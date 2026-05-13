Vaikų dienos proga – „Lidl“ kvietimas nelikti abejingiems: primena apie paprastą būdą paaukoti dienos centrams

„Lidl Lietuva“ kartu su vaikų dienos centrais siekia prisidėti prie šių kasdienių, bet vaikams itin reikšmingų akimirkų kūrimo. Čia svarbios ne brangios veiklos ar sudėtingos edukacijos, o paprasti dalykai – kartu suvalgyta pica, išvyka į žirgyną ar galimybė pirmą kartą pamatyti jūrą.
Prie tokių kasdienių, bet vaikams itin svarbių patirčių kūrimo gali prisidėti visi gyventojai, „Lidl Lietuva“ kviečia žmones paprastais kasdieniais veiksmais tapti pokyčio dalimi ir aukoti vaikų dienos centrams.
„Stipri bendruomenė prasideda nuo labai paprastų dalykų – pirmiausia, nuo sprendimo nelikti abejingiems. Kasdien matome, kad net ir nedidelė auka, pavyzdžiui, grąžinant tarą, gali virsti labai svarbiais dalykais vaikams: ekskursija, pirmu apsilankymu prie jūros ar nauja patirtimi. Mums svarbu ne tik prisidėti patiems, bet ir suteikti galimybę tą padaryti kiekvienam mūsų klientui – lengvai ir greitai“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Grąžinant tarą, „Lidl“ pirkėjai gali vienu mygtuko paspaudimu paaukoti sukauptą užstatą, o „Lidl Lietuva“ šią sumą padvigubina. Surinktos lėšos lygiomis dalimis skiriamos trims organizacijoms – „Lietuvos Caritas“, „Gelbėkit vaikus“ ir Maltos ordino pagalbos tarnybai.
Per pirmąjį šių metų ketvirtį pirkėjai kartu su „Lidl“ paaukojo daugiau nei 19 tūkst. eurų, o nuo projekto pradžios ši suma pasiekė beveik 700 tūkst. eurų.
„Neabejoju, kad žmonės prie taromato neretai susimąsto, ar tie dešimt ar dvidešimt centų ką nors pakeis, tačiau mūsų darbe ši „maža“ suma virsta labai konkrečiais ir apčiuopiamais dalykais – pirmais kartais, pamatyta jūra ar diena, kurią vaikai prisimins ilgai. Kai tūkstančiai žmonių tai padaro, mes galime pasiekti labai didelius rezultatus. Tai nėra magija, tai tiesiog nuoširdus susitelkimas, kuris vaikams leidžia pasijusti svarbiems čia ir dabar“, – tvirtina „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrų vadovas Martynas Grunevas.
Bendruomenė, padedanti sukurti tai, ko trūksta
Vaikų dienos centrai yra kur kas daugiau nei vieta po pamokų – tai erdvė, kurioje vaikai mokosi santykio, pasitikėjimo ir bendrystės.
„Vaikų dienos centrų gyvybingumą lemia ne sienos, o žmonės. Tai bendruomenė, iš kurios vaikai mokosi šeimyninių santykių – ryšio tarp kartų. Dalis vaikų patiria tokių santykių spragas – neturi artimo ryšio su seneliais, kitais artimaisiais. Būdami bendruomenėje jie patys aktyviai dalyvauja kuriant pagalbą vyresniems žmonėms: piešia senoliams atvirukus, rašo linkėjimus, klausosi savanorių pasakojimų apie rūpesčio svarbą“, – sako Maltos ordino pagalbos tarnybos Pietų regiono vadovė Vaida Šalaševičienė.
Jai pritaria ir „Gelbėkit vaikus“ globojamo Zarasų vaikų dienos centro darbuotoja Ina Orlovskaja pridurdama, kad būtent bendruomenė šiems centrams leidžia ne tik veikti, bet ir kurti vaikams daugiau nei tik saugią erdvę.
„Kiekvienas prie mūsų veiklos prisidedantis žmogus leidžia nuveikti kur kas daugiau: parodyti vaikams tai, ko jie galbūt niekada nepamatytų, nuvežti juos į naujas vietas, rengti turiningas veiklas. Pavyzdžiui, kartu su Zarasų biblioteka kuriame veiklas, kurios vaikų kasdienybę daro kur kas spalvingesnę. Neseniai vaikai pasinėrė į edukaciją „Pingvino kelionė“, o artėjant Motinos dienai vyko minėjimas „Kuo kvepia mamos“, – pasakoja I. Orlovskaja.
Su sunkumais susiduriama kasdien
Nors vaikų dienos centrų vaidmuo – itin svarbus, jų kasdienybė kupina iššūkių. Vienas didžiausių – kaip vaikams suteikti paprastas, bet labai reikšmingas patirtis.
„Visuomenės ir „Lidl Lietuva“ skiriama parama gyvybiškai svarbi, kad vaikų dienos centrai galėtų gyvuoti – išlaikyti patalpas, užtikrinti komunalines paslaugas ir iš esmės tiesiog veikti. Daugelio mūsų globojamų vaikų tėvai negali užtikrinti nei atostogų prie jūros, nei net paprastos išvykos, todėl ieškome būdų, kaip nuvežti juos į ekskursiją, suorganizuoti žygį ar tiesiog išvykti kartu. Kad jie turėtų ką papasakoti rugsėjį, kai kiti dalinsis savo įspūdžiais“, – pasakoja V. Šalaševičienė.
„Lietuvos Carito“ vaikų dienos centrų koordinatorė Jūratė Blinstrubaitė priduria, kad vaikų dienos centrai dažniausiai susiduria su finansiniais sunkumais.
„Nuolat kylant kainoms vaikai svajoti nenustoja, todėl negalime jiems pasakyti, kad sumokėjus komunalinius mokesčius ir už maisto produktus, prie taip svajotos jūros nevažiuosim, nors buvo tartasi bent kelias dienas. Vaikų dienos centras – ne tik pramogos, daliai vaikų tai vienintelė galimybė tyrinėti pasaulį, sužinoti ir pamatyti tai, ko negali leisti sau jų artimieji“, – pažymi J. Blinstrubaitė.
Kiekvieno gerumas virsta realiomis vaikystės patirtimis
Prie šių iššūkių sprendimo prisideda visa bendruomenė – tiek organizacijos, tiek gyventojai. Jau aštuonerius metus „Lidl“ kartu su pirkėjais kviečia paprastu būdu tapti šio pokyčio dalimi.
„Carite“ dažnai sakome: „Mano mažai tampa jūsų daug“. Pavyzdžiui, tie keli paaukoti eurai virsta saugia elektros instaliacija, specialisto pagalba, kuri padėjo vaikui ir jo artimiesiems rasti ryšį, sotesne lėkšte, ilgai laukta kelione prie Baltijos jūros ir prie jos surinkta gintarų saujele – neįkainojama dovana mamai“, – teigia J. Blinstrubaitė.
Paaukoti vaikų dienos centrams galima visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
