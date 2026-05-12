Košmaras Italijoje: vyras su nupjauta varpa kruvinas iš balkono šaukėsi pagalbos

Vyro varpa buvo „negrįžtamai pažeista“. Jo mylimoji buvo apkaltinta nupjovusi jam varpą virtuviniu peiliu dėl to, kad jis pareikalavo, jog kita jo žmona atsikraustytų į jų šeimos namus.
Iš Bangladešo kilusi pora neseniai persikėlė į Angri miestelį Kampanijoje, Italijoje, kur vyras surado namą, pakankamai erdvų, kad jame tilptų abi jo žmonos.
Tiek dvipatystė, tiek daugpatystė Italijoje yra neteisėtos, tačiau tam tikrose bendruomenėse ši praktika vis dar gyvuoja.
Apie neištikimybę sužinojusi moteris nusprendė pamokyti vyrą – liko be pasididžiavimo
35-metė antroji žmona prieštaravo idėjai gyventi kartu su pirmąja žmona, o tai sukėlė nesutarimus. Tada moteris vyriškį kastravo, kai jis užmigo popiečio.
Vyras pabudo klykdamas iš skausmo, iš žaizdos liejosi kraujas. Jis iššlubavo į pirmame aukšte esantį balkoną ir ėmė šauktis pagalbos.
Susiję straipsniai
Dvi pro šalį ėjusios moterys išgirdo jo šauksmus, įėjo į namą ir sugebėjo sustabdyti kraujavimą, kol atvyko greitosios pagalbos medikai.
Pasak pranešimų, jos atskirtą varpą įdėjo į ledą, tikėdamosi, kad ją bus galima prisiūti atgal. Vietos žiniasklaidos teigimu, chirurgai pareiškė, kad prisiūti varpos neįmanoma, nes organas buvo „negrįžtamai pažeistas“.
Atvykusi policija rado šoko būsenos apimtą žmoną, kuri, kaip teigiama, vis dar laikė peilį. Ji buvo suimta ir apkaltinta pasikėsinimu nužudyti.
Policija taip pat tiria, ar prieš užpuolimą vyrui nebuvo duota narkotikų. Karabinierų policijos komanda, vadovaujama vado Gianfranco Albanese ir vietos prokuroro Gianluca Caputo, tebetiria įtariamą užpuolimą peiliu.
Angelo Pisani, teisininkas ir organizacijos, kovojančios su smurtu šeimoje, įkūrėjas, pakomentavo šį atvejį sakydamas: „Tai yra beprecedentis smurto atvejis.
Toks smurtas visada turi būti pasmerktas, nesvarbu, kas jį įvykdė.“
Pastarasis užpuolimas primena 1993 m. atvejį JAV, kai Lorena Bobbitt nupjovė savo vyrui Johnui Wayne'ui Bobbittui varpą, kol jis miegojo jų namuose Virdžinijoje, o po to, išvažiuodama automobiliu, išmetė organą į lauką.
Lorena Bobbitt tvirtino, kad ji buvo smurto šeimoje auka, ir buvo pripažinta nekalta dėl laikino nepakaltinamumo. Johnas Wayne‘as Bobbittas buvo teisiamas ir išteisintas dėl išžaginimo. Jo varpa buvo chirurginiu būdu prijungta atgal, po to jis pasirodė suaugusiųjų filmuose ir įkūrė grupę pavadinimu „The Severed Parts“. Pora išsiskyrė 1995 m.
Parengta pagal dailystar.co.uk
varpos traumaItalijapoligamija
Rodyti daugiau žymių