorado valstijos gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, kai DNR testas, skirtas šeimos šaknims ištirti, netikėtai sukėlė abejonių dėl santuokos.
Celina ir Josephas Quinone susituokė praėjus vos keturiems mėnesiams nuo jų pažinties ir susilaukė trijų vaikų.
Kalbėdama „Love Don’t Judge“ tinklalaidėje, Celina paaiškino: „Pradėjau domėtis genetika, nes norėjau sužinoti savo kilmę – mano dukra yra labai tamsios odos, sūnus turi garbanotus plaukus, o vidurinysis vaikas yra šviesesnis, tad visi klausdavo mūsų tautybės, o aš neturėjau aiškaus atsakymo.“
Iš pažiūros nieko šokiruojančio nežadantis tyrimas parodė, kad vyras ir žmona iš tiesų yra giminaičiai.
Celina prisipažino: „Kai supratau, kad esame pusbrolis ir pusseserė, man net pasidarė bloga, ir iškart pagalvojau, ar mums reikia skirtis.“
Pasidalinus šia istorija „TikTok“ platformoje, vaizdo įrašas greitai išplito: surinko milijonus peržiūrų ir daugybę piktų komentarų.
Celina sakė nesitikėjusi, kad vaizdo įrašas taip plačiai išplis.
Ji taip pat pasidalino keletu komentarų.
Vienas žmogus rašė: „Tai labai trikdanti istorija, kodėl jūs tekėjote už savo pusbrolio?“
Kiti komentavo: „Jie juk tokie panašūs, kaip jie nesuprato?“
„Gaila vaikų, tikiuosi iš jų niekas nesityčios.“
„Man būtų gėda jų vietoje.“
Vienas iš Celinos ir Josepho sūnų sutiko pakomentuoti situaciją ir sakė, kad „jaučiasi šiek tiek keistai, nes tai nėra kažkas, kuo norėtum girtis ar viešinti.“
Tačiau pridūrė: „Jei jie būtų tai sužinoję prieš santuoką, tai būtų problema. Bet kadangi sužinojo tik po kurio laiko, nematau tame nieko blogo.“
Įdomu tai, kad per poros vestuves jokie giminaičiai nepažino savo artimųjų.
Vėliau paaiškėjo, kad Josepho tėvo motina buvo įvaikinta, tad dėl netikslių įrašų sistemoje šeimos ryšys liko nepastebėtas.
Apibendrindama situaciją Celina sakė: „Koloradas atrodo labai didelis, bet iš tikrųjų toks nėra. Gyventojai vieni kitus pažįsta, tad tikiu, kad visi esame kažkaip susiję.“
Nepaisant visko, pora nusprendė į situaciją reaguoti kūrybiškai: jie sukūrė pažinčių platformą „Before We Be“, skirtą padėti žmonėms išvengti netyčinių santykių su giminaičiais.
Parengta pagal „Daily Star“