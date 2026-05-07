Dovaną atvežęs kurjeris išnaudojo ir nužudė septynmetę: pedofilui skirta mirties bausmė

Horneris į Athenos Strand namus buvo atvykęs pristatyti jos kalėdinės dovanos – dėžės su „Barbie“ lėlėmis – kai pagrobė mergaitę. Vėliau jos kūnas buvo rastas netoli namų.
Žudiko teismas Teksase truko tris savaites. Prisiekusieji turėjo nuspręsti, ar jam skirti įkalinimą iki gyvos galvos be teisės būti paleistam lygtinai, ar mirties bausmę už žiaurų mažosios Athenos nužudymą ir seksualinį išnaudojimą.
Skirta mirties bausmė
Kūdikį uždusinusiam tėvui – 2 metų laisvės atėmimas, nužudymas pripažintas netyčiniu
34-erių metų Tanneris Horneris, dirbęs kurjeriu, pirmąją savo teismo dieną – balandžio 7-ąją – prisipažino kaltas dėl tyčinės žmogžudystės, už kurią skiriama mirties bausmė, jam bus įvykdyta egzekucija – mirtina injekcija.
Jamesas Staintonas, Wise County apygardos prokuroras, teigė, kad Hornerio byla yra priežastis, kodėl Teksaso valstijoje vis dar taikoma mirties bausmė.
Susiję straipsniai
15-mečio vilniečio nužudymas Žvėryne: paaiškėjo, kaip elgėsi krauju rankas susitepęs jo bendraklasis
Mirties trikampis istorinėse Panevėžio rajono žemėse: žiauri žmogžudystė amžiams paženklino nykstančius kaimus
„Tanneris Horneris yra įrodymas, kodėl tėvai dabar savo vaikus apkabina stipriau“, – baigiamojoje kalboje sakė Staintonas ir pridėjo: „Jis yra įrodymas, kodėl vaikai bijo eiti žaisti į lauką. Jis yra įrodymas, kad visuomenėje egzistuoja blogis ir mes niekada negalime nuo to nusisukti“.
Žudikas, išgirdęs mirties nuosprendį, atrodė visiškai nereaguojantis, žiūrėjo tiesiai priešais save.
Paklaustas teisėjo, ar supranta savo teisę į advokatą tuo atveju, jei nuspręstų pateikti apeliaciją, jis tik ištarė: „Taip, pone.“
Pateikė ieškinį žudiko darbovietei
Siunta į Strandų šeimos namus netoli Fort Vorto nusikaltėlis pristatė 2022 metų lapkričio 30 dieną – tą pačią dieną ir pagrobė Atheną Strand.cPo dviejų dienų rastas mergaitės kūnas.
Tiesa, anksčiau šeima pateikė ieškinį Horneriui, „FedEx“ ir „Big TopSpin Inc.“ – „FedEx“ rangovei, kuri įdarbino Hornerį, – teigdama, kad bendrovės prieš priimdamos jį į darbą neatliko tinkamo praeities patikrinimo.
Po žmogžudystės „FedEx“ JAV žiniasklaidai nurodė žinanti apie pateiktą ieškinį. „Mūsų mintys išlieka su Athenos Strand šeima po šios tragedijos“, – teigiama bendrovės pareiškime. Po Horneriui paskelbto nuosprendžio BBC kreipėsi į „FedEx“ prašydama pateikti atnaujintą komentarą. Su „Big TopSpin Inc.“ susisiekti nepavyko, o anksčiau bendrovė situacijos nekomentavo.
Dėdė pasakė jaudinančią kalbą
Teismo salėje Horneris žiūrėjo tiesiai į Elijahą Strandą, mažosios Athenos Strand dėdę, kai šis po nuosprendžio perskaitė pareiškimą ir pasakė savo dukterėčios žudikui, kad jis yra niekas.
„Tai, ką jis atėmė iš šio pasaulio, buvo ne tik vaikas – jis atėmė šviesą, ateitį ir dalelę kiekvieno žmogaus, kuris ją mylėjo“, – sakė gedintis dėdė.
Jis jautriai kalbėjo, kad mergaitė turėjo svajonių, kurių niekada nebegalės siekti, gimtadienių, kurių niekada nebešvęs, ir gyvenimą, kurio niekada nebegyvens dėl jo veiksmų.
Tanneris pasimuistė savo vietoje ir atrodė įdėmiai klausantis, kai Elijahas pasakė, kad jis sukėlė skausmą, kuris tęsis ištisas kartas.
„Tu esi niekas. Atheną Strand vardas prisimins visi. Jos vardas bus amžinai pagerbiamas. O tave visi pamirš. Tu norėjai 15 minučių šlovės – ir ją gavai. Tačiau po šito tavęs niekas neprisimins.“, – sakė jis.
