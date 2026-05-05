Gyvenimo būdasŠeima

Vilniuje – jaunųjų modelių konkursas: vaikai ir paaugliai varžėsi scenoje

2026 m. gegužės 5 d. 10:12
Lrytas.lt
Gegužės 2 dieną MPodiumas organizuotas jaunųjų modelių konkursas „Mini Model Look 2026“ sukvietė būrį talentingų vaikų ir paauglių. Renginys subūrė net 70 jaunųjų modelių iš visos Lietuvos, kurie varžėsi skirtingose amžiaus kategorijose ir demonstravo savo stilių, laikyseną bei pasitikėjimą savimi, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (9)
Konkursą vertino kompetentinga komisija, sudaryta iš mados, grožio ir modelių industrijos profesionalų. Komisijos pirmininkės pareigas užėmė Rūta Bartašiūtė, o kartu dalyvius vertino Vaida Gudo, Oksana Vežbavičienė, Svajūnė Banuškevičienė, Laurynas Lisovas ir Adriana Matužytė. Dalyviai buvo vertinami pagal eiseną, pozavimą, sceninę laikyseną, charizmą bei gebėjimą perteikti savo individualų stilių.
Renginys vyko keliais etapais, kurių metu jaunieji modeliai turėjo pristatyti save ir atskleisti savo kūrybiškumą. Scenoje netrūko nei jaudulio, nei ryškių pasirodymų – kiekvienas dalyvis siekė išsiskirti ir pelnyti komisijos simpatijas.
Didžiausią vakaro įvertinimą pelnė Mini Grand Prix laimėtoja Klaudija Veličkaitė (10 m.) bei TOP Grand Prix titulą iškovojusi Liepa Makauskaitė (14 m.), kurios sužavėjo komisiją savo profesionalumu, pasitikėjimu ir stipria scenine energija.

Paryžių sudrebino neįprastas mados šou – podiumu žengė modeliai, pasidabinę suknelėmis iš šokolado

Amžiaus kategorijų nugalėtojai:
* 1 kategorija – Karolina Vizniak (6 m.)
Susiję straipsniai
Vaikų ir paauglių priklausomybė nuo ekranų: elgesys, rodantis, kad jau tikrai reikia sunerimti

Vaikų ir paauglių priklausomybė nuo ekranų: elgesys, rodantis, kad jau tikrai reikia sunerimti

Choro vadovas nepatyrusias mergaites įtraukė į sekso žabangas: ne iš karto suprato, kas įvyko

Choro vadovas nepatyrusias mergaites įtraukė į sekso žabangas: ne iš karto suprato, kas įvyko

Paauglių grožio standartai: socialiniai tinklai normalizuoja toksišką santykį su kūnu – kūnas tampa projektu

Paauglių grožio standartai: socialiniai tinklai normalizuoja toksišką santykį su kūnu – kūnas tampa projektu

* 2 kategorija – Gabrielė Zdanavičiūtė (8 m.)
* 3 kategorija – Rusnė Navickaitė (9 m.)
* 4 kategorija – Deimantė Damašauskaitė (10 m.)
* 5 kategorija – Arija Julgevičiūtė (12 m.)
* 6 kategorija – Karolina Snitkaitė (13 m.)
* 7 kategorija – Urtė Urbontaitytė (14 m.)
Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti – jiems įsteigtos ne tik nominacijos, bet ir gausios renginio partnerių dovanos. Prizus jauniesiems modeliams skyrė renginio draugai: „Swarovski“, „Decoflux“, „Huppa“, „Adele Notes“, „Miss Cop“, „Beautoria“, „Gentelday“, „Paulini“, „Aneb“ ir „Žaislų planeta“.
„Labai džiaugiamės matydami, kaip kasmet auga vaikų pasitikėjimas savimi ir drąsa būti savimi scenoje. Šis konkursas – ne tik apie madą, bet ir apie asmenybės ugdymą, saviraišką bei tikėjimą savo galimybėmis“, – sako konkurso organizatorė Aistė Volk.
Organizatoriai pabrėžia, kad „Mini Model Look“ tampa svarbia platforma jauniesiems talentams žengti pirmuosius žingsnius mados pasaulyje ir atrasti save kūryboje.
modelio darbasvaikų konkursas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.