Airijoje rasta negyva trisdešimtmetė lenkė su kūdikiu – mirė siaubingomis aplinkybėmis

Sekmadienį paaiškėjo moters tapatybė. Vietos šaltinių teigimu, trisdešimtmetė moteris buvo įvardyta kaip vietinė Monika Kubasiewicz. Ji su šeima, tarp jų ir dviem vaikais, į namus Greenhill Village rajone, Carrick-on-Suir miestelyje, buvo atsikrausčiusi visai neseniai.
Specialistai žmogžudystės ir savižudybė versijas atmetė. Skelbiama, kad mirtis galėjo įvykti dėl sveikatos sutrikimo, todėl policija šį įvykį vertina kaip asmeninę tragediją.
Manoma, kad iš Lenkijos kilusi Monika Kubasiewicz mirė per su nėštumu susijusią sveikatos krizę.
Manoma, kad moteris ir kūdikis mirė gimdymo metu. Ją aptiko pačios vyras, grįžęs keliomis valandomis vėliau po nelaimės, kuris nedelsdamas iškvietė greitąją pagalbą ir policiją.
Skelbiama, kad tuo metu namuose nebuvo jokių sveikatos priežiūros specialistų.
Pranešama, kad gimdyvė ankstų penktadienio rytą buvo rasta vonios kambaryje savo namuose Blackthorn Close gatvėje, Greenhill Village rajone.
Kūdikio skrodimas vyks kitą savaitę
Anksčiau šeima gyveno laikino apgyvendinimo vietoje po to, kai jų verslas Klonmelyje žlugo per COVID-19 pandemiją.
Šeima buvo kilusi iš Lenkijos, tačiau Airijoje gyveno jau daug metų. Į namą Carrick-on-Suir miestelyje jie atsikraustė tik prieš kelis mėnesius.
Monikos Kubasiewicz kūno skrodimas buvo baigtas šeštadienį, o medžiaga ruošiama perduoti koronerio tarnybai. Airijos policija pranešė, kad dėl vykstančio tyrimo moters skrodimo rezultatai viešai neskelbiami.
Tiesa, kūdikio kūno skrodimas turėtų būti atliktas kitą savaitę, tačiau jo rezultatai taip pat nebus viešinami dėl tyrimo interesų.
„Šiuo metu policijos tyrimas orientuotas į medžiagos parengimą koronerio tarnybai“, – teigiama pareigūnų pranešime.
Žuvusiųjų artimiesiems paskirtas specialus policijos pareigūnas, kuris padeda šeimai šiuo itin sunkiu metu. Savaitgalį Carrick-on-Suir bažnyčiose aukotos mišios už mirusiąją ir jos artimuosius.
Policija jautrių tyrimo detalių neviešina, atsižvelgdama į tragiškas aplinkybes, susijusias su šiomis mirtimis.
Parengta pagal the Sun.