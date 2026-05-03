G. Nausėda 53 mamoms ir globėjoms suteikė valstybinius apdovanojimus

Mamas ir globėjas iš visų Lietuvos regionų prezidentas apdovanojo už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvepiantį pavyzdį bendruomenei, pranešė Prezidentūra.
Šalies vadovas pažymi, kad turėti mylinčią mamą yra didžiausia laimė gyvenime, kad sūnūs ir dukterys kiekvieną dieną jaučia mamos šilumą, rūpestį ir palaikymą.
„Mums, Jūsų vaikams, nėra didingesnio ir svaresnio įkvėpimo šaltinio nei mamos meilė ir švelnus, kantrus, ugdantis globėjų taurumas“, – sako prezidentas.
Prezidento dekrete rašoma, kad Motinos dienos proga už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, už atsakingumą ir įkvepiantį pavyzdį apdovanojamos: Janina Akstinienė, Vladislava Ancevičienė, Antonina Bagočiūnienė, Regina Balandienė, Justina Balčytienė, Laimutė Balčiūnienė, Rima Baršauskienė, Irena Basevičienė, Vaclava Bernotienė, Irena Ona Bertašienė, Teresa Bortkevič, Emilija Bumblienė, Danutė Butkienė, Valentina Chursina, Nijolė Čeikienė, Živilė Čepukavičienė, Stasė Čirbienė, Rūta Čiuželienė, Danutė Gedmintienė, Monika Gylienė, Danutė Grauslienė, Vanda Griškevičienė, Gražina Gudėnienė, Eglė Jažauskienė, Ramutė Karpovičienė, Marytė Kašalynienė, Genutė Kontautienė, Renata Krivcovienė, Irena Kumžienė, Laimutė Laniauskienė, Ona Lesniauskienė, Dalia Maknickienė, Raimonda Masytė-Baliūnienė, Laimutė Matulevičienė, Nijolė Matulienė, Aldona Navikienė, Janina Povilaitienė, Marijona Ramaneckienė, Valerija Ruseckienė, Zita Sabaitienė, Dalią Sakalauskienė, Petronelė Šiaulienė, Liuda Šmitienė, Lina Tamošaitienė, Olga Traskauskienė, Meilutė Urbelienė, Ramutė Vaikšnienė, Eglė Venslovaitė Šiliūnienė, Gendrūtą Vileikienė, Elena Vitkienė, Marija Žalnieriūnienė, Janina Žilinskienė ir Anelė Žiobienė.
G. Nausėda dėkoja apdovanotosioms mamoms ir globėjoms ne tik už pagimdytus ir užaugintus, dorai išauklėtus vaikus, bet ir už tvirtus jų gyvenimo pagrindus bei vertybes, kuriuos jie perduoda ir ateinančioms kartoms.
Prezidentas įteiks apdovanojimus nusipelniusioms mamoms ir globėjoms iškilmingoje ceremonijoje, kuri įvyks gegužės mėnesį.
Motinos diena Lietuvoje minima pirmąjį gegužės sekmadienį.
Lietuvoje gimstamumo lygis yra nukritęs iki rekordinių mažumų. Pernai šalyje fiksuotas mažiausias naujagimių skaičius per pastaruosius kelis dešimtmečius – gimė 17,4 tūkst. kūdikių, tuo metu 1990-siais šis rodiklis siekė beveik 57 tūkst. naujagimių.
Seime šiuo metu svarstomos kelios iniciatyvos, kuriomis siekiama spręsti demografinius iššūkius, padidinti gimstamumą.