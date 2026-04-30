Vaikai, karjera ir DI: grėsmė ar naujos galimybės po pertraukos?

Vis dėlto, ar DI taps papildoma našta, ar atvers naujas galimybes po vaiko priežiūros atostogų į darbo rinką sugrįžtantiems tėvams, priklauso ne tik nuo jų pačių. Daug lems ir darbdavių vaidmuo – ar jie padės darbuotojams neatsilikti nuo technologinių pokyčių ir stiprinti skaitmeninius įgūdžius.
Šiandien vaiko priežiūros atostogos tiek tėčiams, tiek mamoms reiškia papildomą riziką atsilikti nuo pasaulio, kuris keičiasi greičiau nei bet kada. Tačiau Jungtinių Tautų Tarptautinė darbo organizacija atkreipia dėmesį, kad būtent moterys darbo rinkoje dažniau dirba pozicijose, kuriose daugiau rutininių, lengviau automatizuojamų užduočių, todėl DI plėtra joms kelia santykinai didesnę riziką nei vyrams.
Nauja baimė – ar grįšiu į tą pačią profesiją?
Kritinis mąstymas – šių laikų auksas: kaip nepasiklysti dirbtinio intelekto eroje?
Rinkos tyrimų bendrovės „McKinsey“ 2025 m. analizė rodo, jog 42 proc. moterų, kurios savanoriškai išeina iš darbo rinkos, kaip priežastį nebegrįžti nurodo būtent priežiūros artimaisiais pareigas.
„Visgi iki šiol vaikus paauginusių tėvų laukdavo daugiau mažiau toks pats darbas. Dabar susiduriame su nauju išbandymu: prieš grįžtant dirbti nebeužtenka tik pasirūpinti, kas prižiūrės vaikus – dar reikia spėti prisitaikyti prie tobulėjančių technologijų. Todėl darbdaviai vis labiau lemia, ar po vaiko priežiūros atostogų sugrįžę tėvai iškris iš darbo rinkos, ar joje išliks. Jiems tenka labiau stengtis kurti saugią, tėvus palaikančią aplinką ir rūpintis, kad šie neatitrūktų bei nuolat tobulintų skaitmeninius įgūdžius“, – teigia Daiva Kasperavičienė, „Telia“ Žmonių, kultūros ir teisės vadovė.
„McKinsey“ nurodo, kad moterys iš tiesų susiduria su papildomais sunkumais derindamos darbą ir šeimą: dažniau pasitaiko diskriminacijos atvejų, lėčiau auga jų atlyginimas, dažniau tenka daryti karjeros pertraukas. Be to, jos neretai veikia kaip komandų socialiniai klijai – organizuoja komandų šventes, neformaliai prižiūri naujus darbuotojus, protokoluoja susitikimus, derina užimtumą kalendoriuose, net užsakinėja biurui kanceliarines prekes ar iškrauna indaploves.
Palyginus su kolegomis vyrais, vidutinė darbuotoja per metus šioms neapmokamoms užduotims, kurios neprisideda prie karjeros augimo, papildomai skiria daugiau nei mėnesį – net 200 valandų. Kaip pabrėžia D. Kasperavičienė, dalį šių nematomų užduočių moderniose organizacijose vis dažniau perima algoritmai.
„Poreikio „sekretoriauti“ lieka vis mažiau. Mes patys susitikimų koordinavimą, informacijos paiešką ar kitus administracinius darbus patikime DI. Tačiau ne mažiau svarbi ir kultūra: neturime griežtos hierarchijos, tad kasdieniais dalykais – nuo kavos iki pagalbos kolegoms – pasirūpiname visi“, – sako ji.
DI perima rutiną, o tėvai – strategiją ir empatiją
Nors situacija gali pasirodyti niūri, D. Kasperavičienė tvirtina: DI sukelti darbo rinkos pokyčiai mamoms atveria unikalią progą profesinėje srityje augti greičiau.
„Algoritmai neišmoks to, ką tėvai ištobulina augindami vaikus: akimirksniu suprasti emocijas, kurti pasitikėjimu grįstus ryšius, meistriškai derėtis, strategiškai planuoti. Kai moterys rutinines užduotis, su kuriomis susiduria dažniau, patiki DI, joms lieka laiko daryti tai, kas kuria didžiausią vertę“, – tikina D. Kasperavičienė.
Tai, kad vaikų auginimo laikotarpis mamoms atveria naujų galimybių, pastebi ir moterims siekti karjeros technologijų srityje padedančios organizacijos „Women Go Tech“ DI programų vadovė Kateryna Piddubna.
„Pavyzdžiui, viena vaiko priežiūros atostogose buvusi kursų dalyvė vėliau sukūrė savo „YouTube“ kanalą, kuriame kitus tėvus moko naudotis DI. Šią veiklą ji išplėtė į nuosavą verslą“, – pasakoja ji.
K. Piddubna pastebi, kad DI atveria daug galimybių moterims, kurios aktyviai ugdo savo technologinius įgūdžius. „Mūsų absolventės vertina, kad jų produktyvumas išaugo 94 procentais. Padedant DI moterys automatizuoja pasikartojančias užduotis: suranda informaciją, parašo elektroninius laiškus, efektyviau planuoja. Be to, DI mažina emocinę naštą namuose, nes motinos naudoja DI kasdieniams buities sprendimams: planuoja valgiaraščius, kuria pasakas vaikams, vysto asmeninius projektus, o tai išlaisvina energiją profesiniam susikaupimui“, – aiškina ji.
Kaip padėti mamoms neatitrūkti?
Moterims, kurios grįžta dirbti, K. Piddubna pataria sutelkti dėmesį į tris DI sritis: išmokti formuoti užklausas, automatizuoti procesus ir ugdyti kritinį mąstymą – suprasti, kaip apsaugoti duomenis, atpažinti, kada DI klysta (haliucinuoja), ir pastebėti algoritmų šališkumą.
Anot „Telia“ Žmonių, kultūros ir teisės vadovės, darbdaviai turėtų padėti įvaldyti DI kiekvienam po vaiko priežiūros atostogų sugrįžtančiam darbuotojui.
„Ne ką mažiau svarbu ir suteikti galimybę dirbti lanksčiai, peržiūrėti atlyginimą vaiko priežiūros atostogų metu, kurti kultūrą, kurioje normalu pasakyti „šiandien negaliu“, ir teikti naudas, skirtas ne tik darbuotojams, bet ir jų šeimoms. Juk visi norime, kad gimstamumas šalyje didėtų“, – aiškina D. Kasperavičienė. D
