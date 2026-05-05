Vilniuje – jaunųjų modelių konkursas: vaikai ir paaugliai varžėsi scenoje

Konkursą vertino kompetentinga komisija, sudaryta iš mados, grožio ir modelių industrijos profesionalų. Komisijos pirmininkės pareigas užėmė Rūta Bartašiūtė, o kartu dalyvius vertino Vaida Gudo, Oksana Vežbavičienė, Svajūnė Banuškevičienė, Laurynas Lisovas ir Adriana Matužytė. Dalyviai buvo vertinami pagal eiseną, pozavimą, sceninę laikyseną, charizmą bei gebėjimą perteikti savo individualų stilių.
Renginys vyko keliais etapais, kurių metu jaunieji modeliai turėjo pristatyti save ir atskleisti savo kūrybiškumą. Scenoje netrūko nei jaudulio, nei ryškių pasirodymų – kiekvienas dalyvis siekė išsiskirti ir pelnyti komisijos simpatijas.
Didžiausią vakaro įvertinimą pelnė Mini Grand Prix laimėtoja Klaudija Veličkaitė (10 m.) bei TOP Grand Prix titulą iškovojusi Liepa Makauskaitė (14 m.), kurios sužavėjo komisiją savo profesionalumu, pasitikėjimu ir stipria scenine energija.
Amžiaus kategorijų nugalėtojai:
* 1 kategorija – Karolina Vizniak (6 m.)
* 2 kategorija – Gabrielė Zdanavičiūtė (8 m.)
* 3 kategorija – Rusnė Navickaitė (9 m.)
* 4 kategorija – Deimantė Damašauskaitė (10 m.)
* 5 kategorija – Arija Julgevičiūtė (12 m.)
* 6 kategorija – Karolina Snitkaitė (13 m.)
* 7 kategorija – Urtė Urbontaitytė (14 m.)
Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti – jiems įsteigtos ne tik nominacijos, bet ir gausios renginio partnerių dovanos. Prizus jauniesiems modeliams skyrė renginio draugai: „Swarovski“, „Decoflux“, „Huppa“, „Adele Notes“, „Miss Cop“, „Beautoria“, „Gentelday“, „Paulini“, „Aneb“ ir „Žaislų planeta“.
„Labai džiaugiamės matydami, kaip kasmet auga vaikų pasitikėjimas savimi ir drąsa būti savimi scenoje. Šis konkursas – ne tik apie madą, bet ir apie asmenybės ugdymą, saviraišką bei tikėjimą savo galimybėmis“, – sako konkurso organizatorė Aistė Volk.
Organizatoriai pabrėžia, kad „Mini Model Look“ tampa svarbia platforma jauniesiems talentams žengti pirmuosius žingsnius mados pasaulyje ir atrasti save kūryboje.