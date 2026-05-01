Vilniaus „Maximoje“ – pirmoji ankstukų lovelė: primenama apie paramą mažųjų kovotojų šeimoms

Šiuo jautriu simboliu lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ ir anksčiau laiko gimusius kūdikius globojantis paramos projektas „Ankstukai“ kviečia atkreipti dėmesį į neišsenkamą anksčiau gimusių kūdikių mamų stiprybę.
Kasmet Lietuvoje apie pusantro tūkstančio kūdikių gimsta anksčiau laiko, o jų šeimoms tenka susidurti su netikėtais iššūkiais – nerimu dėl mažylio sveikatos ir gyvybės, ilgu buvimu ligoninėje. Nors motinystė dažniausiai siejama su begaline laime, kartais šio kelio pradžia pareikalauja ypatingos ištvermės – būtent su tuo susiduria ankstukų mamos.
„Ankstukų“ projekto kuratorė Gintarė Damidavičienė sako, kad ši iniciatyva – būdas priminti visuomenei apie ypatingą ankstukų mamų kasdienybę ir kartu padėkoti joms už nepaprastą stiprybę, nuolatinį atsidavimą ir rūpestį.
„Motinos diena – nuostabi proga stabtelėti ir įvertinti visų mamų meilę, o ankstukų mamoms ši diena dar ypatingesnė. Nuo pat pirmųjų vaiko gyvenimo akimirkų jos priverstos tapti tikromis kovotojomis – ir kasdien lydimomis nežinomybės, ir vedamomis begalinės meilės. Šia instaliacija norime dar kartą priminti, kad ankstukų šeimoms reikia mūsų visų palaikymo“, – sako G. Damidavičienė.
Ankstukų iniciatyvą „Maxima“ globoja jau dvyliktus metus. Kiekvieną pavasarį pirkėjai kviečiami prisidėti prie projekto veiklos, įsigyjant specialiu ženklu pažymėtų prekių arba aukojant į akcijos dėžutes.
„Maximos“ socialinės atsakomybės ir partnerysčių projektų vadovė Laura Šakinė džiaugiasi galimybe supažindinti pirkėjus su ankstukų šeimų kasdienybe iš arčiau.
„Motinos dienos proga sakome „ačiū“ visoms mamoms už jų neišsenkančią kantrybę ir rūpestį. Simboliška, kad pavasarinės „Ankstukų“ akcijos pusiaukelė sutampa su Motinos diena, o ši jautri instaliacija leidžia pirkėjams geriau pajusti paramos, kurią jie suteikia mažiesiems kovotojams ir jų šeimoms, prasmę. Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam prisidedančiam „Maximos“ pirkėjui“, – sako L. Šakinė.
Šių metų akciją lydi ir ypatingas muzikinis akcentas – „Maximos“ kolegos Igno Sinkevičiaus įdainuota lopšinė „Žvaigždele atskrisiu“. Joje sudėtos ramybės akimirkos, palaikančios tėvelius bei padedančios mažyliams stiprėti.
Tiek šią, tiek ankstesnių metų lopšines galima išgirsti čia, o prie akcijos prisidėti galima visose „Maximos“ parduotuvėse iki birželio pabaigos.