2-metį užmušė motinos sugyventinis, kol ši skundėsi vaiko verksmu: teisėją šokiravo poros pasiteisinimai

Atvykus medikams išėjo žiūrėti futbolo
Kolui Pagui buvo vos dveji metai, kai greitosios pagalbos medikai jį rado nebekvėpuojantį, su mėlynėmis ant veido ir sunkia pilvo trauma, kurią jam padarė Skotas O’Connoras. Jis buvo mažamečio patėvis.
Jis vaiką ne kartą mušė, spardė. Į darbą paleisdavo ir kumščius, kai dviejų metų berniukas pradėdavo verkti.
Kai Kolui reikėjo skubios medicininės pagalbos, jo mama ir patėvis nusprendė išeiti žiūrėti futbolo varžybų.
Vėliau policijos pareigūnai savo kūno kameromis užfiksavo krokodilo ašaromis apsipylusią mamą Zoe Coutts, kuri teigė: „Tai neteisinga… Jis mano kūdikis. Aš viską darau dėl savo vaikų.“
Abu sės į kalėjimą
Tačiau šios ašaros neįtikino teisėsaugos. Gegužės 8 d. 36-erių metų S. O’Connoras buvo nuteistas 18 metų laisvės atėmimo bausme. Jis pripažintas kaltu dėl neatsargaus nužudymo.
Berniuko mama taip pat išgirdo teismo verdiktą. Ji už grotų pasiųsta 10 metų, nes nesuteikė pagalbos savo vaikui ir jam leido mirti.
Teisėjas pareiškė, kad patėvis įvykdė „tyčinį, sąmoningą užpuolimą“ prieš „nekaltą ir bejėgį dvejų metų berniuką“.
Skirdamas bausmę S. O’Connorui, teisėjas jam pasakė: „Tu smogei dvejų metų vaikui su tokia jėga, kad jam buvo suplėšyti vidaus organai ir prasidėjo katastrofiškas kraujavimas. Tu neparodei jokio gailesčio, nesupratimo ir neprisiimi jokios atsakomybės.“
Kai patėvį vedė iš salės po nuosprendžio paskelbimo, nuteistasis sušuko: „Už tai, ko aš, po velnių, nepadariau, bičiuli.“
Teisėjas skelbdamas savo nuosprendį vaiko mamai pripažino, kad Teis ji „tiesiogiai smurto nenaudojo“, tačiau jai nurodė, kad ji „neįgyvendino priemonių, kad apsaugotų jį (Kolą) nuo savo partnerio, nepaisant akivaizdžių požymių, kas vyksta“.
Skirdamas bausmę Z. Coutts, teisėjas jai pasakė: „Jūs turėjote žinoti, kad sužalojimus padarė Scott O’Connor. Vietoj to, kad apsaugotumėte vaiką nuo savo sugyventinio jūs toliau gyvenote su juo.“
Pora vis melavo
Tačiau pora viso teismo metu neigė savo kaltę. Aiškino, kad vaikas visada „krisdavo nuo daiktų ir atsitrenkdavo į daiktus“. Berniuko mama šį melą kartojo ir po vaiko mirties.
Teismui pavyko įrodyti, kad ištikrųjų S. O’Connoras mėnesių mėnesius mušė Kolą – tąsė jį už galvos, išrovė kuokštą plaukų, trapų kūnelį ir galvą talžė kumščiais palikdamas akivaizdžias mėlynes po akimis.
Šlykščiausia tai, kad pora iš vaiko sužalojimo juokėsi, vieni kitiems siuntė sužaloto vaiko nuotraukas ir iš to tyčiojosi.
Vienoje S. O’Connoro žinutėje buvo parašyta: „Tai tas verkšlenimas mane varo iš proto“.
Vėliau Z. Coutts parašė savo mylimajam, kad Kolas vėl „verkšlena“, o šis atsakė: „Jėzau, duok jam per veidą, kad užmigtų.“
Po smurto protrūkio namuose vaiką perdavė globėjai
2022 m. balandžio 25 d. žiauriai sumuštam vaikui iškviesta greitoji pagalba, ir Kolas buvo nuvežtas į ligoninę, kur jam buvo atlikta operacija.
Jungtinės Karalystės prokurorai teigė, kad jo žarnyno sužalojimai buvo padaryti smarkiai smogus į pilvą – kumščiu, koja ar spardant. Kolas patyrė vidinį kraujavimą.
Jo sužalojimai buvo tokie sunkūs, kad gydytojai negalėjo skirti jam pakankamai vaistų skausmui malšinti, nes tai kėlė mirtiną pavojų. Berniukas mirė praėjus šiek tiek daugiau nei dvejiems metams, gyvendamas globėjų šeimoje.
Kolo globėjai papasakojo, kad jo sužalojimai buvo tokie sunkūs, jog jie iš pradžių persikėlė gyventi į ligoninę, kad galėtų juo rūpintis.
Berniuku besirūpinusi moteris taip pat sakė, kad jis „labai kentėjo“ ir kad ji „naktis po nakties nemiegojo, prižiūrėdama jį“.
Prokuroras pratrūko
Jungtinės Karalystės Prokuratūros atstovas Ričardas Murrisonas sakė: „Kolas buvo mažas berniukas, kuris nusipelnė saugumo, meilės ir apsaugos.
Tai, kad jį taip katastrofiškai nuvylė būtent tie žmonės, kurie turėjo labiausiai juo rūpintis, liks atmintyje visiems, kurie buvo susiję su šia byla.
S. O’Connoras Kolui surengė tokį žiaurų smurto maratoną, kad galiausiai tai kainavo jam gyvybę. Jo paties motina, Z. Coutts, nepadarė nieko, kad jį apsaugotų, sustabdytų smurtą ar praneštų apie tai, kas vyksta.“