Alytaus ligoninėje – didžiausias šių metų kūdikis: pasaulį išvydo galiūnas Herkus

2026 m. gegužės 11 d. 11:32
Džiugia žinia pasidalijusi Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė pranešė, kad čia gimė didžiausias šių metų kūdikis.Gegužės 5-ąją, minint Tarptautinę akušerių dieną, pasaulį išvydo net 57 cm ūgio ir 4,732 kg svorio mažylis Herkus.
„Alytuje gimė didžiausias šiemet kūdikis!
57 cm ūgio ir 4,732 kg svorio mažylis pasaulį išvydo simbolinę Tarptautinę akušerių dieną – gegužės 5-ąją – ir jam tėveliai suteikė Herkaus vardą!
Jis – pirmagimis alytiškių šeimoje.
„Tai išties retas atvejis, kai natūraliais gimdymo takais, ganėtinai sklandžiai gimsta tokio didelio ūgio ir svorio pirmagimis. Įprastai didelių mažylių gimdymai būna sudėtingesni ir didesnė komplikacijų tikimybė.
Tokio ypatingo kūdikio atėjimas į šį pasaulį buvo nuostabi dovana mūsų kolektyvui, minint profesinę Akušerių dieną!“ – sakė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos – ginekologijos skyriaus vedėja gydytoja akušerė ginekologė, vaikų chirurgė Rasa Ivanovienė.
Sveikas atėjęs į pasaulį, Herkau! Linkime, kad tavo gyvenimo siekiai, svajonės ir pasiekimai būtų tokie pat stebinančiai dideli! Auk sveikas ir mylimas. Tėveliai, Jums kantrybės, džiaugsmo akimirkų ir pačios nuostabiausios tėvystės!“ 
