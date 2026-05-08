Kraupi tragedija: motina paliko trimetį ir išėjo į vakarėlį – grįžo pamiršusi apie jo egzistavimą

Mažylis vardu Vicente buvo rastas be gyvybės ženklų automobilyje, pastatytame prie namų Meksikalio mieste.
Policija mano, kad jis mirė nuo šilumos smūgio, praleidęs automobilyje daugiau nei 12 valandų.
Remiantis policijos ataskaitomis, jo motina grįžo iš vakarėlio netrukus po vidurnakčio, įėjo į namus ir užmigo.
Moteris pamiršo, kad berniukas vis dar buvo prisegtas automobilyje esančioje kėdutėje, o kitą dieną oro temperatūra greitai pakilo.
Apie 13:30 val. buvo iškviestos greitosios pagalbos tarnybos, kai moteris pranešė apie nelaimę.
Atvykę pareigūnai pamatė moterį, nešančią Vicente, ji teigė, kad jis nereaguoja.
Greitosios pagalbos medikai skubiai atvyko į vietą, bet patvirtino, kad nėra gyvybės požymių.
Teismo medicinos ekspertai vėliau nustatė, kad Vicente patyrė stiprų karščio poveikį.
Ant jo rankų ir kojų buvo rasta nudegimų, kuriuos sukėlė kontaktas su karštais paviršiais ir ekstremali temperatūra automobilio viduje.
Teismo medicinos tarnybos vadovas Cesaris Gonzalezas Vaca atskleidė, kad autopsijos metu nebuvo rasta jokių fizinio smurto požymių.
Tyrėjai mano, kad berniukas galėjo mirti tarp 9 ir 10 valandos ryto, kai temperatūra pakilo virš 33 laipsnių.
Buvo nurodyta, kad jo svoris ir ūgis atitiko jo amžių.
Generalinės prokuratūros prokurorai pradėjo tyrimą dėl jo mirties aplinkybių.
Vietiniai gyventojai reikalauja, kad byla būtų tiriama kaip galimas nepriežiūros atvejis.
Tai ne pirmas kartas, kai vaikas miršta paliktas be priežiūros automobilyje.
Birželio mėnesį vienerių metų berniukas mirė, kai motina paliko jį įkaitusiame automobilyje, kol pati darėsi lūpų užpildus.
20-metė Maya Hernandez sudarė susitarimą su prokurorais.
Ji praleis ne daugiau kaip 15 metų kalėjime, nes kaltinimas pirmo laipsnio žmogžudyste buvo sumažintas iki nužudymo dėl neatsargumo.
M. Hernandez paliko du savo vaikus 46 laipsnių karštyje daugiau nei dviem valandoms, kol jai buvo atliekamos kosmetinės injekcijos.
Parengta pagal thesun.co.uk
