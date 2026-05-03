Dingusio kriptomilijonieriaus seseriai – anonimų teroras: „Mama bijo, kad praras ir antrą vaiką“

Nicole Suszek pasakojo leidiniui Fakt.pl apie nerimą keliančią situaciją, kuri nutiko šių metų balandžio 28 d. Pirmąją žinutę ji gavo 6 val. 03 min. ryte. Tai buvo grasinimas SMS žinute. Ji bandė paskambinti nepažįstamajam, bet šis nuolat atmesdavo skambutį.
Vėliau atėjo kitos žinutės, kuriose siuntėjas užsiminė apie Nicole Suszek brolio dingimo istoriją ir asmenis, susijusius su „Zondacrypto“ biržos veikla. Moteriai taip pat buvo pagrasinta teismu.
„Tu neturi nė menkiausio supratimo, kas investavo į tavo brolį ir padarė jį tik pinigų plovimo marionete!!! Gal jis gyvas, gal ne, bet jis yra nusikaltėlis. Tu per mažai žinai“. „Jie leido jam pažaisti, padaryti tai, ką turėjo padaryti, ir dingti toli... Tu nesužinosi, kas aš esu“, – rašė anoniminis siuntėjas (kalba netaisyta).
„Nežinau, kas tas žmogus“, – teigia N. Suszek. – Žinau, kad situacija tampa vis pavojingesnė. Mama bijo dėl mano gyvybės. Ji bijo, kad praras antrąjį vaiką. Sylwekas prieš dingdamas taip pat gaudavo įspėjimus. Kažkas įkirto kirvį į jo automobilį, bet brolis nepaisė šių ženklų ir, deja, dingo“.
Artimiausiomis dienomis moteris žada pateikti oficialų pranešimą policijai.
„Oficialaus pranešimo neturime, tačiau visa dingimo byla taip pat nagrinėjama operatyvinės veiklos forma, todėl dėl šio tyrimo gerovės negaliu atskleisti jokių detalių, — Fakt.pl nurodė Katovicų policijos spaudos atstovė Sabina Chyra-Giereś.
N. Suszek neabejoja, kad paslaptingos žinutės gali būti susijusios su Katovicų regioninės prokuratūros atliekamu tyrimu dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo „Zondacrypto“ biržoje. Moters brolis Sylwesteris Suszekas buvo šios biržos įkūrėjas. Jis dingo 2022 m. kovą. Tyrėjai iki šiol nežino, kas jam nutiko.
Kadangi tyrimas nepažengė į priekį, dingusiojo sesuo pati atlieka savo tyrimą, siekdama nustatyti brolio dingimo aplinkybes. „Su dingimu gali būti susijęs „Zondacrypto“ vadovas Przemysławas K., kuris aštuonis mėnesius prieš brolio dingimą palaipsniui perėmė jo įmones, bei Marianas W., degalinės Čeladžėje savininkas“, – sako N. Suszek.
Marianas W. yra vienintelis asmuo, kuriam iki šiol pareikšti kaltinimai dėl Sylwesterio Suszeko dingimo. Dingęs vyras turėjo susitikti su juo degalinėje Čeladžėje. Po apsilankymo pas Marianą W. jis dingo, neatvyko į sutartą susitikimą nekilnojamojo turto agentūroje.
„Sylwesteris prekiavo milijonais, pirkdavo nekilnojamąjį turtą, prabangius automobilius. Przemysławas K. ir Marianas W. buvo jo artimiausi bendradarbiai“, — pasakoja sesuo. Po verslininko dingimo buvę draugai tvirtino, kad nežino, kas jam nutiko.
Šių metų balandžio pradžioje paaiškėjo, kad biržos „Zondacrypto“ sąskaitos yra tuščios. Prokuratūra apskaičiavo, kad „Zondacrypto“ klientai prarado mažiausiai 350 mln. zlotų (apie 82 mln. eurų). „Zondacrypto“ vadovas neseniai pareiškė, kad būtent dingęs Sylwesteris Suszekas turi kodą, leidžiantį disponuoti biržos klientų pinigais.
Tiek Marianas W., tiek „Zondacrypto“ vadovas pateikė privačius ieškinius teismui, kuriuose reikalauja nubausti N. Suszek už šmeižtą. Privačiuose kaltinamuosiuose aktuose jie teigia, kad ji skleidžia melagingą informaciją, kenkiančią jų įvaizdžiui, ir trukdo jiems vykdyti profesines pareigas.
Tai ne pirmas kartas, kai N. Suszek gauna bauginančią anoniminę informaciją. Netrukus po S. Suszek dingimo ji gavo keletą tokių pranešimų. Tai buvo įrašai su brolio balsu, kuris tariamai prašė jos perduoti 12 mln. zlotų kaip išpirką.
Be brolio balso įrašo, ji gavo ir anoniminę tekstinę žinutę. „Tai ne juokai, po savaitės bus paskelbta lavono nuotrauka“, – rašė anonimas.
„Sylwesteriu viskas nesibaigs, o policija jūsų neapsaugos. Laiko yra daug, prieš jus – visą gyvenimą truksiantis baimės laikotarpis“, – buvo rašoma dar kitoje žinutėje. Tyrėjai iki šiol nenustatė, kas yra įrašų autorius ir ar Sylwesterio Suszeko balsas įraše yra autentiškas.
