Po laidotuvių – lyg siaubo filmas: artimieji išgirdo beldimą ir balsą iš kapo

Kaip pranešė televizija „TV Markíza“, incidentas įvyko Bijacovcų kaime, netoli Levočos, kur balandžio 8 d. buvo palaidotas 65-metis Františekas.
Po laidotuvių artimieji kasdien lankydavosi ten, kad uždegtų žvakes. Rami atminimo akimirka sekmadienį, balandžio 26 d., staiga tapo lyg siaubo filmu.
„Vieną akimirką buvo tylu, o tada pasigirdo tas beldimas, tarsi kas nors daužytų iš karsto vidaus“, – pasakojo Jozefas, mirusiojo giminaitis.
Prie kapo stovėjo kelios moterys ir mažas vaikas. Pasak ten buvusių žmonių, vaiko balsas tarsi prišaukė tuos garsus.
„Jis sušuko „tėtis“ ir iškart po to išgirdome beldimą. Visi supanikavo ir pabėgo“, – pridūrė Jozefas.
Šeima pirmiausia bandė surasti vietos kunigą. „Mes nuėjome tiesiai pas jį, bet jo nebuvo namuose“, – pasakojo Františeko duktė Marija. Tada jie susisiekė su laidojimo biuru, kuris patarė jiems skambinti policijai.
Marija teigia, kad atvykę pareigūnai taip pat išgirdo neįprastus garsus. „Jie stovėjo ten su mumis ir taip pat girdėjo tą patį beldimą“, – sakė ji.
Gyventojus apėmė nerimas
Kai kurie giminaičiai dar labiau išsigando. „Mes šaukėme, ir atrodė, tarsi būtų buvęs koks nors atsakymas. Buvo girdimi garsai, beveik tokio pat stiprumo kaip balsai“, – sakė kita šeimos narė Sara.
Šeimos prašymu vėliau kapas buvo atkastas.
Tai, ką jie pamatė, sukėlė dar daugiau klausimų. „Jis atrodė ne taip, kaip tada, kai jį atvežė iš ligoninės. Jo veidas buvo įgavęs spalvą, skruostai buvo raudoni“, – pasakojo Maria.
Ši istorija greitai pasklido po kaimą ir sukėlė nerimą vietos gyventojams. „Jis buvo palaidotas beveik tris savaites. Ir staiga nutinka kažkas panašaus – sunku tai suprasti“, – sakė netoliese gyvenanti Marta.
Antrosios laidotuvės
Po šių pranešimų kūnas buvo ekshumuotas, o balandžio 28 d. įvyko antrosios laidotuvės. Remiantis turima informacija, išlaidas padengė laidojimo paslaugų įmonė.
Įmonės atstovas Lukašas Dunko paragino elgtis atsargiai ir atmetė spekuliacijas apie kokius nors gyvybės požymius.
„Mes remiamės patikrintais faktais, įskaitant skrodimo rezultatus. Nėra jokios galimybės, kad tai būtų buvęs atvejis, kai kas nors „pabudo“, – pareiškė jis.
L. Dunko pridūrė, kad nuo to laiko su juo susisiekė žmonės iš kito kaimo, pranešę apie panašų atvejį.
Jis pasiūlė paprastesnį triukšmų paaiškinimą. „Kapas yra naujas, pagamintas iš betoninių plokščių. Žemei nusėdant, šios medžiagos gali pasislinkti ir sukelti garsus, kurie gali priminti beldimą“, – paaiškino L. Dunko.
Nepaisant oficialių paaiškinimų, gedinti šeima tebėra įsitikinusi, kad jų artimasis buvo gyvas. Jie teigia, kad prie kapo su juo kalbėjosi romų kalba ir kad jis jiems atsakė, praneša STVR.
Parengta pagal spectator.sme.sk