Neįtikėtina mamos drąsa spaudžia ašaras: paaukojo savo gyvybę gelbėdama vaiką

Nelaimė įvyko Anglijos Kembridžšyro grafystėje, kuomet, išėjusi iš ūkininkų turgelio, 30-metė Rebecca Ableman stūmė savo dvejų metų dukrelės vežimėlį šaligatviu, o pro šalį sunkvežimiu važiavo Kevinas Milleris.
Piterboro karališkajame teisme konstatuota, kad Kevino gabenama krano įranga nebuvo tinkamai pritvirtinta ir „akivaizdžiai kėlė mirtiną grėsmę“.
Metalo konstrukcija, kyšojusi už sunkvežimio krašto, pravažiuojant trenkė Rebeccai į galvą.
71-erių sunkvežimio vairuotojas pripažino kaltę dėl neatsargaus vairavimo sukeltos mirties ir buvo nuteistas 13 mėnesių laisvės atėmimo bausme.
Rebeccos sesuo Natalie Rumbold pareiškime rašė: „Paskutinis jos poelgis šiame pasaulyje buvo nustumti vežimėlį į šalį ir pasiaukoti, priimant visą smūgio jėgą, kad tik galėtų išgelbėti savo vaiką.“
Jos tėvas Russellas Ablemanas pridūrė: „Becky išgelbėjo Autumn ir žuvo kaip didvyrė.“
Kevinas Milleris tą dieną vežė metalo laužą iš Kings Lino uosto į du „Network Rail“ objektus Esekse ir Kembridžšyre.
Įvykio liudininkas Thomas Butleris, tuo metu važiavęs pro šalį, sakė pastebėjęs nepritvirtintą krovinį.
Jis pridūrė: „Man tai iškart atrodė pavojingai ir aš pasakiau žmonai.“
Thomas teigė, kad vos po kelių akimirkų pamatė ant šaligatvio gulinčią moterį ir „žmones, lakstančius į visas puses“.
Įtariamasis net nepajuto susidūrimo ir buvo sulaikytas tik po daugiau nei dviejų valandų.
Jis policijai sakė, kad tikrai būtų sustojęs, ir teigė: „Kas nutiko, bičiuli? Aš nieko nekliudžiau.“
Skelbiama, kad Rebecca per 2022 m. rugsėjį įvykusią avariją patyrė „labai sunkius galvos ir smegenų sužalojimus“ bei po trijų savaičių mirė.
Skirdamas bausmę teisėjas Matthew Lowe sakė: „Šio kaltinamojo nusikalstamas negebėjimas tinkamai pritvirtinti krano įrangos ant priekabos yra Rebeccos mirties priežastis.
Ir pridūrė: „Tinkamai pritvirtinti kraną būtų užtrukę vos kelias akimirkas.“
Parengta pagal „The Sun“