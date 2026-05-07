Singapūre su patyčiomis mokyklose kovos rykštėmis: leido lupti net devynmečius

„Mūsų mokyklos taiko rykščių bausmę kaip drausminę priemonę, jei, atsižvelgiant į nusižengimo sunkumą, visos kitos priemonės pasirodo esančios nepakankamos“, – antradienį parlamente sakė Desmondas Lee, atsakydamas į klausimus apie balandžio 15 d. paskelbtas naujas kovos su patyčiomis priemones, tarp kurių buvo ir klausimas apie rykščių bausmės poveikį vos 9 metų amžiaus vaikų psichinei sveikatai.
„Jie laikosi griežtų protokolų, siekdami užtikrinti mokinio saugumą. Pavyzdžiui, rykštės naudojimas turi būti patvirtintas mokyklos direktoriaus ir vykdomas tik įgaliotų mokytojų“, – sakė jis įstatymų leidėjams, o nauja sistema Singapūro mokyklose bus pradėta taikyti nuo 2027 m.
„Mokyklos atsižvelgs į tokius veiksnius kaip mokinio brandą ir tai, ar rykštės padės mokiniui pasimokyti iš savo klaidos ir suprasti savo poelgio sunkumą“, – sakė D. Lee.
Įkvepiantis pokalbis su ilgamečiu mokytoju: apie tai, ką iš tiesų reiškia būti pedagogu ir koks yra svarbiausias uždavinys
„Mokyklos savo nuožiūra sprendžia, ar taikyti rykštės bausmę kaip drausminę priemonę, įvertinus padaryto pažeidimo aplinkybes“, – pridūrė jis.
„Šis požiūris grindžiamas tyrimais, kurie rodo, kad vaikai ir jaunuoliai mokosi daryti geresnius pasirinkimus, kai yra aiškios ribos, užtikrinamos griežtomis ir reikšmingomis pasekmėmis“, – sakė D. Lee, teigdamas, kad tai padeda sumažinti patyčias.
Švietimo ministerijos interneto svetainėje paskelbtose gairėse nurodyta, kad rykštėmis bausti galima tik berniukus.
„Bausmė rykštėmis taikoma tik berniukams ir tik už sunkius nusižengimus kaip kraštutinė priemonė, kai tai yra absoliučiai būtina“, – teigiama jose.
Fizinės bausmės mokyklose pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje pasaulio šalių tampa vis retesnės.
Tačiau Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) apskaičiavo, kad nuo ketvirtadalio iki pusės vaikų visame pasaulyje patiria fizines bausmes mokyklose, ir paragino nutraukti šią praktiką.
„Fizinių bausmių vaikams pasekmės gali trukti visą gyvenimą ir pakenkti fizinei bei psichinei sveikatai, švietimui, socialiniam ir profesiniam funkcionavimui“, – teigė PSO 2025 m. rugpjūčio mėn. paskelbtoje ataskaitoje.
„Dabar yra gausių mokslinių įrodymų, kad fizinės bausmės vaikams kelia daugybę pavojų ir neduoda jokios naudos vaikams, tėvams ar visuomenei“, – priduriama ataskaitoje.
Singapūras, mažas, labai išsivystęs ir turtingas finansų centras Pietryčių Azijoje, yra gerai žinomas dėl savo griežtų įstatymų.
Balandžio pabaigoje paaugliui iš Prancūzijos buvo pareikšti kaltinimai dėl dviejų pažeidimų, už kuriuos jam gresia iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė – jis, kaip įtariama, nulaižė šiaudelį apelsinų sulčių automate ir vėliau jį įdėjo atgal į automatą.
Tai ne pirmas kartas, kai užsienietis paauglys susiduria su griežtais Singapūro įstatymais.
Vienas iš labiausiai žinomų atvejų buvo 1993 m., kai amerikietis Michaelas Fay buvo suimtas už vagystę ir kelių automobilių išniekinimą, juos apipurškus dažais.
Tuomet 18-metis M. Fay buvo nuteistas keturiems mėnesiams kalėjimo ir šešiems kirčiams su nendrėmis, kurie buvo sumažinti iki keturių, kai byla sukėlė tarptautinį pasipiktinimą ir tuometinio JAV prezidento Bilo Klintono įsikišimą.
Singapūras įvykdė bausmę rykštėmis nepaisydamas stipraus spaudimo iš Vašingtono, tvirtindamas, kad svarbu laikytis savo įstatymų net ir užsieniečių atžvilgiu – tai trumpam pablogino JAV ir Singapūro santykius.
Parengta pagal CNN