Patėvis vertė mergaitę žiūrėti, kaip masturbuojasi: po 30 metų susitiko kitomis aplinkybėmis

37-erių Nicola Stamford iš Šiaurės Rytų Anglijos sako, kad „iškrypėlis“ patėvis Brianas Marsdenas, niekam nežinant, sugriovė jos vaikystę.
Moteris užaugo devintajame dešimtmetyje ir sako, kad patirtos traumos ją persekioja iki šiol. Apie savo patirtas kančias ji nieko nesakė, nes bijojo.
Tik po beveik 30 metų, 2022 m., ji perskaitė panašią istoriją policijos puslapyje ir išdrįso papasakoti apie savo neįsivaizduojamus siaubus. Dabar ji ragina ir kitas smurto aukas netylėti.
Biuro administratore dirbanti Nicola sako: „Tas pabaisa, pasirodęs mano gyvenime, apvertė jį aukštyn kojomis.
Laikiau tai paslaptyje saugodama Brianą, bet pagaliau atskleidžiau, koks jis siaubūnas.
Mano istorija įrodo moterims, kad niekada nevėlu įskųsti savo smurtautojus. Jei sugebėjau aš, galite ir jūs.“
Nicola bus visai maža, vos aštuonerių, kai 1996 metais į šeimą atėjo naujas žmogus – patėvis Brianas, tuo metu buvęs 36-erių metų. Nicolos šeima tuo metu parsikėlė gyventi pas jį.
„Vieną naktį mama mano pažadino ir mes nuvažiavome į jo dviejų kambarių butą Karlaile, už 100 kilometrų nuo namų, – prisimena moteris. – Ji sakė, kad Brianas bus mano naujas patėvis. Prieš tai nė neįtariau, kad ji turi vaikiną.
Nuo tos dienos Brianas atrodė geras. Iškart pasakė, kad galiu vadinti jį tėčiu. Netgi suteikė man savo pavardę.
Mama ilgai dirbdavo, tad Brianas kasdien mane pasiimdavo iš mokyklos, puikiai sutarėme.“
Tačiau Nicola sako, kad jau kitąmet, 1997 m., jos patėvis pasikeitė neatpažįstamai.
„Brianas su mama susilaukė berniuko. Po jo gimimo man pasirodė, kad Brianas manęs ėmė nekęsti, mylėjo tik mamą ir mano broliuką.
Viskas prasidėjo nuo namų ruošos. Liepdavo man tvarkytis, plauti indus, lankstyti drabužius.
Jis buvo labai piktas ir įsakmus. Jei nesusitvarkydavau taip, kaip jis nori, už plaukų tįsdavo laiptais žemyn.
Verkdavau, maldaudavau sustoti, bet jis tik įžeidinėdavo mane ir vadindavo pačiais bjauriausiais žodžiais.
Kartą jis apspjovė mano maistą ir liepė valgyti.
Vieną kartą plaudama indus jam atsikalbinėjau, tad jis smarkiai sugriebė man ranką ir užlaužė.
Dar niekad gyvenime nebuvau taip rėkusi. Nekenčiau jo ir verkdavau kone kasdien.“
Nicola patyrė nuolatinį Briano smurtą, tad mergaitė jautėsi lyg įkalinta.
2000 metais, jai sulaukus 11 metų, smurtas tapo seksualinis.
„Brianas pašaukė mane iš miegamojo kai tvarkiau drabužius. Liepė atnešti skalbinių krepšį.
Kai įėjau, jis gulėjo lovoje ir masturbavosi.
Išraudau, dar niekad nebuvau mačiusi penio, o ką bekalbėti apie masturbaciją.
Pasakiau, kad išeinu, bet jis liepė man ant lovos lankstyti drabužius ir tęsė savęs maloninimą.
Liepė jį stebėti. Po to pasislėpiau savo kambaryje ir niekam to nepasakojau, jaučiausi pažeminta.
Tačiau tai tebuvo pradžia. Kai mamos nebuvo namuose, jis vaikščiodavo po namus nuogas, prisidengęs tik chalatu.
Atsisėsdavo ant sofos ir plačiai išsiskėsdavo, kad viską matyčiau, o kai mama grįždavo, jis prisidengdavo.
Brianas organizuodavo „tvarkymosi laiką“, kai mamos nebuvo namuose. Jis visada paskaičiuodavo, kada jos nebus namuose. Būdama tokia jauna nesupratau, ar tai yra normalu, ar ne.“
2002 m., kai Nicolai buvo 13 m., jos mama išsiskyrė su patėviu.
Laimei, kartu su santykiais baigėsi ir patėvio smurtas. Nicola grįžo gyventi į savo gimtąjį miestą ir nebematė Briano.
Ji stengėsi palikti senąjį gyvenimą praeityje, tačiau smurto šešėliai ją persekiojo: „Norėjau gyventi normalų gyvenimą, bet savyje nešiojau jo labai tamsias paslaptis. Visą savo gyvenimą niekam to nesakiau.
Su laiku viskas tik blogėjo. Man suaugus prisiminimai ir košmarai apie Brianą persekiojo nuolat.
Ypač po to, kai pati tapau mama. Susilaukiau dviejų vaikų ir tada iš tiesų supratau, kaip blogai Brianas su manimi elgėsi.“
2022 metais 32-ejų Nicola internete pamatė vietos policijos pranešimą apie smurto bylą.
Įraše buvo parašyta: „Niekada nevėlu pranešti policijai apie savo skriaudiką. Patikėsime jumis.“
„Plaukai pasistojo piestu. Byla buvo kone identiška mano istorijai, tad pasakiau: „Brianas taip su manimi elgėsi.“
Po daugiau nei 20 metų pagaliau išdrįsau paleisti šią paslaptį į viešumą.
Kai papasakojau savo istoriją policijoje, jie buvo šokiruoti.
Supratau, kad viskas, ką jis darė, buvo smurtas. Įskaitant ir chalatą“, – pasakojo ji.
Policija surado 60-metį Brianą ir jį suėmė. 2025 metų lapkritį Nicola pirmą kartą po kelių dešimtmečių jį susitiko.
Dabar 65-erių Brianas Marsdenas buvo pripažintas kaltu dėl nepadoraus elgesio su nepilnamete, taip pat dviejų smurto atvejų.
Pasirodo, Nicola nebuvo vienintelė jo auka.
Brianas taip pat prisipažintas kaltu dėl dar dviejų itin nepadoraus elgesio su mergaite epizodų, dviejų nepadorių užpuolimų ir dviejų atvejų, kai sukėlė nereikalingas kančias dviem kitoms mergaitėms, kurios dabar jau yra suaugusios moterys.
Jam skirta ketverių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
„Pamatyti jį, gerokai pasenusį, buvo baisu. Aš drebėjau, – prisiminė Nicola. – Tačiau po nuosprendžio pajutau, kad teisybė triumfavo. Po tiek laiko pagaliau sulaukiau teisingumo.
Su mama ir broliu nebendrauju. Bet turiu savo šeimą, kuri mane palaiko. Aš nesu auka – esu kovotoja.
Tikiuosi, mano istorija paskatins kitus pranešti apie patirtą smurtą, net jei tai įvyko prieš daugelį metų.
Niekada nemaniau, kad manimi patikės ar kad mano byla bus nagrinėjama, bet taip nutiko.
Jei ieškote ženklo, kaip ir aš, štai jis. Prašau, paskambinkite ir išsilaisvinkite“, – sako moteris.
Parengta pagal „The Sun“