Buvo matyti, kaip Athenos mama kalbėjosi su vienu iš savo vaikų, kai policijos pareigūnai uždėjo Tanneriui antrankius ir išvedė jį iš teismo salės.
Mergaitę išniekino net batais
Jamesas Staintonas, Wise County apygardos prokuroras, prisiekusiesiems parodė purvinus sportinius batelius, kuriuos Tanners Horneris avėjo tą vakarą, kai nužudė Atheną Strand.
„Jei faktai dar nebuvo pakankamai siaubingi, jei seksualinis išnaudojimas dar nebuvo pakankamai baisus, tai štai kokio lygio smurtą vienas žmogus gali panaudoti prieš vaiką – net mindydamas jį batais“, – pridūrė prokuroras, sakydamas, jog dabar nebekyla klausimų, iš kur atsirado tas bato protektoriaus pėdsakas.
Tannerio gynėja prisiekusiesiems pripažino, kad įrodymai yra „triuškinantys ir siaubingi“, tačiau bandė aiškinti, jog jo klientas patyrė smegenų pažeidimą.
Gynėja Susana Anderson teigė, kad Tanneris Horneris po Athenos Strand nužudymo rodė gailestį – prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuvedė tyrėjus prie mergaitės kūno.
Prisiekusieji dalyvavo žiauriame tris savaites trukusiame teismo procese, kuriame išklausė emocingų Athenos tėvų parodymų bei šiurpių garso įrašų iš FedEx sunkvežimio, užfiksavusių paskutines mergaitės gyvenimo akimirkas. Po jų keli prisiekusieji pravirko.
Jamesas Stainton perspėjo prisiekusiuosius, kad jie išgirs, „ką 113 kilogramų sveriantis vyras gali padaryti 30 kilogramų sveriančiam vaikui“, pridurdamas: „Ir kai sakau, kad tai siaubinga, aš tai turiu omenyje.“
Vaikas pasmaugtas ir išrengtas
Tanneris pagrobė Atheną prie jos namų Wise County apygardoje 2022 metų lapkričio 30-osios popietę, po to, kai pristatė siuntą, kuri turėjo būti jos kalėdinė dovana.
Prisiekusieji klausėsi šiurpių garso įrašų, kuriuose buvo girdėti, kaip Athena Strand kovojo už savo gyvybę siuntų pristatymo sunkvežimio gale, prieš tai, kai buvo pasmaugta ir nurengta nuoga.
Kūno kamerų įrašuose Tanner Horner tyrėjams prisipažino, kad netyčia partrenkė mergaitę savo sunkvežimiu, o kai nesugebėjo jos nuraminti, viršų neva perėmė jo alter ego „Zero“.
Vėliau Tanneris prisipažino bandęs mergaitę nužudyti nusukdamas jai sprandą, o kai tai nepavyko, ją pasmaugė.
Tanneris tvirtino, kad būtent „Zero“ įvykdė šį šiurpų nusikaltimą ir išmetė mergaitės kūną į Trinity River upę.
Kai tyrėjai paklausė Tannerio apie išmestus Athenos drabužius, iškrypęs pedofilas pasakė, kad atsikratė mergaitės rūbų, nes jam tai pasirodė juokinga.
„Ar jūs sakote, kad ją nurengėte nuogai ir jos drabužius išmetėte pro automobilio langą greitkelyje?“ – vaizdo įraše klausia Wise apygardos šerifo biuro pareigūnas.
„Man tai pasirodė juokinga“, – atsakė Horneris.
„Jūs nurengėte nuo jos visus drabužius? Marškinėlius, kelnes, apatinius – viską?“ – toliau spaudė pareigūnas.
„Mhm“, – atsakė įtariamasis.
Pagrindinis bylos tyrėjas, Teksaso reindžeris Jobas Espinoza, teisme liudijo paklausęs Hornerio: „Ar ji rėkė?“ Šis atsakė, kad mergaitė „negalėjo“.
Prokurorai pabrėžė, kad Athena veikiausiai patyrė seksualinį smurtą – tyrėjai aptiko Hornerio DNR „vietose, kur septynerių metų vaiko kūne jos neturėtų būti“.
Mirties bausmei data dar nepaskirta
Antradienį surakintas antrankiais ir iš teismo salės išvestas Horneris neparodė jokių emocijų.
Teksase mirties bausmė automatiškai peržiūrima Baudžiamųjų bylų apeliaciniame teisme.
Horneriui egzekucijos data kol kas nepaskirta, nes mirties bausme nuteisti kaliniai turi teisę apskųsti nuosprendį. Apeliacijų procesas dažniausiai trunka metus, o kai kuriais atvejais – net dešimtmečius.
seksualinis smurtasvaiko nužudymasPagrobimas
Rodyti daugiau žymių