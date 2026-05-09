Šokas Lenkijoje: 14-metis nužudė mergaitę ir inscenizavo jos savižudybę

Tik po metų jį sulaikė policija. Lenkijos žurnalistų kalbinti kaimynai apie paauglį ir jo šeimą pasakojo baisių dalykų.
„Tai monstrai, o ne žmonės, – taip apie S. šeimą sakė jų kaimynė kalbėdama su „Fakt“. — Aš su jais nekalbu, nenoriu turėti jokio ryšio su ta šeima, absoliučiai jokio“, — pabrėžė ji ir greitai uždarė duris.
Kaip ir dauguma nedidelio kaimelio prie Lvovko (Didžiosios Lenkijos vaivadija) gyventojų, ji bijo kalbėti apie bylą, apie kurią šurmuliuoja visa apylinkė.
Išlydint nužudytą paramediką M. Sadauską giminaitė pratrūko: „Supūk tu pragare"
Po daugiau nei metus trukusio tyrimo policija sulaikė 15-metį Aleksandrą, kuris prieš metus įtariamas nužudęs Viktoriją (mirė 13 m.) ir inscenizavo jos savižudybę.
„Jau metus visi kaime kalbėjo, kad vienas iš S. brolių galėjo jai kažką padaryti. Jie visą kaimą baugino“, — pasakojo vienas iš kaimo gyventojų.
2025 m. kovo 1 d., šeštadienį, Viktorijai suėjo 13 metų. Pirmadienį, kovo 3 d., ji grįžo iš mokyklos mokykliniu autobusu. Po pietų ji išėjo iš namų.
Kai mergaitė negrįžo, susirūpinę tėvai pradėjo paieškas. Paauglės niekur nebuvo. Galiausiai jie pranešė policijai. Jie nesitikėjo, kad jų vaikas bus rastas taip arti namų.
„Pirmiausia išgirdau su sirenomis važiuojančius policijos automobilius. Kai naktį buvo rastas Viktorijos kūnas, pasigirgo širdį draskantis jos mamos klyksmas. Tai siaubinga, kaip ta moteris rėkė“, – pasakojo kaimynas.
Viktorijos kūnas buvo rastas vos už kelių šimtų metrų nuo namų, kaimo pakraštyje. Kelias veda link miško, o vėliau – prie ežero. Prie jaunų berželių miško gilumoje matyti vieta, kurioje buvo rasti 13-metės palaikai.
Jos kūnas gulėjo ant žemės, ant kaklo buvo virvė, pririšta prie medžio. Iš pradžių viskas rodė, kad tai buvo savižudybė.
„Kai kūnas buvo paimtas, keletą dienų ten vaikščiojo ištisos smalsuolių ekskursijos“, — sakė kaimo žmonės.
Nusikaltėlis metus vaikščiojo laisvėje
Viktorijos šeima netikėjo, kad paauglė nusižudė. „Jie vaikščiojo, ieškojo pėdsakų ir, pavyzdžiui, netoli lavono radimo vietos rado jos auskarą“, — pasakoja kaimynė.
Abejonių kilo ir tyrėjams. Tačiau jie neturėjo įrodymų, kad ką nors apkaltintų.
„Viktorijos mama nuo pat pradžių įtarė, kas gali būti atsakingas už jos mirtį, — prisipažino kaimo gyventoja. – Metus gyvenome šalia žudiko, susitikdavome su juo gatvėje“, — pridūrė ji.
Aleksandro, kurį policija įvardija kaip šio žiauraus nusikaltimo kaltininką, šeima taip pat žinojo, kas kaime kalbama.
„Jo mama į tai visiškai nekreipė dėmesio. Be to, ji už savo sūnus būtų šokusi į ugnį. Ji niekada nematė jų kaltės, visada tik kitų“, — sakė šeimos kaimynė.
Paauglys nusikaltėlis sulaikytas tik po metų.
„O jie darė, ką norėjo. Gyrėsi, kad gali užsisakyti į paštomatą viską, ko tik nori. Sakė, kad turi ginklų. Vienai kaimynei jie net šaudė į langą. Apie tai buvo pranešta policijai, bet byla buvo nutraukta“, – pasakojo kaimynas ir užtikrino, kad nė vienas iš S. šeimos narių nerodė nė mažiausio atgailos ženklo.
Policija teigia, kad kelis mėnesius trukęs tyrimas, kurį atliko Poznanės apskrities policijos pareigūnai, leido surinkti tvirtus įrodymus.
2026 m. kovo 24 d. buvo sulaikytas dabar jau 15-metis Aleksandras. Tyrėjų teigimu, būtent jis nužudė Viktoriją, o vėliau inscenizavo jos savižudybę.
Teismo sprendimu jis buvo išvežtas į nepilnamečių centrą. Jo bylą nagrinės šeimos teismas. Būtent jis nuspręs dėl tolesnio berniuko likimo.
Parengta pagal fakt.pl