Šeimų universitetui –15 metų: daugiau nei 3000 įkvėptų tėvų istorijų

„Supratome, kad su vaikų auginimo iššūkiais susiduriame ne mes vieni. Ir sprendimai buvo paprastesni nei atrodė. Kiekvienas vaikas šeimoje gali būti visiškai kitoks: vienas paklusnus ir tvarkingas, kitas – visiška priešingybė. Tie patys auklėjimo metodai netinka net tos pačios šeimos vaikams“.
Apie tokį „šalutinį“ Šeimų universiteto poveikį dalijosi jo programose dalyvavusios poros. Per 15 veiklos metų Lietuvoje jose dalyvavo daugiau nei 3000 tėvų iš įvairių šalies miestų. Tai šimtai istorijų apie atgaivintą ryšį poroje, išsaugotą santuoką ar tiesiog didesnę ramybę auginant vaikus. Kai kurioms šeimoms tai tapo ir įkvėpimu jų susilaukti daugiau, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šeima – svarbiausias gyvenimo projektas
Apie tokius mažus, bet gyvenimą keičiančius pokyčius kalbėta Vilniuje Šeimų universiteto 15 metų jubiliejui skirtame renginyje. Į jį susirinko šeimos iš visos šalies, moderatoriai-savanoriai ir kursų dalyviai, kurie visi sutinka, kad „šeima – svarbiausias gyvenimo projektas“.
Kursus baigusios šeimos įsitikinusios, kad didžiausi pokyčiai šeimoje prasideda nuo paprastų dalykų: daugiau pokalbių, mažiau kaltinimų, daugiau laiko kartu ir gebėjimo vienas kitą išgirsti. Kursuose išmokti bendravimo principai padeda šeimos kasdienybėje, kai svarbu nepasiduoti emocijoms, bet kartu ieškoti faktais pagrįstų sprendimų. „3000 tėvų – mums tai ne tik skaičius. Tai – šimtai susitikimų, pokalbių ir augimo istorijų, į kurias savo laiką ir širdį investavo mūsų savanoriai. Per 15 metų Lietuvoje užaugo nuostabi bendruomenė, paremta savanoryste ir noru padėti šeimoms augti“, – renginio metu kalbėjo Šeimų universiteto direktorė Inga Gebrauskienė.
Pasak jos, Šeimų universitete poros mokosi ne tik spręsti konfliktus, bet ir kurti saugią atmosferą namuose. Pasikeitus tėvų bendravimui, keičiasi ir vaikai – jie tampa ramesni, labiau pasitikintys savimi, noriau kalbasi apie savo jausmus.
„Vaikų vystymuisi svarbiausia – ne tobuli tėvai, o stiprus jų tarpusavio ryšys,“ – pabrėžė I. Gebrauskienė, su vyru Pauliumi auginanti 4 vaikus.
Šeima – didžiausias prioritetas
Ar įmanoma suderinti karjerą, vaikus ir išsaugoti stiprų poros santykį? Vieni iš Šeimų universiteto steigėjų Lina ir Vilius Bernatoniai, auginantys 7 vaikus, pripažįsta, kad tam reikia sąmoningai skirti laiko tiek poros santykiams, tiek šeimai.
Žinomos advokatų kontoros vadovaujantysis partneris V. Bernatonis teigia, kad stipri šeima nėra kliūtis profesiniam gyvenimui. Būtent šeima jam visuomet buvo didžiausias prioritetas gyvenime, o kai prioritetai aiškūs, jų derinimas tampa paprastas.
Šeima – vieta talentams augti
Renginyje apie nesavanaudišką lyderystę ir dorybių ugdymą kalbėjo politologas, socialinių mokslų daktaras, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorius Vincentas Vobolevičius.
„Žmogus gimsta su universaliais instinktais – gerbti tuos, kas aukojasi dėl kitų, prisidėti prie teisingumo, gerbti grupės tikslus ir autoritetą bei siekti skaistumo, šventumo. Todėl geradarystė grupėje ar visuomenėje, atsidavimas savo šeimai stiprina mūsų moralinius pagrindus. Tai būdas turiningai, prasmingai nugyventi gyvenimą, o ne tik būti vaikštančia materija,“ – kalbėjo profesorius.
Viešojo kalbėjimo ir asmeninio augimo treneris Valdemar Chmielevski kvietė šeimas pažvelgti į namus kaip į talentų atskleidimo vietą. Pasak jo, būtent šeimoje pirmiausia gimsta žmogaus pasitikėjimas savimi. Tėvai yra pirmieji žmonės, kurie gali leisti skleistis savo vaikų talentams arba taip pat juos sugniuždyti. Todėl turime būti itin atidūs vaikų interesams, net jei jie ne visada atrodo racionalūs.
Misija – įkvėpti tėvus įkvėpti vaikus
Šeimų universitetas Lietuvoje veikia nuo 2011 metų. Ši nevyriausybinė organizacija rengia programas šeimoms, sutuoktiniams bei jaunimui, skatinančias sąmoningą tėvystę, sutuoktinių dialogą ir vertybinį ugdymą šeimoje.
Šeimų universitetas yra 68-iose šalyse veikiančios Tarptautinės šeimų vystymo federacijos (International Federation for Family Development) dalis. Kursų metodika paremta realių gyvenimiškų situacijų analize grupėje su moderatoriumi. Užsiėmimus šeimoms veda apmokyti savanoriai profesionalai.
Šventinę 15-ojo gimtadienio atmosferą kūrė muzikiniai pasirodymai, bendruomenės vakaras ir simbolinis tortas.