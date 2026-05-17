Po legendinio žurnalisto mirties paaiškėjo širdį verianti detalė

Naujienų portalas Lrytas skelbė, kad tą dieną, kai Sovietų Sąjungos vadovybė bandė nuslėpti tikrąjį smurto prieš Lietuvą mastą, V. Molčanovas atsisakė vesti pagrindinę SSRS žinių programą „Vremia“, nes jam buvo uždrausta kalbėti apie Vilnių.
Tačiau paaiškėjo, kad žinomas žurnalistas iškeliavo anapilin gedėdamas savo vienturtės dukros. Kovą mirusią savo dukrą jis pergyveno tik 40 dienų.
Patyrė ne vieną netektį
Pastarieji metai V. Molčanovui buvo pažymėti netektimis. 2022 m. mirė televizijos laidų vedėjo žmona Consuelo Segura. Ji buvo Rusijos pilietė, tačiau jos kilmė – kubietiška. Moteris dirbo žurnaliste, literatūros mokslininke ir režisiere.
Po dvejų metų V. Molčanovui paskutinį sudie jau teko tarti savo sesei Ana Dmitrievai. Ji buvo sovietų tenisininkė, vėliau televizijos sporto komentatorė.
Tačiau bene sunkiausias likimo smūgis žymų žurnalistą ištiko šių metų kovą, kai jam teko palaidoti savo vienturtę dukrą Aną Molčanovą. Jai buvo 45 metai.
Dukrą sykį buvo ištraukęs iš mirties gniaužtų
Vieną kartą iš mirties gniaužtų tėvui savo dukrą Aną pavyko ištraukti pačiam. Kai jai buvo septyneri, šeima leidosi į kelionę, kurioje aplankė savo močiutę. Ana su tėvu ėjo užšalusia Ruzos upe iki kaimo parduotuvės. Tačiau ledas vietomis buvo plonas ir jiedu įlūžo.
Tėvas staigiai Aną stvėrė ir išsviedė iš ledinio vandens ir jai sušuko: „Gulėk!“ Ji ten ir gulėjo. Tada pradėjo pats ropštis iš ledinės eketės. Srovė buvo labai stipri, vyro kojos paniro po ledu ir jam buvo labai sunku išlipti.
„Nežinau kaip, bet paskutinėmis valios pastangomis iššokau iš duobės. Iškart nušliaužiau pas ją, o tada nubėgome dar 15 metrų“, – prisiminė laidų vedėjas.
Abu gulėjo toje pačioje ligoninėje
Tačiau po daugiau nei 30 metų tėvui teko priimti dar vieną likimo smūgį – laidoti savo vienturtę dukrą.
V. Molčanovas ją pergyveno 40 dienų.
Žurnalistas paskutines savo gyvenimo dienas leido Izraelio klinikoje, kur buvo išvykęs gydytis. Vyro širdis užgeso, kai jam buvo 75 metai.
V. Molčanovui 2021 m. dėl onkologinės ligos buvo persodintos kepenys, o 2022 m. jį ištiko infarktas. Pernai žurnalistas penkis kartus buvo hospitalizuotas dėl stiprių skausmų ir komplikacijų.
Tiek V. Molčanovas, tiek ir jo dukra A. Dmitrieva mirė toje pačioje klinikoje.
„Jis dar spėjo atsisveikinti su Ana. Jie buvo toje pačioje klinikoje, gydytojai leido aplankyti Aną intensyviosios terapijos skyriuje...“, – žurnalistams sakė režisierius Ivanas Cybinas.
Pripažintas „užsienio agentu“
V. Molčanovas Rusijos režimo įvardintas kaip „užsienio agentas“.
Jis interviu laikraščiui „Meduza“ kartą prisiminė, kad 1991 m. sausį, kai sovietų desantininkai Lietuvoje nužudė neginkluotus gynėjus bei sužeidė šimtus nekaltų žmonių, jis atsisakė vesti laidą „Vremia“ ir išmetė savo partijos bilietą.