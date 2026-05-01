Apsikabinę: bandydami vienas kitą gelbėti tragiškai žuvo dvyniai

22-ejų metų Francesco ir Giacomo Fierloni patyrė mirtiną elektros smūgį, kai naudodami kartį, netyčia palietė aukštos įtampos laidus. Manoma, kad vienas iš jų mirė, desperatiškai bandydamas išgelbėti kitą.
Broliai iš Madžonės miestelio Italijoje prieš artėjantį medžioklės sezoną buvo išėję treniruoti savo paukščių – ir įvyko tragedija.
Pranešama, kad balandis nutūpė ant kabelių, kuriais tekėjo apie 20 000 voltų srovė. Laidai driekėsi maždaug 10 metrų aukštyje virš žemės.
Siekdamas nuleisti paukštį, vienas iš dvynių panaudojo anglies pluošto kartį, dažnai naudojamą medžioklėje. Manoma, kad jis netyčia palietė laidus ir mirė akimirksniu. Manoma, kad jo brolis puolė padėti, tačiau jį ištiko tas pats likimas. Vėliau broliai buvo rasti gulintys kartu aukštoje žolėje.
Kai jie vėliau tą naktį negrįžo namo ir neatsiliepė į skambučius, susirūpinęs jų tėvas išėjo ieškoti. Su dvynių dėdės pagalba jie nustatė dvynių buvimo vietą. Jų siaubui, jie rado brolius lauke, nereaguojančius – ir apsikabinusius.
Greitosios pagalbos medikai atskubėjo į įvykio vietą ir bandė juos gaivinti – tačiau nei vieno iš jų išgelbėti nepavyko.
Francesco ir Giacomo iki jų 23-ojo gimtadienio buvo likęs vos mėnuo. Jie dirbo tėvo šildymo ir santechnikos įmonėje, o laisvalaikį skirdavo paukščių priežiūrai.
„Tai buvo du išskirtiniai jaunuoliai, kurie dirbo su dideliu atsidavimu ir visada buvo nepaprastai malonūs. Tai tragedija, su kuria labai sunku susitaikyti“, – sakė dvynius asmeniškai pažinojęs miesto meras Massimo Lagetti.
„Francesco ir Giacomo buvo mūsų stiprybė, mūsų dabartis ir ateitis. Jie gimė kartu ir išėjo kartu, juos siejo ryšys, kuris buvo stipresnis už brolystę“, – tėvo žodžius cituoja vietinis laikraštis.
Šiuo metu vyksta tyrimas, siekiant tiksliai nustatyti, kaip įvyko šis mirtinas nelaimingas atsitikimas, rašo „The Sun“.
