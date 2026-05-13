Suvalkuose – netikėta vestuvių baigtis: nuotaką su vestuvine suknele išsivedė policija

Tai turėjo būti vestuvės, o po to – šventė artimiausių žmonių rate. Tačiau vos spėjus ištarti „taip“ viskas padėjo eitis ne pagal planą. Nuotaka įsiuto ir užpuolė savo motiną.
„Per kivirčą ji keletą kartų trenkė motinai ir parvertė ją ant grindų“, – sakė Suvalkų policijos leitenantas Karol Górski.
42-metė nuotaka buvo išvesta iš savo pačios vestuvių su policijos palyda. „Rajono policininkai 42-metei uždraudė artintis prie nukentėjusios motinos artimiausias 14 dienų“, – aiškino Suvalkų policijos pareigūnas.
Tai buvo vėlyvas penktadienio, gegužės 8 d., vakaras. Vestuvių pokylis vyko viename iš butų. Nedidelėje šeimos aplinkoje buvo švenčiama išskirtinė proga. Tačiau vakarėlio metu teko kviesti policiją.
Tarp nuotakos ir jos motinos kilo kivirčas. Vienas žodis po kito, ir konfliktas ėmė stiprėti. Tiksliai nežinoma, dėl ko kilo konfliktas, tačiau neabejotinai įtakos jo eskalavimui turėjo alkoholis.
Kaip nustatė pareigūnai, tarp nuotakos ir jos motinos įvyko aštrus apsižodžiavimas, kuris greitai peraugo į rimtą konfliktą.
„42-metė nuotaka per konfliktą keletą kartų smogė motinai ir ją parvertė ant grindų“, – aiškino Suvalkų miesto policijos komisariato leitenantas Karolis Górskis.
Policininkai sulaikė agresyvią nuotaką, kuri „kėlė tiesioginį pavojų savo motinai“.
Kaip parodė blaivumo patikrinimas, nuotaka organizme turėjo beveik 1,5 promiles alkoholio. Nukentėjusi motina buvo perduota greitosios medicinos pagalbos komandai.
Pareigūnai pasinaudojo įgaliojimais, kuriuos jiems suteikia smurto prevencijos įstatymas, ir sulaikė triukšmą keliančią nuotaką. Su vestuvine suknele ji atsidūrė policijos areštinėje.
Rajono policininkai moteriai uždraudė artintis prie nukentėjusios motinos artimiausias 14 dienų.
Pareigūnai toliau tiria šį atvejį.
Parengta pagal fakt.pl